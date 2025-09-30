今週のエコノミストは、4つのインターネット巨人—Apple、Google、Facebook、Amazon—の戦いと、最大の生存について語っています。
https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest
私の見解では、「イノベーション」こそが唯一の生存の方程式です。どんなに大きな企業でも地に落ちることがあります...Nokia、RIM、HPの帝国がどれほど速く崩れたかを見てください。各巨大企業には成功の方程式があります（google=検索、amazon=価値/利便性、apple=プレミアム体験、fb=ソーシャルグラフ）が、ビジネスモデルの変革がその方程式を破壊し、イノベーションに失敗すれば、どんな巨人でもつまずき、倒れるでしょう。西洋以外の世界では、Samsungがグローバルな強豪として浮上しています。LenovoはすでにPCで世界1位となり、HPを超え、中国では携帯電話で2位に位置し、1位に向かっています。そして、HuaweiとZTEを見てください。イノベーションと競争は、かつてない速さで世界中で進行しています。
その後、記事で概説されたすべての巨人は消費者についてです...消費者は実際には気まぐれな性質を持っています。モバイルデバイスの寿命は2年未満です。今日のプラットフォーム/デバイス戦争をリードする者は、1〜2年で急速に変わる可能性があります。大きな戦いは、さらに多くの金銭がかかっているモバイルエンタープライズの世界で実際に進行中です。オープンソース、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モビリティ�がアプリケーションとデータの配信とコラボレーションの経済を変え、Cisco、Microsoft、Oracle、SAP、VMwareに大きな圧力をかけています。顧客、パートナー、従業員向けのビジネスクラウドサービスの目には、デバイスはただのコモディティです -- それがAndroid、iOS、またはWindowsであっても。革新的なビジネスクラウドソリューションが、今後数年であらゆる業界を変革しようとしています。革新がなければ、今日の大きな巨人は取り残されるでしょう。
ここSplashtopでは、何百万人ものモバイルユーザーのために、たくさんのエキサイティングで革新的な製品とサービスを提供することを目指しています。皆さんのサポートに感謝します！:)
