Splashtopのリモートアクセスとリモートサポートソリューションは、数々の賞を受賞し、第三者のレビューサイトから高いユーザー評価を得ています。理由を確認し、Splashtopを無料で試してみてください。
RemoteTech Breakthrough Awards 2023で、Splashtopはトップクラスのハイブリッドワーク環境を強化するためのナンバーワンソフトウェアソリューションとして選ばれました。
Splashtopが、RemoteTech Breakthrough Awards 2023で名誉あるハイブリッドワークソリューションプロバイダーオブザイヤーとして表彰されたことをお知らせできることを嬉しく思います。この権威ある賞は、効果的なリモートワークを可能にする世界の主要なテクノロジー企業、製品、サービスを認めるものです。今年は、世界中から1,250以上のノミネートがあり、競争が激しかったです。この認識は、世界中の3,000万人のユーザーに優れた価値を提供し続ける私たちの追求を真に示しています。
Splashtopでは、実際の問題を解決するユーザーフレンドリーなツールの構築を優先し、パフォーマンスの向上、使いやすさ、最大限のセキュリティ、コスト効率を実現しています。私たちのソリューションは競合他社より最大50%安価で、独立したプロフェッショナルから中小企業、大企業まで、あらゆる規模のビジネスにリモートアクセス技術を提供します。
使いやすさは私たちのソリューションの核心にあります。私たちは、技術が直感的で使いやすく、誰でもアクセスできるものであるべきだと信じています。Splashtopの製品は、簡単に使えるインターフェースで設計されており、数分でインストールできるため、エンドユーザーの採用と利用を促進し、シームレスで簡単に設定できるソリューションを必要とするITヘルプデスクの専門家のニーズに応えます。クリック一つで、ユーザーはアプリやリソースにアクセスし、タスクを実行し、技術サポートを受けることができ、ワークフローに中断をもたらしません。
ハイブリッドおよびリモートワーク環境では、パフォーマンスが最重要です。Splashtopの高度な圧縮技術は帯域幅の使用を最適化し、4Kストリーミングと60fpsで比類のないユーザー体験を提供するスムーズで安定した接続を保証します。これにより、リモートワーカーは高性能ワークステーションに接続し、どのデバイスからでもCPU集約型アプリを操作でき、BYODポリシーを最大限に活用できます。ファイル転送、リモート印刷、マルチモニター対応などの機能により、場所に関係なく最大の生産性を確保します。精密なハードウェアとソフトウェアに依存するユーザーでも、Splashtopを利用すれば完璧なリモート体験を期待できます。4:4:4 カラーモード、高忠実度のオーディオ、リモートマイク、USBデバイスのリダイレクトなどのオプションがあります。
Splashtopでは、お客様が私たちのコンパスです。彼らのフィードバックとニーズが私たちを正しい方向にガイドし、��私たちの提供を継続的に革新、開発、洗練することを可能にします。この顧客中心のアプローチにより、私たちは多様な業界により良くサービスを提供し、彼らのユニークなニーズと期待に応えます。
Hybrid Work Solution Provider of the Year賞を受賞することは、Splashtopが安全でシンプル、高性能で顧客中心のリモートアクセスとサポートソリューションを提供することへのコミットメントの証です。この認識に非常に感謝しており、リモートアクセス技術分野の基準を設定し続けることを約束します。
この栄誉は、私たちが革新と改善を続けるためのモチベーションとなります。私たちは勢いを維持し、旅の中でさらに多くのマイルストーンを達成することを楽しみにしています。最高のリモート技術ソリューションでさらに多くのビジネスを支援することを目指して！
Splashtopを無料で試してみてください！
私たちの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションを体験したいですか？Splashtopの無料トライアルにサインアップして、なぜ私たちが今年のハイブリッドワークソリューションプロバイダーなのかを自分で確認してください。