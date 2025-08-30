世界は物理的なオフィスビルで働く従来のモデルからシフトしました。リモートワークは以前から存在していましたが、パンデミックがオフィスワーカーを安全のために在宅勤務に追いやったことで、より顕著になりました。
一部の組織では、リモートワークを始めてから従業員の生産性が同じではなくなりました。ビジネスマネージャーや経営者は、従業員の生産性を向上させるためにさまざまな対策を講じ、ソフトウェアを導入しました。
従業員がリモートで働く際に生産性を向上させる方法をお探しなら、ここにいくつかのヒントがあります！
従業員に自宅で専用のワークステーションを持つことを奨励
チームの目標を設定する
従業員に健康を維持するよう促す
彼らのために仕事を柔軟でリラックスしたものにする
従業員に適切な技術と生産性ツールを提供する
リモートワーカーがオフィスのコンピューティングリソースにアクセスできるようにする
リモートで働く従業員の生産性を向上させるためのヒント
ビジネスマネージャーやエグゼクティブは、次のヒントを試して従業員の生産性を向上させることができます。
従業員に自宅で専用のワークステーションを持つことを奨励
彼らは在宅勤務をしているので、家庭のことに気を取られることが避けられません。それはペット、テレビ、配偶者、子供、または他の何かかもしれません。専用のワークステーションを持つことで、気を散らす要因を最小限に抑えることができます。
彼らに仕事用の別の場所を家の中に持たせるように促してください。一部の組織は、従業員が自宅でワークステーションを設定するための追加料金を支払います。
チームの目標を設定する
目標を設定し、それに同意することでリモートワーカーを動機付けます。あなたとあなたのチームのために短期的および長期的な目標を設定し、彼らが何をいつまでに期待されているかを確実に理解させます。目標を達成した従業員には、チームミーティングで適切な認識を与えて報酬を与えます。プロジェクト管理ソフトウェアは、リモートワーカーとの目標設定と進捗追跡に最適です。
従業員に健康を維持するよう促す
従業員の健康と幸福は、彼らの生産性を維持したいのであれば、あなたにとって非常に重要であるべきです。彼らに体を大切にし、よく食べ、よく休むように促しましょう。
あなたとあなたの従業員のためにウェルネスプログラムを組織することができます。それはヨガ、運動、食習慣、その他のものであり、彼らが自分の体をケアしていることを確認するためのものです。 それを友好的な競争にして、インセンティブを追加することもできます！毎日数分間の短い散歩を奨励するだけでも、リモートワーカーの健康にとって、精神的にも肉体的にも素晴らしいことです。
彼らのために仕事を柔軟でリラックスしたものにする
すべてを仕事、仕事、仕事�にしないでください。チームと定期的にバーチャルディスカッションやハングアウトを行い、皆がリラックスして話せるようにしましょう。まるでウォータークーラーで休憩しているかのように。彼らと密に連絡を取り合い、自分を彼らにとってアクセスしやすい存在にしましょう。
問題を解決するために連絡があったら、できるだけ早く彼らを助けてあげてください。
従業員に適切な技術と生産性ツールを提供する
従業員は自宅にいるときに効果的に働ける必要があります。そしてそれは、すべての職務を遂行するための適切なツールが必要であることを意味します。彼らはラップトップ、コラボレーションツールとソフトウェア、プロジェクト管理ツールとソフトウェアなどが必要です。Here are the Top 5 ソフトウェア Tools for Working from Home.
リモートワーカーがオフィスのコンピューティングリソースにアクセスできるようにする
一部のリモートワーカーは、自宅から必要なすべてのソフトウェアアプリケーションやファイルにアクセスできません。これは、彼らのデバイスが、ビデオ編集ソフトウェア、CADプログラム、グラフィックデザインなど、仕事用コンピュータが実行できるアプリケーションを実行する能力がないためかもしれません。または、従業員の個人デバイスでそれらのアプリをライセンスすることが高価すぎるためかもしれません。
Splashtopリモートアクセスソフトウェアを使用すると、従業員がどこからでも個人のデバイスから安全に仕事用コンピュータにアクセスしてコントロールすることができます。これにより、世界中のどこからでも作業でき、オフィスのコンピュータの前に座っているかのように感じることができます。Splashtop リモートアクセスで在宅勤務をチェックしよう。
より多くの人々が在宅勤務をするようになるにつれて、チームや組織は、メンバーや従業員が在宅勤務中に生産的であるための適切なリソースを持っていることを確認する必要があります。うまくやれば、チームの生産性を向上させることができます。
Splashtop リモートアクセスソフトウェアを無料でお試しください。
いつでもオフィスのコンピュータにリモートアクセスできることが、在宅勤務をどれだけ楽にするか、自分で確かめてみませんか？無料トライアルで今すぐSplashtopを無料でお試しください。クレジットカードやコミットメントは不要です。