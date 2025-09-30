Gartnerによると、anywhere operationsは2021年のトップ戦略技術トレンドの一つでした。パンデミックによってanywhere operationsの概念と実践が促進されましたが、Gartnerはパンデミック危機が収束した後にanywhere operationsが最も必要になると述べています。
Anywhere Operationsは、分散型労働力をサポートするためにITチームを組織するモデルです。ITがセキュアなリモートワークプレイスを提供するための技術を実装し、従業員、顧客、パートナーにサポートを提供し、どこからでも製品やサービスを仮想的に設定することを含みます。
Gartnerのレポートは、組織がポストパンデミック期に新しい顧客の期待とデジタルトランスフォーメーションのニーズに直面することを指摘しました。アナリストは、「ITリーダーは、どこでも顧客にリーチし、どこでも従業員を可能にし、どこでもビジネスサービスを提供するために、どこでもオペレーションビジネス運営モデルを採用する必要があります」と書いています。
現代のリモートアクセスは、どこでもオペレーションのコアビルディングブロックです
Splashtopのような最新のリモートアクセスソリューションは、どこでも業務を行う戦略を始めるための理想的な基盤として機能します。それが簡単にわかる理由です。Splashtop Enterpriseは、どこでもサポート、リモートワークプレイスのための高度なセキュリティ、そして人気のある補完的なソリューションとの統合を組み込み、分散型ワークフォースの価値を拡大します。
これらの機能は、インフラストラクチャ、運用、クラウド管理を担当するITリーダーに向けたGartnerのどこでもオペレーションの推奨事項と完全に一致しています。
Make digital the 既定 experience and remote the 既定 delivery model
安全なアクセスを優先する
物理的および仮想的な空間を超えてシームレスなデジタル体験を提供し、場所に依存しないワークフローを可能にします
結果として、Gartnerは、仮想と物理的な体験の融合が、労働力の生産性と顧客のリーチを向上させると述べています。
「デジタルファースト、リモートファーストの運用モデルは、運用効率を高め、労働者の生産性を向上させ、地理的に分散した多様な労働力へのアクセスを民主化します。」- Gartner.
どこでもオペレーションを実装する4つの利点
Gartnerが2023年までに40％の企業がAnywhere Operationsを実装すると予測しているため、予想される利点をもう少し詳しく見直す価値があります。
利点1: 従業員の生産性と仕事の満足度。
リモートアクセスとリモートサポートによって可能になったテレコミューティングオプションを提供する企業は、近年、印象的な生産性の向上を達成しています。パンデミックを通じて、人々はワークライフバランスを非常に重視していることに気づきました。セキュアリモートアクセスは、どこからでも作業を行い、顧客をサポートすることを可能にします。
どこでもオペレーションは従業員の採用能力を拡大することができることも注目に値します。強力なリモートワークプレイスがあれば、HRリクルーターがあなたのニーズに合った最高のスタッフを、彼らがどこにいても採用するのがはるかに簡単になります。
メリット #2: 従業員と顧客向けのカスタムブランドの24x7リモートサポート。
Splashtop Enterpriseは、無人および有人サポートの両方を提供しながら、サポートアプリをブランド化することができます。無人サポートは、IT技術者がコンピュータから離れているときでも、いつでも従業員をサポートできるようにします。有人サポートは、会社支給でないデバイスを含む、どのデバイスでも従業員に即時サポートを提供します。
顧客サポートは、アカウントマネージャー、ITサポート、カスタマーサポート、営業の専門家が地理的に戦略的に配置されていると、はるかに簡単になります。Splashtop内のサービスデスク機能により、整理された分散サポートチームを維持できます。顧客のリクエストは適切な技術者にルーティングされ、より高いサポート層が必要な場合には専門家が呼び出されることができます。高度なチーム管理機能により、ITは顧客、同僚、従業員を効果的にサポートすることが安全かつ簡単になります。
利点3：より良いコラボレーションと生産性。
言うまでもありませんが、ユーザーがオフィスのコンピュータ、データ、アプリに24時間365日アクセスできると、コラボレーショ��ンが向上します。
例として、制作スタジオが顧客のビデオを納品するために厳しい締め切りの下で作業しています。しかし、最終的なビデオはまだ数時間レンダリングする必要がありますが、リモートアクセスがあれば問題ありません。プロジェクトリーダーは時間通りにオフィスを出て、そしてその晩に完成したビデオファイルをリモートで送信できます。顧客は迅速な納品に満足し、プロジェクトリーダーはワークライフバランスを取ります。
利点4：コスト効率の良い運用、迅速に。
大学、政府、企業はすべて、デジタルトランスフォーメーションが中長期的な成功と市場での競争力にとって重要であることを認識しています。しかし、多くの組織は、広範な長期的なデジタルトランスフォーメーションの目標をサポートする短期的な成果を達成するのに苦労しています。
現代のリモートアクセスソリューションはその課題を克服します。ITは、Splashtopを数日、場合によっては数時間で実装し、即座に結果を確認し始めることができます。それは、Splashtopが既存の環境にシームレスにフィットする即時使用可能なソリューションを提供するからです。どれほど簡単かを知るには、これらの2つの顧客成功事例をお読みください: BDPが48時間でユーザーにリモートアクセスを提供とTechCastlesが迅速にリモート映画制作を可能に。
結論: スマートに始めて、どこでもオペレーションに成長する
デジタルトランスフォーメーションのような大きな進歩は一歩ずつ進みますが、適切なソリューションがあれば�より簡単です。複雑なソリューションで「海を沸かす」ことを試みたITリーダーは、失敗した実装と顧客/従業員の不満という代償を払いました。これが、現代のリモートアクセスがどこでもオペレーション戦略の理想的な基盤として機能する理由です。それは迅速で簡単、そして非常にコスト効率が高く、短期間で顧客と従業員の体験をより良く変革します。