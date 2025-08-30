ハイブリッドワークが従業員とITサポートのストレスを軽減する方法

11月の最初の水曜日は「全国ストレス認識の日」と呼ばれています。これは、あなたの生活の中でストレス要因を特定し、軽減することを目的としています。この日は、国際ストレス管理協会（ISMA）によって1998年に設立され、企業や個人に対してストレスに関する情報や、それに対処するための戦略を提供することを目的としています。
ここ数年、世界中の労働者（人間）にとって非常にストレスの多い時期でした。Gallupの2021年版世界職場状況報告書によると、労働者の日常的なストレスは記録的な高さに達し、2019年の38%から2020年には43%に増加しました。
2021年10月のLinkedInの調査で、Splashtopはフォロワーに、ハイブリッドワークが全体的に人口のメンタルウェルビーイングにプラスの影響を与えたかどうかを尋ねました。圧倒的な88%の回答者が、はい、利益はプラスであると答えました。
Splashtop EMEAのゼネラルマネージャーであるAlex Draaijerによれば、「全国ストレス意識向上デーは、リモート、ハイブリッド、オフィスベースの働き方の変化が従業員の健康にどのように影響しているかを企業が考える機会を提供します。過去18か月間のリモートワークへの広範なシフトは、従業員が自宅で生産的であることに適応することを余儀なくされ、従業員の経験を根本的に変えました。現在、企業がハイブリッドな働き方にシフトしている中で、従業員の幸福度とストレスレベルを改善するために何ができるかを考慮する必要があります。」
ハイブリッドワーク = 幸せな従業員とITサポート
もう後戻りはありません。従業員はハイブリッドで柔軟な働き方を望んでいます。Microsoftの調査によると、73%の従業員がパンデミック後も柔軟なリモートオプションを望んでいます。
ハイブリッドワーク環境は、生産性を向上させ、通勤時間を短縮し、ワークライフバランスを改善することで労働者をサポートします。これらの利点の結果として、より幸せな労働力の報酬が新年以降も続くことが期待されます。
実際、最近のSplashtopの調査によると、英国のITリーダーの5分の2（42％）が、柔軟な技術が整っていることで仕事をより楽しみ、ストレスが少ないと感じています。3分の1以上が、これらの技術が意思決定者としてのユーザーや同僚の信頼を高めると信じています。
ハイブリッドワークを可能にするための明確なフレームワークと適切な技術を整えることで、スタッフの健康を促進し、ストレスを軽減し、自信を高めることができ、COVID-19の状況が悪化した場合にも企業が準備を整えることができます。そして、時間が経つにつれて、ハイブリッドワーク環境はリモートとオフィス内の労働者を区別しなくなり、単に通常の仕事になるでしょう。
リモートアクセスとリモートサポートソリューションの利点
リモートアクセスソフトウェアは、任意のコンピュータをリモートで制御する能力を提供します。ユーザーはオフィスの�コンピュータにリモートデスクトップソフトウェアをインストールし、自宅でラップトップを使ってリモート接続します。ユーザーは、オフィスのコンピュータの前に座っているかのように、すべてのソフトウェアとファイルにアクセスできます。
リモート、ハイブリッド、またはオフィス内の労働者として、技術的な問題ほどイライラするものはほとんどありません。そして、ITサポートの専門家にとって、エンドユーザーはあなたとあなたのチームに高い期待を寄せています。サポートリクエストを迅速に解決し、オープンサポートチケットの蓄積を防ぐことが求められています。ユーザーはリクエストに対する迅速な対応を期待し、完全に満足する高品質のサービスを提供することを期待しています。
リモートアクセスとサポートソリューションは、従業員のストレスを軽減し、ヘルプデスクをより幸せにします。
ハイブリッドワークフォースは、リモートアクセスとサポートソリューションを使用して:
ノートパソコンやモバイルデバイスから、作業用PC、MAC、および接続されたハードウェア（拡張ストレージなど）にリモートでアクセスします。
報告、ビデオ編集、請求書発行、ERP、CADなど、ローカルにインストールできない企業アプリケーションにアクセスします。
機密クライアントまたは患者データにアクセスします。
ITを有効にして、コンピュータやモバイルデバイスをリモートでサポートし、トラブルシューティング、診断、問題の修正を行います。
ビジネスの継続性を確保します。
セキュリティ、パフォーマンス、スケーラビリティをVPNと比較して向上させる