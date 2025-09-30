Splashtopの高評価のリモートデスクトップソリューションは、3,000万人以上の人々に利用されています。今すぐ無料で試して、なぜ多くの人がSplashtopを選ぶのかを確認してください。
What is Splashtop リモートアクセス?
Splashtop リモートアクセス is a リモートデスクトップソフトウェア tool designed to give users access to their computers while on the go. Once set up, you can open the Splashtop Business app on your computer, tablet, or mobile デバイス and 選択する your remote computer to 接続 to it instantly.
リモートアクセスセッション中、リモートコンピュータが目の前に�あるかのように感じるので、コンピュータを簡単に操作し、ファイルやアプリケーション内で作業できます。もうコンピュータにいないことを心配する必要はありません。Splashtopを使えば、どこからでも、いつでもアクセスできます。
In addition to the fastest and most reliable リモートアクセス platform, Splashtop リモートアクセス comes equipped with tools and features not found in other products, so you can get more done in less time. ファイルを転送し、リモートでドキュメントを印刷し、チャットし、複数のモニターを同時に表示するなどが可能です。
どこにいても自信を持って仕事用デスクトップにアクセスできます。仕事と私生活を融合させるために必要な柔軟性を提供します。- Bobby Bottom, Integrated Electrical
無料で始めるにはどうすればいいですか？
You can experience Splashtop リモートアクセス for free in just a few minutes! 始めるには、無料トライアルのサインアップページにアクセスしてください。そこで、あなたのSplashtopアカウントを作成します。
無料のSplashtop Business Appをインストール
その後、リモートからアクセスするデバイスに無料のSplashtop Businessアプリをダウンロードできます。これは、リモートコンピュータにアクセスするために使用するデバイスです。Splashtop Businessアプリは、Windows、Mac、iOS、Androidなどで利用可能です。コンピュータまたはモバイルデバイスでwww.splashtop.com/appにアクセスしてアプリをダウンロードすることもできます。
With Splashtop リモートアクセス, you can download and use the Splashtop Business app on an unlimited number of devices. 制限はありません。
アクセスしたいコンピュータにSplashtop Streamerをインストール
リモートアクセスしたいコンピュータをセットアップするには、 https://my.splashtop.com でSplashtopアカウントにログインし、「Add Computer」を選択する。これにより、リモートに接続したいコンピュータに送信できるリンクを取得できる設定パッケージページに移動します。そのコンピュータからリンクを開くと、インストーラーをダウンロードし、簡単な手順に従ってセットアップするページに移動します。
その後、リモートアクセスの準備が整います！単にSplashtop Businessアプリを開き、リストからコンピュータを選択すると、すぐに接続され、迅速なリモートアクセスが可能になります。
過去1ヶ月間、リモートアクセスのいくつかのオプションを試してきましたが、Splashtopが私たちのニーズに最も適していました。Splashtopチームが素晴らしいパッケージを作成し、有用で実用的なオプションを提供してくれたことに感謝します。信頼できる製品と会社が必要です...良い仕事を続けてください。- ダリル・コリンズ
GoToMyPCやLogMeInと一緒に働いてきましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピュータを特定のユーザーに割り当てる能力、電話やタブレットからPCにログインする能力。- Charles Spivey, Trusted Senior Specialist, LLC