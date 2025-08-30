メインコンテンツへスキップ
Man using a laptop in a cafe, possibly working remotely with Splashtop

レポート: Splashtopがリモートワーカーにとって優れている4つの重要な方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
在宅勤務は半年以上続いています。毎週、より多くのリモートワーカーがSplashtopを利用して、リモートワーク体験を向上させるためのより良いリモートアクセスソリューションを求めています。

リモートワーカーがSplashtopに切り替える理由は何ですか？Splashtopを他のリモートアクセスツールと比較すると、Splashtopはリモートワークのための優れたリモートアクセスソフトウェアとして際立っています。

実際、最近の初回ユーザーのサンプリングでは、Splashtopは以下の分野で高評価を得ました：

  • クイックインストール

  • 望ましい製品の特徴

  • 日常使用のためのスピードとパフォーマンス

  • 応答性の高いカスタマーサポート

最近の試用ユーザーは次のように述べています。「あなたの製品は素晴らしいです—RemotePCTeamViewerLogMeInと比較して使いやすいです。これらはすべて私が使用したことがあるか、現在使用しています。」ある試用ユーザーはこのように比較のメモを提供しました。「SplashtopはMicrosoft 10リモートデスクトップ接続よりも評価が高い。」

他の人々は、Splashtopの高パフォーマンスのリモート接続に感心しています。あるユーザーは、「このソリューションは私の接続速度を大幅に改善しました！」と言いました。Splashtopを使用すると、4k/5kを40fpsでストリーミングできます。また、超高解像度のビデオ、モデル、その他のファイルやアプリケーションに、まるで目の前に座っているかのようにアクセスできます！

旅行中にリモートで作業する際のパフォーマンスに関しては、新しいユーザーがSplashtopに切り替えた直後に改善を実感しました。「ポルトガルとスペインを旅行中にノートパソコンでSplashtopを使用しています。まだ問題は発生していません。素晴らしい製品です！」

Splashtopのカスタマーサポートチームは、新しいユーザーが愛するもう一つの利点です。「I本当にあなたのカスタマーサポートチームに感謝しています」と、Splashtopの全体的な体験についての感想を尋ねられたユーザーの一人が言いました。Splashtopは、ユーザーが助けを必要とする際に簡単に利用できる米国拠点のカスタマーサポートチームを雇用しています。

あるユーザーはこう言いました、「素晴らしいサービス—ありがとう！これは近くのライバルよりも優れたサービスで、手頃な価格です。」

Try Splashtop リモートアクセス for Working Remotely for Free

知っていましたか：

  • Splashtopは3,000万人のビジネスおよびプロフェッショナルユーザーに信頼されています。

  • Splashtopには、生産性を向上させる多くの機能があり、ドラッグアンドドロップのファイル転送、リモート印刷、チャット、リモートウェイク、セッション録画などがあります。

  • Splashtopはクロスプラットフォームで動作するため、Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChrome OSデバイスからアクセスできます。

Splashtopは、個人、小規模チーム、そして全組織によってリモートワークを可能にするために導入されています。無料トライアルで今すぐ始めて、自分で確認してください。

