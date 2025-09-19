2020年は、そのすべての課題とともに、ハイブリッドワークへの競争を開始しました。現在、これまで以上に多くの人々がリモートの場所から働いています。2020年のアメリカ成人のPEW調査「コロナウイルスがアメリカ人の働き方をどのように変えたか、変えなかったか」によると、コロナウイルス前に自宅で働いていたアメリカ人はわずか20％であり、57％がコロナウイルスの流行が終わった後も自宅で働きたいと考えています。これを受けて、多くの中小企業は、ハイブリッドワーカーをパフォーマンス、効率、安全、サポートの面で維持するために迅速に行動する必要があると認識しています。
ハイブリッドワークチャレンジに参加してチェッカーフラッグを取る最も簡単な方法は何ですか？Use a simple and セキュアリモートアクセスとリモートサポートソリューション.必要なものがわかれば、購入と使用は迅速でスムーズであるべきです。
ここに必須事項と考慮すべき合法的なエクストラがあります:
あなたのエンジンは重要な部分で実行する必要があります
必要なものが揃った車ほど速くてスムーズなものはありません。リモートワークの世界では、あなたの人々にリモートアクセスとリモートサポートの両方を提供することを意味します。結局のところ��、あなたの人々がリモートで働くとき、ITはどちらも提供する必要があります。オンデマンドのリモートサポートでヘルプデスクのワークフローを簡素化し、高性能なリモートアクセスを使用して従業員が在宅勤務を妥協なく行えるようにします。
中小企業がリモートサポートとは別にリモートアクセスを取得して運用することで複雑さを増す理由は何でしょうか？それは、エンジンの問題のために1回、タイヤ交換のために1回、2回のピットストップをするようなものです。
すべての合法的なデバイスを歓迎します
ドミニク・トレットがユニークな車を持つストリートレーサーに競争できないと言うことはあるでしょうか？もちろん違いますし、あなたのITチームもそうすべきではありません。A frictionless リモートアクセス and support solution places no limits on デバイス types, making BYOD (Bring Your Own デバイス) even more effective. これにより、あなたの人々はセキュリティやパフォーマンスを危険にさらすことなく、好きなデバイスを実行できます。
どんなデバイスでもサポート？その通りです。この競争のリーダーたちはそれを「有人サポート」と呼んでいます。有人サポートを使用すると、ITチームは究極のピットクルーとなり、どこからでも故障したデバイスを修理できます。突然、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスを含む、どんなエンドユーザーの仕事用または個人用デバイスでもサポートできるようになります。ヘルプデスクチームは、エンドユーザーのデバイスを制御してトラブルシューティングを行い、まるで「トラックで」つまり対面で行うようにします。
�高性能なエクストラがフードの下にフィット
多くのリモートアクセスソリューションは、メディア＆エンターテインメントで使用されるような高性能ワークステーションや特殊なアプリに対する負荷に耐えられません。エンドユーザーの体験は、120ギガのRAMやQuadro RTX 8000のようなグラフィックスカードでパワーを強化しても、高性能であるべきです。Maya、Nuke、Adobe Suite、Toon Boom、Modoなどのソフトウェアもお忘れなく。
リモートアクセスを購入する前に、地理的に分散したユーザーとシステムが大きな距離を超えて高いパフォーマンスを発揮することを確認してください。小規模および中規模の企業は、全国を横断する際に故障したりガス欠になったりするソリューションを負担することはできません。
ロールケージよりも優れたセキュリティ
リモートアクセスはその性質上、VPNよりもはるかに安全です。なぜなら、従業員が「内部のもの」をつかんでブラックマーケットで部品として売ることができないからです。悪意のあるハッカー集団も同様です。最低限、理想的なリモートアクセスとサポートソリューションは、2段階認証、AES 256ビット暗号化を備えたTLS 1.2を提供する必要があります。また、SOC 2のようなコンプライアンス基準を満たし、シングルサインオン統合、詳細な権限制御、グループベースのアクセス許可を持つべきです。
ここで自慢させていただきますが、Splashtopはそれ以上のものを提供しています。セキュリティは決して「完了」しないと信じているため、独自のセキュリティアドバイザリーカウンシルを設立しました。Splashtopでは、ターボチャージされたセキュリティを常に優先しています。
コミットする前に試してみてください
摩擦のないユーザー体験は、リモートアクセスとサポートソリューションを評価したいときに始まります。ベンダーから試してみることが許可されるべきです。ユーザー体験についての詳細を最初から読み、試用がどれほど簡単で迅速であるか、ライセンスの実際の取得までの詳細を尋ねてください。
煩わしさなく乗り物を改造できるはずです。例えば、Splashtopでは、「乗客」を「車両」に追加する必要があるときは、「ユーザーを追加」をクリックするだけで、変更が即座に行われます。
すべてのデバイスを管理するペースカー
リモートアクセスソリューションは、管理対象デバイスのすべての更新を同時に管理およびスケジュールできるようにする必要があります。さらに、時間と日付を選択することができるはずです。私たちは、この便利なSplashtop機能でITインフラストラクチャの大部分を管理している中小企業のラインナップを持っています。
Splashtopは、すべてのチームが独自のスタイルを持ち、標準機能を変更したいと考えていることを認識しています。そこで、設定可能なアラートを提供します。デバイスのステータス、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量、Windowsイベントログなどに関するアラートの理想的な設定を決定できます。
今日、ハンドルを握ってみてください – 無料です！
今すぐ無料トライアルを始めて、なぜ中小企業や��業界アナリストがSplashtopを絶賛しているのかを体験してください。クレジットカードやコミットメントは不要で、サインアップはほんの数分で完了します。