Esponとの提携により、Splashtop Mirroring360がEpson Moverio BT-200 Smart Glass向けに無料で利用可能になりました。
これにより、iPhoneやiPadからEpsonスマートグラスにコンテンツやアプリをミラーリングできます。
その後、DJIドローン愛好家から以下のエキサイティングな新しいユースケースを学びました：
人々が空からビデオや写真を撮るためにドローンを飛ばしているとき、彼らは上空を飛ぶドローンを見ている必要があります。同時に、彼らはまた
iPhone / iPadでドローンのカメラからのリアルタイムビデオビューを見るために下を向く。飛んでいるドローンを見上げ、iPhone/iPadでリアルタイムのカメラビューを確認する必要が常にある
大きな挑戦です。EpsonスマートグラスでMirroring360を実行することで、人々はドローンのビデオフィードをスマートグラスの中心で直接見ることができ、飛行中のドローンを視界に保つことができます。
以下は新しい可能性のビデオと写真です。楽しくてエキサイティング！
Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
今すぐ始めましょう!
