メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Outdoors using Splashtop Mirroring360 to help power a high end drone in mid air

Epson Smart GlassとSplashtop Mirroring360の組み合わせで新たな可能性が実現 – DJIドローンを飛ばしてHDビデオや写真を撮影しよう！

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Esponとの提携により、Splashtop Mirroring360がEpson Moverio BT-200 Smart Glass向けに無料で利用可能になりました。

これにより、iPhoneやiPadからEpsonスマートグラスにコンテンツやアプリをミラーリングできます。

その後、DJIドローン愛好家から以下のエキサイティングな新しいユースケースを学びました：

人々が空からビデオや写真を撮るためにドローンを飛ばしているとき、彼らは上空を飛ぶドローンを見ている必要があります。同時に、彼らはまた

iPhone / iPadでドローンのカメラからのリアルタイムビデオビューを見るために下を向く。飛んでいるドローンを見上げ、iPhone/iPadでリアルタイムのカメラビューを確認する必要が常にある

大きな挑戦です。EpsonスマートグラスでMirroring360を実行することで、人々はドローンのビデオフィードをスマートグラスの中心で直接見ることができ、飛行中のドローンを視界に保つことができます。

以下は新しい可能性のビデオと写真です。楽しくてエキサイティング！

Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。