世界中の教育機関が教室での学習からオンライン教室へと移行しました。K-12学校、大学、Laney CollegeやWayne State Universityのような大学は、学生、教職員、IT管理者が必要に応じてコンピュータやモバイルデバイスにリモートアクセスできるようにするためにSplashtopを活用しています。
Splashtopを使用することで、彼らは次のことができるようになりました：
学生がキャンパス内の特定のデスクトップアプリケーションを持つラボコンピュータにリモートでアクセスできるようにするリモートラボ向けSplashtopについて詳しく読む..
教員にリモートアクセスを提供し、学生デバイスにリモートでアクセスして1対1の指導を行う能力を与えます
IT管理者がラボコンピュータをリモートで管理および更新し、学生/教職員のデバイスをリモートでサポートできるようにします
今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する無料トライアル
Splashtopを使用したリモートコンピュータアクセスがリモート学習体験をどのように向上させるかについて詳しく読む（PDF）。
COVID-19のためにリモート学習にどのように対処しているかを教えてください。Splashtopがどのように役立つかお知らせします。
リモートラボアクセスを設定するには、私たちのチームに連絡してください