IT Manager configuring employee's remote access permissions with Splashtop

Splashtopで従業員のリモートアクセスを有効にする

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
複雑で安全でないVPNを設定する必要はありません。従業員にSplashtopを使って仕事用コンピュータへのセキュアリモートアクセスを提供しましょう。

従業員をリモートワークに設定するのは、時間がかかり、安全性が低く、費用がかかる作業のように思えるかもしれません。しかし、Splashtopを使えば、従業員がどこからでもワークステーションにリモートアクセスできるように、迅速かつ簡単で安全に設定できます。

Splashtopを使用して従業員のリモートアクセスを有効にする方法

VPNとは異なり、Splashtopの設定は簡単なプロセスであり、迅速かつ大規模にリモートワークを可能にしたい企業に最適です。

組織は、既存のITインフラを活用しながら、従業員のリモートアクセスを可能にすることができます。必要なのは、Splashtop ソフトウェアを会社のワークステーションに設定し、従業員に招待を送ってユーザーアカウントを作成してもらうことだけです。

その後、Splashtop管理コンソールでユーザーとコンピュータを管理できます。アクセス許可を設定し、デバイス認証や2段階認証などのセキュリティポリシーを施行し、ログを表示するなど。

設定が完了すると、従業員はSplashtopアプリをデバイスで開き、コンピュータを選択するだけで、リモートで仕事用コンピュータにアクセスできます。そこから、リアルタイムでリモートコンピュータを見て操作することができます。

これにより、従業員はすべてのファイルとアプリケーションにアクセスでき、オフィスを離れても生産的に作業できます。

従業員のリモートアクセスにSplashtopを選ぶ利点

Splashtopを選ぶことで、従業員がリモートアクセスで自宅から働けるようにする多くの利点があります。

  • 従業員は、オフィスから離れている間にアクセスできるように、仕事用のコンピュータを自宅に持ち帰る必要はありません。

  • Employees can conveniently use any Windows, Mac, iOS, Android, or Chromebook デバイス to work remotely.

  • Splashtop管理コンソールを通じて、設定、スケーリング、管理が簡単です。

  • Splashtopのリモートアクセスは、優れたセキュリティを提供します

  • 企業は、従業員がオフィスに行けない場合でも、ビジネスの継続性を確保できます。

  • 企業は、生産性を犠牲にすることなく、リモートワークや在宅勤務のインセンティブを提供できます。

  • Splashtopは、自宅での作業を可能にするための最も価値のあるリモートアクセスソリューションです。

今すぐビジネス向けにSplashtopを始めましょう

詳細はこちら at splashtop.com/work-from-home to get the best employee リモートアクセス tool for your business.

すべてのリモートアクセスとリモートサポートのニーズに対応するエンタープライズリモートアクセスソリューションをお探しなら、Splashtop Enterprise をぜひご覧ください。

従業員のリモートアクセス事例

Splashtopは、メディアとエンターテインメントのプロフェッショナルを含むあらゆる種類の組織がリモートワークを可能にし、オフィスのコンピュータをリモートでコントロールして、Adobe Creative Suiteやビデオ編集ツールなどのアプリをまるでその前に座っているかのように使用できるようにします。以下のSplashtopのケーススタディをチェックしてください：

