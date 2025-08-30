メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Front perspective of Confederation College

Confederation Collegeが24/7のリモートコンピュータラボを提供

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

願いは叶うものです！実際、Confederation Collegeは望んでいた以上のものを手に入れました。

昨年、世界中の教育機関が即時対応可能なリモート教育ソリューションを求めて奔走する中、Confederation CollegeはSplashtopを導入し、学生に24時間365日ラボコンピュータへのリモートアクセスを提供し、ITが学生と教職員のデバイスをリモートでサポートできるようにしました。Splashtopを使用することで、学生、教職員、ITチームが多くの恩恵を受けたことを確認した後、彼らはそれを恒久的なソリューションとして維持することを決定しました。

この証言では、Jason Deadman、コンピュータサービスヘルプデスク技術者が、Splashtopを愛し、学生の学習体験を向上させるために活用し続けたい理由を共有しています：

  • 学生はどこからでも、いつでもリモートラボのコンピュータに簡単にアクセスして操作でき、まるでその前に座っているかのように感じることができます

  • 学生は、携帯電話、タブレット、Chromebookを含む任意のデバイスからラボコンピュータをリモートで制御できます

  • ITは、学生や教職員のデバイス（個人デバイスも含む）にオンデマンドでリモートサポートを提供できます

「いくつかの異なる製品を試してみて、最終的にSplashtopを選びました。私たちにとって最適な機能セットを持っていました。「学生たちに、まるでラボにいるかのような直接アクセスを提供したかったのです。」 -Jason Deadman、Confederation College

Confederation Collegeは、パンデミック前よりも学生に多くのことを提供できるようになりました

学生はキャンパスの営業時間中に限られた対面のコンピュータラボに制限されなくなりました。どこからでもいつでもラボコンピュータにアクセスできる柔軟性が追加されることで、大学の学生の学習体験が向上します。

「私はこれ（Splashtop）を長期的に続けるつもりです。在宅勤務の人々にとって良い解決策になるようです。来たくない場合や来られない場合でも、物理的に来る必要はありません。医療問題を抱える人々にアクセスする能力を提供します。人々が来られないケースはたくさんあります。いつでもコンピュータにアクセスできるツールがありませんでした。Splashtopを追加することで、24時間アクセスできる能力を提供します。」-Jason Deadman、Confederation College

でも、彼らの言葉だけを信じないでください

Splashtopが教育に最適な価値のあるリモートアクセスソリューションを提供していることを自分で確認してください。ラボコンピュータをどこからでも、いつでも学生がアクセスできるようにします。どの学校、学生、または教職員のデバイスもリモートでサポートします。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

デモをスケジュール

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
リモート学習＆教育

営業力を高める: Splashtopを使ったリモートトレーニング技術

詳細はこちら
A construction worker on an IoT tablet.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IoTデバイスのリモートアクセスとサポート

詳細はこちら
A female IT professional using Splashtop for remote administration.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

リモート管理: IT 管理の簡素化

詳細はこちら
An office desk with a computer, keyboard, and other items.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IT災害復旧: ビジネスを守るための戦略

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。