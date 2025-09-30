The New York Timesは、コロナウイルスに備えるための便利なリソースページをまとめました。これはCDCからの直接情報を含んでおり、継続的に更新されています。これをブックマークしておくべきです。
旅行を計画していますか？以下は避けるべきエリアの地図です。地図をクリックしてライブアップデートを確認してください。
出典:Healthmap.org
在宅勤務のベテランでも初心者でも、WFHは思ったほど簡単で楽しいものではありません。この記事では、ZDNetが世界中の64人のリモートワーカーの専門家にインタビューし、在宅勤務のための最良のアドバイスを提供しています。
USA Todayの記事では、Kim Komandoが働く親として続けることを可能にするいくつかの既存の技術ツールを紹介しています。
コロナウイルスは実際に在宅勤務をより一般的にする可能性があります
Workhumanの調査によると、米国の労働力のわずか3分の1が在宅勤務をしています。この記事では、コロナウイルスがこの傾向にどのように影響しているか、そして雇用主が何をする必要があるかを探ります。
コロナウイルスの発生中に、より多くのテクノロジー企業が無料のリモートワーキングツールを提供しています
Splashtopのように、多くの技術系企業がリモートワークをより多くの企業にとって実現可能にするためにサービスを拡張しています。これには、Microsoft、Cisco、Zoom、Googleが含まれます。
AutomatticのCEOであるMatt Mullenwegは、自宅で働く従業員に対して適切な期待を設定し、信頼することの重要性について話します。AutomatticはWordPressの背後にある会社で、彼らは何年も完全にリモートで運営しています。
追加リソース