あなたのチームは何種類のIT管理ツールを使用していますか？市場にはITエージェントを助けることができる強力なツールやソリューションがいくつかありますが、ツールの乱立は問題になる可能性があります。連携されていないツールは、パッチ適用、リモートサポート、モニタリング、修正などに余分なオーバーヘッドを生み出す可能性があります。では、解決策は何でしょうか？
IT管理ツールを統合することは、複雑さを軽減する効果的な方法になり得ます。より多くのエンドポイント、ソフトウェア、そして高いセキュリティへの期待を管理するITチームにとって、より統一されたツールセットは日々の運用をコントロールし、サポートし、拡張することを容易にします。
それを踏まえて、統合の利点、注意すべき点、そして統一アプローチがあなたのビジネスに適しているかどうかを判断する方法について探ってみましょう。
ITチームが管理ツールを多すぎるほど持ってしまう理由
膨張やツールの乱立を引き起こす要因はいくつかありますが、一般的な原因には以下のものがあります：
新しい問題が発生すると、一度に1つの緊急問題を解決するための新しいツールが追加されます。
ITチームは、パッチ適用、リモートサポート、監視��、インベントリ、スクリプティングのために別々のツールを持っています。
複数のアドオンが既存のプラットフォームに重ねられ、欠点を補っています。
合併、チームの成長、または環境の変化により、重複や冗長なツールが生まれることがあります。
レガシーツールは、必要なくなったり、時代遅れになった場合でも残り続けます。
ツールの広がりがITオペレーションにどのような問題を引き起こすか
ツールの蔓延は単なる不便さ以上のものです。IT管理ツールが多すぎると予期しない問題が起こり、小さな不便さでも集まれば効率と生産性に重要な妨げとなる可能性があります。
よくある問題には以下のものがあります：
1.システム間の切り替えに費やす時間が増加
ITチームが複数のツールやシステムを扱う際、その間を切り替えるだけでも時間がかかってしまいます。コンソールを常に切り替えてデバイスの調査、サポート、パッチ作業や修復を行うことは、特に統合プラットフォームの速度と利便性と比較すると、イライラするほど複雑なプロセスです。
2. エンドポイントとアクティビティ全体の可視性のギャップ
エンドポイントデータが複数のツールに分散すると、何に注意を払う必要があるかが見えにくくなり、迅速に対応することが難しくなります。ITチームは、パッチステータス、ソフトウェアインベントリ、デバイスの健康状態、サポート活動を別々のシステムからまとめる必要があるかもしれませんが、これにより応答が遅くなり、問��題が見逃されやすくなります。より統合されたプラットフォームは、オペレーションデータをより近づけることができ、チームがトラブルシューティング、パッチの適用、デバイス状況の報告を行う際に、より良いコンテキストを得ることができます。
3. 不一致なワークフローとポリシーの施行
異なる部門、ITチーム、またはエージェントが異なるツールを使用すると、チームやデバイスグループ間で一貫性のないプロセス、スケジュール、基準が生じる可能性があります。それが協力関係に悪影響を与え、混乱や互換性のないプロセスを生み出し、効率を引きずりこむことにつながります。統一されたプロセスと一貫したポリシーは、チーム全体の効率を確保するために重要です。
4. 常に明らかではない高い費用
各追加ツールは、ライセンスのコストを上回るコストがかかります。それはセットアップ時間、トレーニングの必要性、管理のオーバーヘッド、サポートの労力、そしてスタック全体で重複した機能を追加することも可能です。統合は、特にチームがパッチング、サポート、監視、レポートなどで重複した機能に支払っている場合、隠れた運用コストを削減するのに役立ちます。
IT管理ツールを統合する主な利点
ツールを統合しないことのデメリットを知った今、統合のメリットも見ていきましょう。これらの利点は、単に問題を軽減するだけでなく、コストを低く抑え、生産性を高く維持し、仕事をスムーズに進める改善策を提供します。
IT管理ツールを統合することの利点には以下があります：
管理負担の軽減: ツールが少ないことで、管理するコンソールが減り、維持するベンダー関係も減り、環境内の動く部分も減ります。それによって、ITチームがエンドポイント作業ではなくツール管理に費やす時間を減らすことができます。
エンドポイントやIT活動のより優れた可視性: パッチ適用、サポート、モニタリング、レポートが統一されていると、デバイス全体で何が起きているかを把握しやすくなります。チームがより良いコンテキストで迅速に意思決定するのを助けます。
より早いトラブルシューティングと解決：切断されたツール間を切り替えることで対応時間が遅くなります。より一体化された設定により、技術者がデータと管理ワークフローが近いため、検出からアクションに迅速に移行できます。
ツールとライセンスの総コストを削減: 統合により、重複する製品やアドオンに関する支出を削減できます。また、トレーニング、メンテナンス、および複数のシステムを管理することに関連する間接コストを削減することもできます。
より一貫したパッチ適用とポリシー実行: より少ないツールで標準化することで、パッチスケジュール、ポリシーの実施、および運用フローをチームやデバイスグループ全体でより簡単に繰り返すことができます。環境が拡大するにつれて、その一貫性がより重要になります。
ITスタッフのためのより簡単なオンボーディングとトレーニング：スリムなスタックは、新しい技術者が自信を持って学び、使用する�のが容易です。それにより、立ち上げ時間が短縮され、チーム全体のプロセスの不整合が減少します。
より簡単なレポート作成と強力な監査準備: 主なシステムからレポートを引き出すことは、通常、複数のソースからデータを組み合わせるよりも簡単です。それは運営レビュー、内部アカウンタビリティ、監査準備に役立ちます。
成長のためのよりスケーラブルな基盤: エンドポイント数が増加するにつれて、断片的なツールが摩擦を生むことが多いです。より統一されたアプローチは、同じ速度での複雑さを増すことなく、成長を管理しやすくすることができます。
統合が日常のIT作業を改善する方法
IT管理ツールを統合することは、ITチームの日常業務を改善する複数の利点を提供します。小さな改善でも、エージェント全体で時間と共に積み重なることで、効率とコスト削減において大きな全体的な改善をもたらします。
1. パッチ管理とソフトウェアの更新
統合によって、複数システム間での更新管理に伴う摩擦を軽減することができます。ITチームは、パッチステータスを確認するために1つのプラットフォーム、デバイスの可視性のために別のプラットフォーム、リモートアクセスや修復のためにさらに別のプラットフォームを確認するのではなく、より連携したワークフローから作業を行うことができます。それにより、パッチのタイミング、フォローアップ、およびどのデバイスがまだ注意が必要かの可視性が向上します。
2. リモートサポートとト��ラブルシューティング
技術者がデバイスのステータスを理解したりアクションを起こすために、切り離されたシステム間を行き来しなくてもよいとき、リモートサポートはより効率的になります。リモートアクセスがエンドポイントのコンテキスト、パッチのステータス、管理ワークフローと緊密に結びつくと、チームは情報を集約する前に素早くトラブルシューティングを行い、時間を節約できます。
3. 監視、アラート、および対応
より統一された環境は、アラートを解釈し、優先順位を決めやすくします。ITチームは、別々のシステムで繰り返される通知を処理するのではなく、より集中したコンテキストで問題をレビューし、ツール間のやり取りを減らすことで対応できます。それにより、運用上のノイズを完全に取り除くことはできませんが、対応ワークフローをより管理しやすくすることができます。
4. インベントリ、報告、および運用監督
統合により、すべてを接続し一元化することで、システムデータへのアクセスも向上します。これにより、ITチームは分散したシステムからバラバラのデータを収集する手間が省かれ、決定、レビュー、監査に必要な情報に簡単にアクセスできるようになります。
ITチームがツールを統合する前に評価すべきこと
すべての統合ツールが同じ機能や利点を提供するわけではありません。統合を最大限に活用するためには、以下を理解する必要があります：
今日重なるツールはどれですか？現在のスタックで、パッチ、リ�モートサポート、モニタリング、報告などのコア機能が重複している箇所を特定してください。
どのワークフローがまだ手動ですか？技術者の労力に依存する反復作業を探してください。特に更新、修正、報告に関するものです。
最大の可視性のギャップはどこにありますか？断片化したデータが意思決定を遅らせたり、エンドポイントの状態を理解するのを難しくする領域を見つけてください。
どの統合が本当に必要ですか？すべての統合が意味のある価値を追加するわけではありません。重要な統合を、あまり使用されないものから分ける。
統合プラットフォームは実環境に適していますか？指定されたデバイスの組み合わせや運用要件、規模に対応していることを確認し、限られた使用例のみをカバーするのではないことを確認しましょう。
どの能力が必要で、どれが例外ケースですか？ 日常業務に必要不可欠な機能と二次的な機能を明確にし、評価が実際のニーズに基づくようにしましょう。
統合が最も役立つ時
特定の状況では統合が特に有益な場合があります。すべての規模のITチームにとって、IT管理ツールの統合は役立ちますが、次のような状況での使用を検討してください。
ITチームは、リモートサポート、パッチ適用、エンドポイントの可視性のために別々のツールを使用するのではなく、すべてを単一のプラットフォームに統合して、一か所からすべてを管理できるようにすることを望むでしょう。
ツールを統合しながら、必要な可視性と管理を維持することによって、ソフトウェア支出を削減しつつコントロールを失わないようにすることができます。
チームが基盤管理に1つのプラットフォームを利用し、他のツールで運用上のギャップを埋める場合、それらすべてを1つの統合されたプラットフォームにまとめることができます。
成長する環境では、個別に構築されたツールがうまくスケールしなくなる問題がしばしば発生しますが、統合されたソリューションであれば、より簡単にスケールでき、すべてのツールを一貫して維持できます。
より反復可能なワークフローと強力なレポート機能を必要とするが、複雑さを増やしたくないチームは、別々のツールを統合してユーザーフレンドリーな単一プラットフォームを利用することで利益を得ることができます。
Splashtopがより統合されたIT管理アプローチをどのようにサポートするか
ITチームがツールの乱立を減らしたいと考えている場合、Splashtopはリモートサポートとエンドポイント管理をより統一したアプローチでサポートします。リモートアクセス、パッチ管理、可視性、日常管理作業のための別々のツールに頼る代わりに、チームはこれらのワークフローをより多く組み合わせて、システム間を移動することによる運用摩擦を軽減できます。それにより、環境が拡大するにつれて、日々のIT業務をより管理しやすくなります。
1. リモートサポート、エンドポイント管理、可視性の統合
Splashtopは、リモートサポート、エンドポイント管理、デバイスの可視性を1つのプラットフォームでまとめるお手伝いをします。これにより、接続のないツールへの依存を減らし、技術者が問題を特定するところからユーザーをサポートしたり、エンドポイントで行動を起こすのを容易にします。パッチ適用、サポート、およびエンドポイントの基本操作を簡素化しようとするチームにとって、その種の統合は日常のワークフローでの摩擦を減らすことができます。
2. ITチームの手作業を減らす手助け
Splashtop AEM は、自動化、リアルタイムパッチ、インベントリレポート、プロアクティブアラート、および1対多のアクションによって手作業のエンドポイント作業を削減するのに役立ちます。それにより、ITチームは反復的な作業にかける時間を減らし、デバイスのアップデート、トラブルシューティング、フォローアップが必要なときに素早く対応できます。エンドポイントワークフローを統合しようとしているチームにとって、そのような視認性とコントロールは実質的な違いを生み出す可能性があります。
3. よりシンプルでコスト効果の高い運用をサポート
Splashtopは、複数のポイントソリューションと重複するアドオンの必要性を減らすことで、よりシンプルでコスト効率の高いIT運用をサポートします。サポート、エンドポイントの可視性、パッチ適用、定期的なアクションのために別々のツールを管理する代わ��りに、ITチームはその作業の多くをひとつの場所で処理できます。結果として、ツールの切り替えが少なくなり、ワークフローがより一貫し、エンドポイントを管理するよりスケーラブルな方法が実現します。
なぜより統一されたITスタックが重要なのか
統合は、単にベンダーを減らしたり、ライセンス数を削減したりするだけではありません。それは、重複を減らし、可視性を向上させ、チームにデバイスのサポート、アップデートの設定、問題への対応をより一貫した方法で提供することで、IT業務をより簡単に運営することに関するものです。
多くのITチームにとって、本当の価値は日々の効率性です。より統合されたスタックは、ツール間の切り替えを減らし、レポートを簡単にし、一貫したパッチ適用とポリシー実行をサポートし、技術者がより良いコンテキストで迅速に行動するのを助けることができます。
Splashtopは、リモートサポートとエンドポイント管理を統合することで、統合をサポートします。Splashtop AEMは、パッチ適用、自動化、可視性、運用管理を追加します。チームがツールの乱立を解消しつつ、機能を失わない方法を模索しているなら、Splashtop があなたの環境にどのように適合するかを実際に確認できる無料トライアルが実用的な手段です。