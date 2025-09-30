Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアは、コストが低く、より安全なインフラストラクチャを提供できます。Splashtopは、リモートワーカーやリモート学習により適しています。
在宅勤務や遠隔学習が新しい現実となる中、企業や教育機関はリモートユーザーを必要なコンピュータリソースに接続する方法を模索しています。
それは、すべてのリモートユーザーが単に自分の個人デバイスから作業できるわけではないからです。多くのプロフェッショナルや学生は、企業や学校が提供する高性能デスクトップでしか実行できないソフトウェアアプリケーションにアクセスする必要があります。
仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）やデスクトップ・アズ・ア・サービスツールは、Amazon WorkSpacesのように、ユーザーに仮想デスクトップへのアクセスを提供するために使用できます。しかし、Splashtopのようなリモートデスクトップソフトウェアツールは、あなたの組織のニーズにより適しているかもしれません。
なぜSplashtopがAWS WorkSpacesのベストな代替品なのか
既に持っているデスクトップコンピュータを使用する
すでに従業員のためにデスクトップを購入したり、学生のためにコンピュータラボを設置している場合、ユーザーのために仮想マシンをプロビジョニングする必要はありません。
代わりに、すでに設定したコンピュータを使用し、ユーザーに自分のデバイスからアクセスさせるためにSplashtopを使用してください。ユーザーは、Splashtopを使用して、自分のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからWindows、Linux、Macコンピュータにリモートアクセスしてコントロールできます（AWS WorkSpacesはMacコンピュータへのアクセスやChromebookからのアクセスを提供していません）。
さらに、物理コンピュータが有線LANを介してオンサイトの科学機器やロボット機器に接続されている場合、それをAWS WorkSpacesのクラウドホストコンピュータインスタンスに接続するのは難しいかもしれません。
既存のリソースを使用できることも、次の利点につながります。
ライセンスコストを節約
AWS WorkSpacesを使用する場合、ユーザーが必要とするすべてのソフトウェアのライセンスを購入する必要があります。Adobe Creative Suite、AutoCAD、Revit、SketchUpなどのアプリケーションを提供する大学にとって、それは高価になる可能性があります。
追加のライセンスに加えて、AWS WorkSpacesでは1台のコンピュータあたり月額$25が必要です。一方、Splashtopは10人以上のユーザーがいる組織に対して、1ユーザーあたり月額¥825未満で利用できます。さらに、ユーザーが既に持っているコンピュータにアクセスするため、ソフトウェアの追加ライセンス料を支払う必要はありません。
機密データを現場に保管
Splashtopを使用してコンピュータにリモートアクセスする際、機密またはセンシティブなデータは建物内の物理コンピュータに残ります。リモ��ートコンピュータは、情報のビューをストリーミングし、データファイルを転送せずに建物内のコンピュータを制御することに限定できます。
AWS WorkSpacesでは、データは物理的な建物の外でクラウドホストされたコンピュータにアップロードまたは処理される必要があります。
ハイブリッドワークに最適
Splashtopは、ユーザーが一部の時間を現場で過ごし、一部の時間をリモートで作業するハイブリッドな状況にも最適です。これは、大学のコンピュータラボや企業内のオンサイトデスクトップに理想的です。必要なときに使用するための物理的なコンピュータがあり、Splashtopを介して自宅から同じシステムに仮想アクセスできます。AWS WorkSpacesでは、クラウド内のインスタンスが物理コンピュータとは異なります。
