サイバー脅威は常に新たな機会を求めて、あなたのネットワークを危険にさらし、機密データを盗もうとしています。組織全体に複数のリモートエンドポイントがある場合、それらを保護し、安全にすることが極めて重要です。IT環境の複雑さが増し、リモート/ハイブリッドワークへの移行が進む中で、堅固なエンドポイント保護は不可欠になっています。
しかし、手動でのエンドポイント修復は時間がかかり、人為的な誤りが生じやすいです。一方、自動修復は一貫した監視と保護を提供し、迅速に問題に対処して安全なエンドポイントを維持することができます。
それを念頭に置いて、自動化されたエンドポイントの修復、その重要性、そしてビジネスに最適なエンドポイント修復ツールの選び方を見ていきましょう。
エンドポイント修復とは何ですか?
エンドポイント修復は、エンドポイントデバイス上のセキュリティの欠損、脆弱性、およびセキュリティ要件に準拠できていない点を特定し対処するプロセスです。これは、問題を迅速に修正し、組織のセキュリティとITコンプライアンスを維持するために不可欠です。
これらの問題には、通常、脆弱性、マルウェア、古いソフトウェア、誤設定されたデバイスが含まれます。優れた自動リメディエーションツールがあれば、多くの問題をポリシー駆動のアクションを通じて自動的に対処できます。エンドポイントリメディエーションツールが自動化されていない場合、脅威を特定すると、ITチームが迅速に問題を解決できるようにするソリューションを提供します。
手動 vs. 自動エンドポイント修復
エンドポイントの修復にはいくつかの重要な要素とバリエーションがありますが、最大の違いはツールが手動または自動化された修復を使用するかどうかです。
手動のエンドポイント修復は問題や脆弱性を検出できますが、ITチームは脅威を手動で評価し対処しなければなりません。このプロセスは時間がかかり、エージェントが問題を調査し、手動で修正する時間を必要とします。しかし、これは人間の判断と柔軟性の要素があり、自動修復が欠ける可能性のある部分です。
一方で、自動化されたエンドポイントリメディエーションは迅速でスケーラブルかつ効率的なプロセスです。自動化ツールは、複数のエンドポイントを並行して継続的に監視し、リアルタイムに近い検出と自動応答を提供します。これらのツールは、古いシステムを検出した場合にパッチアップデートをインストールしたり、検出されたマルウェアを除去したりするなど、検出された問題に自動的に対処することもできます。
手動のエンドポイント修復は人間要素の柔軟性がある一方で、人的ミスが発生しやすく、時間とリソースを消耗する可能性があります。一方、自動修復は応答時間が大幅に短縮され、会社の成長に応じてスケーリングできます。
エンドポイントの自動修復：コンプライアンスとコストへの影響
では、エンドポイントの自動修復について、その利点と影響を見ていきましょう。自動化された修復ツールは、リアルタイムの検出と対応を提供することで、エンドポイント全体のセキュリティを向上させ、リスクを最小化し、様々な利点をもたらします。これには以下が含まれます：
脅威の迅速な緩和: 自動化されたエンドポイント修復の最大の利点の一つは、脅威の検出と緩和にかかる速度と効率です。自動化ツールは、エンドポイントやネットワークを常にスキャンして脅威を特定し、それを解決するか、またはITチームに警告し、はるかに迅速な対応を可能にします。
ダウンタイムの削減: 問題を迅速かつ自動的に対処する能力は、ダウンタイムを大幅に削減できます。自動化されたエンドポイント修復ツールは、潜在的な問題をダウンタイムを引き起こす前に対処するだけでなく、将来的にダウンタイムを引き起こしかねない問題を防ぐためにエンドポイントを保護し、スムーズに動作させ続けることができます。
拡張の改善: あなたの会社が成長すると、新しいエンドポイントが増え、それらの検出と管理が必要になります。手動のエンドポイントリメディエーションを使用する場合、増加する需要に対応するために追加のITエージェントを雇用し訓練する必要があることが多いです。しかし、自動化されたソリューションを使用すれば、拡張ははるかに簡単です。リメディエーションツールは新しいエンドポイントに接続し、同じ検�出とリメディエーションの機能を容易に提供できます。
時間とリソースの節約: 自動エンドポイント修復は、時間とリソースの大幅な節約につながります。可能性のある問題を自動的に検出し対処することで、ITエージェントが手動で脆弱性やその他の問題を探し修正する時間を節約できます。これは、彼らをより重要なタスクに専念させることができ、企業は迅速に問題に対処し、ITリソースをより有効に活用できます。
ITコンプライアンスの向上: 自動修復は、一般的なフレームワークや規制要件に合致するパッチレベルと設定ベースラインの維持を助けます。
自動エンドポイント修復の3つのステージ
自動化されたエンドポイント修復は、3つの主要なステップで構成されています：
1. 検出: エンドポイント上の潜在的な脅威の特定
最初のステップは潜在的な脅威を検出することです。これは通常、エンドポイント監視ツールが不審な活動や古いアプリケーションを検知することで行いますが、定期的なセキュリティスキャンやエンドユーザーからの問題報告も含まれます。
2. 分析: 脅威の性質と深刻度の理解
問題または脅威が特定されると、その重大性が評価されます。例えば、ビジネスクリティカルなプロセスに影響を及ぼし、機密データを危険にさらす新たな脆弱性であれば、それは迅速に対処しなければならない高優先度の脅威です。しかし、軽微な問題で単に不便さを引き起こすだけなら、優先度は低くても構いません。
3. 応��答/修復: 検出された問題を自動的に修正する
脅威を特定し評価した後、自動修復ツールがその脅威を修正できます。これは、問題に応じてさまざまな形を取り、パッチのインストール（またはパッチが原因であればロールバック）、悪意のあるファイルの削除、設定の変更、さらにはバックアップからの復元を含むことがあります。自動修復ツールは必要に応じてこれらの修正を実行するようにプログラムできますが、より深刻な問題は手動入力と確認が必要な場合があります。
セキュリティのための適切なエンドポイントリメディエーションツールの選択
サイバーセキュリティの重要性や、問題や潜在的な脅威をすばやく修復することを考慮すると、ネットワークをサポートできるエンドポイント修復ツールを見つけることが重要です。しかし、すべての修復ツールが同じように作られているわけではないので、組織のすべてのニーズを満たすソリューションを探し出す必要があります。
エンドポイント修復ツールを検討する際には、次の点を考慮してください:
自動化された脅威検出: 優れた修復ツールは、多様な脅威や脆弱性を特定できる必要があり、未知の脅威を示す可能性のある疑わしい行動も含まれます。
スケーラビリティ: 新しいエンドポイントを追加するとき、エンドポイント修復ツールが余計な手間なく管理できるべきです。スケーラブルなソリューションは、成長する企業にとって必要不可欠で、ビジネスの成長に対応できます。
柔軟な自動化コントロール: ツールは、承認ワークフロー、メンテナンスウィンドウ、詳細設定に対応して、意図しない変更を避けるべきです。
統合: 優れた自動エンドポイント修復ツールは、すべてのエンドポイントおよびそれらが使用するアプリケーションにシームレスに接続し、完全な保護と網羅性を提供できる必要があります。ネットワーク、デバイス、アプリと適切に統合できるツールを使用しなければ、セキュリティに盲点が生じるリスクがあります。
信頼できるベンダー: オプションを検討する際は、ベンダー、その評判、および提供するサポートを考慮してください。信頼できるベンダーを見つけ、しっかりした実績を持つことで、信頼性の高いツールとアクティブなサポートを得ることができます。
優れた自動エンドポイントリメディエーションツールは、ITの負担を軽減し、中断を最小限に抑えながらネットワークを保護し、成長するニーズに応じてスケールします。妥協すれば、ネットワークが脆弱になります。
Splashtopでエンドポイント修復を自動化: プロアクティブアラートとリアルタイム修正
強力な自動エンドポイント修復を備えたソリューションをお探しの場合、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）以上のものはありません。Splashtop AEMは、スマートアクションによる継続的な監視、リアルタイムアラート、修正を通じてエンドポイント修復をシームレスに自動化し、エンドポイントとネットワークを安全に保��ちます。
Splashtop AEMは、さらに高度な脅威検出と対応を可能にするため、Bitdefender GravityZoneやCrowdStrike Falconを含むトップクラスのEDRプラットフォームと統合します。Splashtop AEMは複数のオペレーティングシステムとデバイスで動作するため、単一の画面から各エンドポイントに簡単に接続して管理できます。
Splashtop AEM は、ITチームがエンドポイントを監視し、問題にプロアクティブに対処し、作業負荷を軽減するためのツールとテクノロジーを提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ。
AIを駆使したCVEベースの脆弱性インサイト。
実行可能でカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるインベントリの追跡と管理
問題が発生する前に自動的に問題を解決するアラートと修復。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断せずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMをあなた自身で体験する準備ができましたか？無料トライアルで今日から始めてみましょう。