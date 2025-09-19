世界は常に変動しているように見えますが、あなたの会社はそうである必要はありません。次世代のリモートアクセスソリューションを採用することで、柔軟な働き方に簡単にシフトする方法を学びましょう。
ほぼすべての業界や地域で多くの企業と同様に、COVID時代にオフィス復帰計画を作成し直すことを余儀なくされているかもしれません。
最近、Apple、DocuSign、Goldman Sachs、Morgan Stanleyなどの業界の巨人たちは、COVID株の進化に困惑し、オフィス復帰の日程を再び延期せざるを得ませんでした。これが4回目の人もいます。オミクロンに対応して、BlackRockとAmerican Expressは従業員のためのハイブリッドワークを延長する計画を発表しました。
DocuSignを含む多くの企業は、COVIDが予測不可能であるため、復帰日について柔軟に対応する必要があると予想しています。ニューヨークタイムズによると、DocuSignは今回、推定復帰日を示さず、2022年の進展に応じて計画を再評価すると述べています。
さらに、Business Insiderが報告しているように、「Zillow、Twitter、Microsoft、Dropboxを含む企業は、従業員が永遠にリモートで働くことを許可するために、必須の復帰を廃止しました。」では、あなたの会社はどのようにして柔軟な働き方に成功裏に転換できますか？
エンタープライズグレードのリモートアクセスで従業員の生産性を維持
周囲の世界が変動しているからといって、あなたの会社がそうである必要はありません。実際、リモートワーカーに一貫して高いパフォーマンスを提供することで、会社は従業員の目に立場を得ることができます。従業員の満足度、生産性、最終的には定着率の面で他の会社を上回ることができます。
Splashtopの顧客は、2021年にSplashtop製品に行われた印象的なパフォーマンス向上を活用しています。リアルタイムの高速接続と複数の同時セッションに加えて、クリエイティブワーカー（ゲーム開発者、ビデオ編集者、3Dデザイナー、アニメーター）は、最大60フレーム毎秒の速度で4k品質のストリーミングを楽しんでいます。この種のエンタープライズグレードの信頼性とスケーラビリティは、リモートワーカーの生産性と満足度に大きく貢献します。
どこからでも従業員に対面の体験を提供する
リモートワーカーがどこで働いていてもオフィスのコンピューティングリソースにアクセスできるようにしてください。多くのリモートワーカーは必要なソフトウェアアプリケーションやファイルにリモートでアクセスできません。彼らの個人デバイスは、オフィスのコンピュータが実行できるアプリケーションを実行する能力がありません（例:CADプログ��ラム、ビデオ編集、グラフィックデザインソフトウェア）。Licensing applications to 実行 on employees’ personal devices or replicating the same in-office set up for all employees can be prohibitively expensive.
Splashtopのセキュアリモートアクセスを使用すると、従業員はどのデバイスからでも、どこからでもオフィスのコンピュータを制御できます。これにより、デバイスと場所の自由が最大限に得られます。Splashtopは、非常に高速でシンプルかつ安全な対面体験を提供し、まるでオフィスのコンピュータの前にいるかのように感じさせます。
あなたのBYOD柔軟な作業戦略のためのシンプルなリモートサポート
Bring Your Ownデバイス (BYOD)戦略を採用している企業は、単一プラットフォームのアプローチを取りたいと考えています。モバイル、デスクトップ、ラップトップデバイス間をシームレスに切り替えることができるもの。柔軟な作業ソリューションには、BYODのためのフルリモートサポートが含まれているべきです。それが含まれていれば、ヘルプデスクは任意のデバイスで動作する任意のOS（Linuxを含む）に対して単一のガラスのパネルを得ることができます。
Splashtopでは、この機能を「有人サポート」と呼び、顧客はそれを非常に気に入っています。彼らのヘルプデスクは、会社支給のデバイスや個人デバイスで技術的な問題に直面しているリモートワーカーをサポートするためにそれを使用しています。
リモートサポートは、Splashtopでエレガントにシンプルに動作します。単にサポートリンクを生成し、エンドユーザーに送信してSOSアプリをダウンロードして実行さ�せます。エンドユーザーがセッションコードを返す必要はもうありません。さらに、技術者はサポートキューを見て、割り当てられたサポートリクエストとそのステータスを確認し、作業を進めることができます。
信頼できるセキュリティ
Splashtopは、ITプロフェッショナルが2020年代の最大の課題であるサイバーセキュリティに直面するのを助けるために強力なセキュリティ機能を提供します。柔軟な作業環境を安全に保つために、Splashtopソフトウェアには、SSO（シングルサインオン）、MFA（多要素認証）、デバイス認証、そして現代のセキュリティ基準に合わせた自動インフラストラクチャの更新などのセキュリティ機能が組み込まれています。
Splashtopはゼロトラストアプローチを採用しています。従業員がオフィスのコンピュータやワークステーションにリモートでアクセスする際、特別なSplashtop接続を介して入ります。その接続は企業ネットワークの一部ではありません。これは、リモートデスクトップ上のデータ（つまり、Word文書）を表示および操作できるだけであることを意味します。そのデータは企業ネットワークの外に出ることはありません。ITセキュリティリーダーは、ファイル転送と印刷機能の両方を有効化または無効化する選択肢もあります。これは、規制遵守を確保するために非常に推奨される戦術です。
ユーザーがオフィスのコンピュータ、データ、アプリにアクセスすると、Splashtopはアクセスを制限し、データセキュリティを最適化するための追加機能を提供します。データとシステムへの電子アクセスは、権限レベル、知る必要のあるパラメータ��、およびシステムにアクセスする人々の職務分離に基づいています。この役割ベースのアクセスは、アクセス監視とログ記録の両方によってサポートされています。
結論: Splashtopで柔軟な働き方への移行を簡単に
Omicronが企業のリモートおよびハイブリッドワークプランを継続的に変更することを余儀なくさせるため、これは進化する課題です。Johnny Taylor Jr.、人材管理協会の社長兼CEOは、準備を怠らない必要性を簡潔にまとめました：「これが最後の変異株ではないので、経営者として、新しい発表があるたびにパニックにならないことを学ぶべきです。」
柔軟で最新のリモートアクセスソリューションを使用することで、次に何が来ても準備を整えることができます。オフィス、自宅、または他のどこからでも、従業員が一貫した体験を提供するものです。
Splashtopを使用すると、すべての従業員が対面でもリモートでも同じ物理的なワークステーションにアクセスできます。会社はリモートワークを可能にするために追加のインフラストラクチャ（VDIやDaaSのようなもの）に投資する必要さえありません。柔軟な職場に理想的なセットアップです。