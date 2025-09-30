Sapphire Venturesの労働力トレンドに関する調査は、在宅勤務戦略の受け入れが広がっていることを示しています
COVID-19パンデミックが発生する前に、会社の幹部に自宅で働く従業員のイメージを尋ねたら、多くの人がパジャマ姿で、ビデオゲームをしたり、一日中寝たり、仕事を避けたりしている姿を思い浮かべたでしょう。彼らは、従業員が物理的なオフィスに出社しなくなると、生産性が低下することを恐れていました。
見えないところでの不安が重くのしかかりました。
そして突然、パンデミックの外出禁止令が発令され、企業は在宅勤務戦略を導入せざるを得なくなりました。それか、ビジネスを完全にやめるかのどちらかでした。
今、私たちはこの意図しない、計画されていない大規模な分散労働力の実験に十分に入り込んでおり、多くの人が在宅勤務をする際に何が起こるかについていくつかの結論を引き出し始めています。
Sapphire VenturesがCOVID-19のスタートアップの作業環境への影響を探る
Sapphire VenturesによるWorkforce Trends Surveyから興味深いデータが浮かび上がりました。（完全な開示: Sapphire VenturesはSplashtopの投資家です。）
Splashtopが最近発表した調査の多くの結果を反映して、Sapphire Venturesの調査は、在宅勤務時の生産性が低下することなく、安定��しているか、さらには向上する傾向があることを示しています。
ここにSapphire Venturesの調査からのいくつかのハイライトがあります：
調査対象の高成長スタートアップの74%が、COVID-19の自宅待機制限の結果として、オフィス内とリモートワーカーのミックスに長期的な変化があると信じています。
82%の人々が、リモートで働くようになってから、従業員間のコミュニケーションとコラボレーションのレベルが同じ（44%）または増加した（38%）と述べています。
91％が、リモートワークで生産性が同じ（53％）または実際に向上した（38％）と報告しています。
72%がより分散型の労働力への移行を支持しました。
より分散型の労働力に移行するためのトップ3の要因は、従業員の快適さと幸福、才能へのアクセス、そしてコストでした。
Business Insiderのインタビューで、Sapphire Venturesの社長兼マネージングディレクターであるJai Dasは、COVID-19の影響を、経済の低迷がスタートアップに与える影響の観点から議論しました。「経済の低迷はスタートアップに何が起こるかを加速させます。つまり、良いものはポップすることができる」と彼は言いました。
記事の中で、Dasはこのパンデミック期間中に発展していると見ているいくつかのトレンドを指摘しました:
オンラインパフォーマンスを管理する必要性。「[従業員]を見られないとき、どうやって彼らのパフォーマンスを評価できますか？」彼は、リモートや異なる場所で働く従業�員を持つ企業に対して、正確で理解しやすいキー パフォーマンス指標 (KPIs) を確立するよう助言し、「...それから人々にそれを理解する機会を与える。」
アイデンティティベースのセキュリティの台頭。「セキュリティのデジタルトランスフォーメーションは今すぐ行う必要があります。」この期間から生まれた主な変化の1つは、パスワードのアイデンティティベースの認証への広範な置き換えです。
会議出席へのハイブリッドアプローチ。将来の会議はデジタルとオンプレミスの参加者を混在させる可能性があります。「私たちの生活のあらゆる側面が隔離によって影響を受け、現実の側面をもっと大切にする方法を学べることを願っています。」
企業がCOVID-19パンデミックを超えて在宅勤務オプションの延長を発表する中、適切な技術とプロセスが整っていれば、企業とその従業員が同じオフィスに集まらなくても繁栄し、生産性を維持できることが安心です。