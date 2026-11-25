主なポイント
AEMとRMMは、監視、パッチ適用、スクリプト実行、インベントリ、リモートアクセスの分野で重なる部分があります。主な違いは、日常的な作業のうちどれだけが技術者なしで実行されるかです。
RMMのワークフローは主に技術者主導ですが、AEMは、更新リング、承認、メンテナンス時間枠などのガードレールの範囲内で、ポリシーに基づいて定型的な修正を実行します。
多くのチームはRMMをAEMに置き換えられますが、PSA、請求、ネットワーク検出、バックアップに依存しているチームは、両方を併用することがよくあります。
Splashtop AEMは、WindowsおよびmacOSのエンドポイント向けに、RMMの中核機能とポリシー主導のパッチ適用および修復を単一のコンソールに統合します。
現在、多くのITチームは数年前よりも多くのエンドポイント、アプリケーション、パッチを、多くの場合同じ人員体制のままで管理しています。リモート監視および管理（RMM）ツールは、こうしたデバイスを稼働し続けるための標準的な方法として長く使われてきました。自律型エンドポイント管理（AEM）は、ポリシー主導の自動化を活用して、日常的なエンドポイント業務をより少ない手作業で処理する新しいアプローチです。
この2つは、その名称から想像される以上に重なる部分が多く、AEMとRMMのどちらを選ぶかという��判断は見た目以上に難しくなります。このガイドでは、自律型エンドポイント管理とRMMで共通する機能、異なる点、現在利用しているRMMがすでに自律的に機能しているかを見極める方法、そしてRMMを置き換えるべきタイミングや両方を併用するのが適切なケースについて解説します。
RMMとAEMの違いは何ですか？
RMMとは？
RMMソフトウェアを使うと、ITチームやマネージドサービスプロバイダー（MSPs）は、エンドポイントの監視、アラートの受信、リモート接続、スクリプトの実行、パッチの展開を一元管理コンソールから行えます。ほとんどのRMMワークフローは技術者主導です。アラート、スケジュール、またはチケットをきっかけに作業が始まり、その後の対応は技術者が判断します。
現在のRMMプラットフォームの多くは、パッチ適用、スクリプト作成、さらに一部の修復も自動化しているため、RMMとAEMの境界が曖昧になることがあります。
自律型エンドポイント管理とは？
自律型エンドポイント管理は、ポリシーとリアルタイムのエンドポイントデータを使用して問題を検出し、優先順位を付け、パッチ適用や構成修正などの日常的な修正を実行します。IT部門は、承認、更新リング、メンテナンス時間枠などのルールを定義し、プラットフォームはそれをすべての管理対象デバイスに適用します。そのルールの範囲外にあるものは、人が対応します。
実際には、RMMは技術者が対応する�ためのツールを提供し、AEMはITが定めた範囲内で日常的な作業を自動的に処理します。この運用モデルをより広く理解するには、従来型エンドポイント管理と自律型エンドポイント管理の比較をご覧ください。
AEMとRMMの比較
どちらのアプローチでも、各エンドポイント上のエージェントと中央コンソールに依存しており、通常は監視、アラート、パッチ適用、スクリプト実行、インベントリ、リモートアクセスをカバーします。違いが表れるのは、作業がどのように開始され、誰が実行するかという点です:
RMM（一般的）
AEM
主な目的
エンドポイントをリモートで監視、リモートサポート、保守
ポリシー主導の自動化で、エンドポイントを常に最新のパッチ適用済み、適切に設定され、コンプライアンスに準拠した状態に保ちます
作業を開始するきっかけ
アラート、スケジュール、技術者からのリクエスト
ITが設定したガードレールの範囲内でのポリシーとリアルタイムのエンドポイントデータ
パッチ適用
多くの場合はスケジュールに沿って実行され、自動化オプションはプラットフォームによって異なる
ポリシーに基づき、リスクを優先。更新リングと承認に対応
修復
一般的に技術者主導で、スクリプトによって支援される
定型的な問題は自動化し、例外はITにエスカレーション
リモートアクセス
実践的なトラブルシューティングの中核機能
まだ手作業での対応が必要な問題に含まれることがよくあります
人の役割
作業を実行して確認
ポリシーを設定し、例外に対応
今、AEMとRMMの選択が重要な理由
チームのエンドポイント管理の方法は、脆弱性にどれだけ迅速にパッチを適用できるか、技術者の時間のうちどれだけが日常的なメンテナンスに費やされるか、そしてITが何がいつ変更されたのかを監査担当者にどれだけ容易に示せるかに影響します。こうした負荷は、エンドポイントの数が増え、より多くのデバイスがオフィスネットワークの外で使われるようになるにつれて、さらに大きくなります。
アナリストは、自律型機能がエンドポイント管理ツールの標準機能になると予測しています:
Gartnerの2025 Market Guide for Endpoint Management Toolsでは、「2029年までに、組織の50%以上が、高度なエンドポイント管理およびDEXツール内で自律型エンドポイント管理（AEM）機能を採用し、人の作業を大幅に削減するようになる。これは2024年にほぼゼロだった状況からの増加である」と予測しています。
ほとんどのチームにとって実際に重要なのは、現在の環境だけで日常的な業務をどこまで自動的に処理できるかという点です。以下のチェックリストが、その答えを見つけるのに役立ちます。
現在のRMMはすでに自律的に機能していますか？
以下の質問を使って、現在のRMMが自律型モデルにどの程度近いか確認しましょう。
インストールを確認できますか？展開状況だけでは、インストールの失敗や再起動の保留が見えにくくなることがあります。どのパッチがインストールされ、どれが失敗したのか、そしてその理由がわかるデバイスごとの結果を確認しましょう。
サードパーティ製アプリケーションにもパッチを適用できますか？ブラウザー、コラボレーションアプリ、PDFリーダーには、それぞれ独自の脆弱性があります。RMM がオペレーティングシステムにしかパッチを適用しない場合、それらのギャップは通常のパッチサイクルの対象外になります。
リスクに応じて優先順位を付けますか？CVEの重大度や、CISAのKnown Exploited Vulnerabilities catalogへの掲載のような実際の悪用状況を踏まえて、どのパッチを先に適用するかを決めるべきです。
安全に変更を展開できますか？更新リング、承認、メンテナンスウィンドウにより、自動化を迅速に進めながら、未検証のパッチがすべてのデバイスに一度に適用されるのを防げます。
社内ネットワーク外のデバイスにも届きますか？リモート環境やハイブリッド環境のノートPCは、技術者が対応するのを待たずに、オンラインになったときに更新やポリシーの変更を受け取れる必要があります。
定型的な修正作業にどれくらいの時間がかかっていますか？ 技術者が1週間の大半を繰り返しのパッチ適用やクリーンアップ作業に費やしているなら、その業務はポリシー主導の自動化に適した有力な候補です。
回答のほとんどが「はい」であれば、現在のRMMはAEMが提供する機能の多くをすでにカバーしている可能性があります。「いいえ」がいくつかある場合、そのギャップこそが自律型エンドポイント管理が最も価値を発揮する領域です。
AEMはRMMを置き換えるべきでしょうか？ それとも併用すべきでしょうか？
AEMでRMMを置き換えられる場合
チームがRMMを主に監視、パッチ適用、スクリプト実行、インベントリ、修復、リモートアクセスに使用している場合、それらの機能を備えたAEMプラットフォームで置き換えることができます。その作業を1つのプラットフォームに集約することで、チームが維持管理する必要のあるエージェント、コンソール、ライセンスの数を減らせます。
この移行を検討しているMSPsは、MSPがツール統合のためにRMMの代替をどのように評価するかで詳細を確認できます。
AEMをRMMと併用すべきタイミング
一部のチームは、endpoint management の範囲を超える機能、たとえば professional services automation (PSA)、クライアント請求、ネットワーク検出、バックアップなどに依存しています。その場合、既存のツールがそれらの機能を引き続き担当しながら、AEM がパッチ適用や日常的な修復対応を担えます。デバイス管理に Microsoft Intune や SCCM を使用しているチームも、AEM を追加することで、より迅速なパッチ適用と、より広範なサードパーティアプリケーション対応を実現できます。
現在の構成で主な課題がパッチ適用にある場合は、RMMなしでパッチ管理を自動化する方法をご覧ください。
Splashtop AEMでRMMの基本機能をカバーし、日常業務を自動化
Splashtop AEM は Splashtop の endpoint management プラットフォームで、RMM の中核機能とポリシー主導の自動化を 1 つのコンソールに統合します。IT チームは、Windows と macOS のオペレーティングシステムおよび対応するサードパーティアプリケーションに対して、リアルタイムまたはポリシーに基づいてパッチを適用できます。さらに、update rings、バージョン承認、メンテナンスウィンドウを使って、各展開を管理できます。CISA KEV ステータスを含む CVE インサイトにより、チームは何を優先して修正すべきか判断できます。
パッチ適用に加えて、Splashtop AEMには、ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ、設定可能なアラート、スクリプトとタスク、さらに一般的な問題を自動的に修正するイベントベースのトリガーが含まれています。リモートコントロールは、引き続き手動での対応が必要な問題に備えて組み込まれており、アンチウイルスとEDRはアドオンとして利用できます。チームは、これらの機能についてSplashtop AEMを使ってRMMを置き換えることも、Intune、SCCM、PSA、バックアップツールと併用することもできます。
G2のSplashtop AEMレビューでは、自動化されたパッチ管理、ITの手作業の削減、エンドポイント環境全体にわたる一元化された可視性が一貫して高く評価されています。
Splashtop AEM の無�料トライアルを始めて、日常的なエンドポイント業務の負担をチームからどれだけ減らせるかをご確認ください。