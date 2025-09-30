Splashtop リモートアクセスユーザーは、アカウントにSplashtop SOSを追加することで、任意のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供することができます。
Splashtop リモートアクセスのリモートアクセス機能は本当に素晴らしいですね！どこにいても簡単にコンピュータにアクセスできるのが便利です。そして、Splashtop SOSのリモートサポートとコラボレーション機能も最高です。問題が発生したときにすぐにサポートを受けられるし、チームとスムーズに協力できるのが嬉しいです。簡単な9桁のコードで、どこでもいつでも無制限のデバイスをサポートします。
なぜリモートアクセスプランにSOSを追加するのですか？
Splashtopはリモートサポートとコラボレーションを簡単にします。SOSを使用すると、誰かが助けを求めた瞬間に、事前の設定なしでどのデバイスにもリモートアクセスできます！オフィスでも在宅勤務でも、エンドユーザーが抱える技術的な問題を即座に診断し解決することで、ビジネスを100%稼働させ続けましょう。
無制限のデバイスにオンデマンドでアクセスできることで、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスを含むエンドユーザーの仕事用または個人用デバイスをリモートでサポートできます。エンドユーザーのデバイスを制御して、まるでその��場でデバイスを使用しているかのようにトラブルシューティングを行います。iOSデバイスでは、エンドユーザーを支援するために画面をリアルタイムでリモートで表示できます。
Splashtop リモートアクセスは、リモートで作業するために管理されたコンピュータセットへのリモートアクセスをあなたやユーザーに提供しますが、SOSは技術的な問題が発生した際に他のデバイスをリモートでサポートする能力を提供します！
仕組み
Splashtop リモートアクセスのユーザーは、基本的なSOSプランのサブスクリプションをアカウントに追加することができます。それを行うと、SOS機能を使用してどんなデバイスでも簡単にサポートできるようになります！
1: Splashtop Business Appを実行
すでにコンピュータやモバイルデバイスで使用している同じSplashtop Business Appを開き、「+」SOSアイコンをクリックするか、メニューから「SOS 接続 to User’s デバイス」を選択する。
2: エンドユーザーにユニークなセッションコードを生成させます
エンドユーザーに指示を送信して、9桁のコードを生成させます。ユーザーはSOSアプリを実行し、セッションコードを提供するだけです。
コンピュータにはインストールプロセスがありません。モバイルデバイスのユーザーは、AppleまたはGoogleのアプリストアからSOSアプリを安全にダウンロードします。
3: エンドユーザーデバイスに接続
Splashtop Business Appに9桁のコードを入力してリモート接続を開始します。あなたはすぐにエンドユーザーをリモートでサポートできるようになります！
Splashtop SOSを無料でお試しください�！
Splashtop SOSをリモートアクセスサブスクリプションプランに今すぐ追加しましょう！
または、今すぐ無料トライアルを開始してSplashtop リモートサポートを試すことができます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。