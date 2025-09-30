メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
MSP configuring the SOS (Splashtop On-Demand Support) feature to Splashtop Business Access to provide support for mobile devices

Add SOS to Splashtop リモートアクセス to Support Any デバイス

Trevor Jackins
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtop リモートアクセスユーザーは、アカウントにSplashtop SOSを追加することで、任意のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供することができます。

Splashtop リモートアクセスのリモートアクセス機能は本当に素晴らしいですね！どこにいても簡単にコンピュータにアクセスできるのが便利です。そして、Splashtop SOSのリモートサポートとコラボレーション機能も最高です。問題が発生したときにすぐにサポートを受けられるし、チームとスムーズに協力できるのが嬉しいです。簡単な9桁のコードで、どこでもいつでも無制限のデバイスをサポートします。

なぜリモートアクセスプランにSOSを追加するのですか？

Splashtopはリモートサポートとコラボレーションを簡単にします。SOSを使用すると、誰かが助けを求めた瞬間に、事前の設定なしでどのデバイスにもリモートアクセスできます！オフィスでも在宅勤務でも、エンドユーザーが抱える技術的な問題を即座に診断し解決することで、ビジネスを100%稼働させ続けましょう。

無制限のデバイスにオンデマンドでアクセスできることで、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスを含むエンドユーザーの仕事用または個人用デバイスをリモートでサポートできます。エンドユーザーのデバイスを制御して、まるでその場でデバイスを使用しているかのようにトラブルシューティングを行います。iOSデバイスでは、エンドユーザーを支援するために画面をリアルタイムでリモートで表示できます。

Splashtop リモートアクセスは、リモートで作業するために管理されたコンピュータセットへのリモートアクセスをあなたやユーザーに提供しますが、SOSは技術的な問題が発生した際に他のデバイスをリモートでサポートする能力を提供します！

仕組み

Splashtop リモートアクセスのユーザーは、基本的なSOSプランのサブスクリプションをアカウントに追加することができます。それを行うと、SOS機能を使用してどんなデバイスでも簡単にサポートできるようになります！

1: Splashtop Business Appを実行

すでにコンピュータやモバイルデバイスで使用している同じSplashtop Business Appを開き、「+」SOSアイコンをクリックするか、メニューから「SOS 接続 to User’s デバイス」を選択する。

2: エンドユーザーにユニークなセッションコードを生成させます

エンドユーザーに指示を送信して、9桁のコードを生成させます。ユーザーはSOSアプリを実行し、セッションコードを提供するだけです。

コンピュータにはインストールプロセスがありません。モバイルデバイスのユーザーは、AppleまたはGoogleのアプリストアからSOSアプリを安全にダウンロードします。

3: エンドユーザーデバイスに接続

Splashtop Business Appに9桁のコードを入力してリモート接続を開始します。あなたはすぐにエンドユーザーをリモートでサポートできるようになります！

Splashtop SOSを無料でお試しください！

Splashtop SOSをリモートアクセスサブスクリプションプランに今すぐ追加しましょう！

SOSの追加

または、今すぐ無料トライアルを開始してSplashtop リモートサポートを試すことができます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。