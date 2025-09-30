メインコンテンツへスキップ
Acronis logo and Splashtop Remote Desktop logo

Acronis Users: Enable Your Clients to Work from Anywhere with セキュアリモートアクセス and リモートサポート

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
AcronisユーザーはSplashtopの統合を活用して、クライアントが自宅やどこからでも安全かつ生産的に作業できるようにすることができます。

ここ数年、企業が従業員に在宅勤務を可能にするためのグローバルな動きが見られました。統計によると、大多数の企業がリモートワークに移行し、今後もこの傾向を維持する予定です。

PwCの調査によると、72%の組織が今後、何らかの形で恒久的なリモートワークを計画しています。SplashtopとAcronisは、MSPsがクライアントをどこで働いていても生産的かつ安全に保つための支援をするユニークな立場にあります。

Acronis Cyber Protect CloudとSplashtop: 一緒に使うとより良い

Acronis Cyber Protect CloudとSplashtopの連携により、Acronisのパートナーは、管理されたワークロードにリモートデスクトップセッションを開始するための単一プラットフォームを活用できます。インシデントを修正し、信頼性のあるサポートを提供し、複数のツールを切り替える必要を排除することで効率を向上させます—すべてAcronis Cyber Protect Cloudコンソールから。

Acronisとの統合をSplashtopで有効にすることで、次のことが可能になります：

  • サービスリクエストをより迅速に実行します

  • SLAを超える

  • 顧客満足度を全体的に向上させる

クライアントが世界クラスのサイバー保護ソリューションで保護されていることを安心してください。Acronisは、サイバーセキュリティ、データ保護、管理をネイティブに統合した唯一のシングルエージェントソリューションであり、データ、エンドポイント、システムを保護し、インシデントが発生した場合にも簡単にアクセスできます。

Splashtop Enterpriseを使用して、クライアントがどこからでも安全かつ生産的に作業できるようにします

クライアントが自宅、オフィス、または外出先で働いているかどうかにかかわらず、あなたとあなたのチームは同じレベルのサポートを提供することが期待されています。クライアントのコンピュータをリモートで管理するだけでなく、同時にリモートアクセスを提供できると想像してみてください。Splashtop Enterpriseはそれを可能にし、さらに多くのことを実現します。さらに、Acronisユーザーとして、クライアントにリモートアクセスを簡単に有効にできます。

ここから始める方法は次のとおりです：

  1. Acronis Cyber Protect Cloudコンソールが実行されているデバイスにSplashtop Businessアプリをインストールします。

  2. ワンクリックで統合を有効化Acronis Cyber Protect Cloudコンソール内の「統合」セクションでSplashtopタイルを検索してください。「有効化」ボタンを押すだけで、クライアントにセキュアなリモートアシスタンスを提供する準備が整います

  3. 管理されたデバイスへのリモートデスクトップセッションを開始します。管理されたすべてのワークロードに即座にワンクリックでアクセスを開始します。デバイスをクリックし、リモートアクセスツールのリストからSplashtopを見つけるだけです。

  4. リモートセッション中にSplashtopのネイティブ機能を活用する。Take advantage of Splashtop’s high パフォーマンス features, including ファイル転送, remote reboot, share 技術者 desktop, chat and more.

その統合はSplashtop Business Access、SOS+10、SOS Unlimited、Splashtop リモートサポート、そしてSplashtop Enterpriseと連携します。詳細な指示は Acronis Solutionsポータルで入手できます。

Acronisとの統合により、Splashtopの高性能リモートアクセスソリューションは、リモートコントロール機能を強化し、比類のない使いやすさと自動化を提供します。この統合により、MSPはクライアントが自宅やオフィスで生産性を維持し、安全であることを保証できます。

Splashtop Enterpriseについて

Splashtop Enterpriseは、エンタープライズクラスのリモートコンピュータアクセスソリューションおよびリモートサポートツールです。無人のいつでもコンピュータアクセスを使用して、従業員や学生が自宅で作業したり、ITがコンピュータを管理してサポートを提供したりできます。

Splashtop Enterpriseには、Windows、Mac、Linux、Androidデバイス向けのオンデマンドクイックサポートツール、リアルタイムのiOSリモート画面表示、SSO/SAML統合、リモートコンピュータ管理機能も含まれています。

SplashtopはAcronisユーザーにSplashtop Enterpriseの3ヶ月間の無料トライアルを提供しています。Splashtop Enterpriseページを訪れて詳細はこちら。

