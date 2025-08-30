1年で最も素晴らしい時期...ホリデートラベルを除いて。AAAの2021年年末予測によると、1億900万人以上のアメリカ人がホリデーシーズンに旅行する予定です。旅行中に仕事をする予定があるなら、ギフトや暖かいセーターと一緒にサイバーセキュリティのヒントを持っていくことを忘れないでください。
Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用する大きな利点の1つは、従業員がどこからでも安全に作業できることです。Splashtopは、会社のネットワークから彼らを遠ざけつつ、オフィスのコンピュータにリモートでアクセスする能力を提供します。
オフィスが空になり、人々が移動している中で、あなたの会社は休日中に攻撃のリスクが高まります。FBIとサイバーセキュリティおよびインフラストラクチャセキュリティ庁 (CISA) は、「休日や週末に非常に影響力のあるランサムウェア攻撃の増加」を見ています。ですから、この祝祭シーズンに同僚に別れを告げる際には、彼らの個人デバイスとあなたの組織のデータを保護するための重要なヒントを共有してください。
1. モバイルデバイスのリスクを認識する
iPhone、Androidフォン、タブレット、その他のデバイスを使用する場合、それを完全なコンピュータとして見ることが重要です。特に、箱から出してすぐに便利な機能やアプリを提供するモバイルデ�バイスは、オンライン取引中に複数のリスクにさらされやすいです。
ソーシャル投稿を共有したり、銀行取引を行ったり、買い物をしたりする際には、これらの活動を自宅やオフィスのコンピュータから行うときと同じようにすべての注意を払う必要があります。実際には、さらに多くの注意が必要です。高トラフィックのエリアを移動したり、空港のセキュリティチェックのために物品を取り除くなどの旅行活動に気を取られたりするときは、モバイルデバイスの物理的なセキュリティを考慮する必要があります。
休日の旅行は大変です。だから、セキュリティチェック中に個人のアイテムを取り出してビンに入れる必要があるときは、個人のデバイスと財布を最後のビンに入れてください。これにより、セキュリティチェック中もできるだけ近くにいることができます。必要のないアイテムは、早めのビンに配置できます。最初のビンからベルトを盗まれた場合、それはすぐに回復できる損失です。しかし、モバイルデバイスと財布が通過する際に列の後ろにいる場合、熟練した犯罪者がそれらを持ち去る可能性があり、何が起こったのか気づく前に遠くに行ってしまうかもしれません。
2. 無料の公共Wi-Fiに騙されないでください
公共のWi-Fiは一般的なウェブ閲覧以外には使用しないでください。ビジネス情報にアクセスしたり、買い物をしたり、銀行取引をしたり、パスワードが必要なことをすることを決めたら、Wi-Fiをやめるべきです。ハッカーは常に公共のWi-Fiがある場所に集まり、無防備な旅行者がオンライン取引を行うために入力する機密データにアクセスしようとしています。
奇妙なことに、リスクを知っている人でさえ、通常の脅威が休暇を取るかのように、休日の旅行時期を扱うことがあります。犯罪者は、「ああ、これはただの一つの、ちょっとしたプレゼントを買っているだけだ」と言う人を当てにしています。休暇中も犯罪者にとっては休暇ではないことを常に心に留めておいてください。実際、それが通常、彼らが最も多くの作業を行うときです。
時にはアカウントにログインしたり、購入を行ったりする必要があります（例えば、急なギフトのために）。どうしても選択肢がない場合は、デバイスのWi-Fi接続をオフにして、個人のデータプラン（4Gや5Gと表示されているもの）を使ってインターネットに接続してください。
3. 充電ステーションを避ける
うわっ！あなたの電話のバッテリー残量はわずか7%で、まだ2時間のフライトに乗らなければなりません！自分のポータブル充電器を持っていない限り、運が悪いかもしれません。完全にコントロールできない充電ステーションにデバイスを接続したくありません。ホテルのビジネスセンターや地元の図書館のコンピュータでさえ、安全に電話を充電することはできません。それらも同様に危険です。
これらのコンピュータでどのソフトウェアが動作しているのか分からず、1台にマルウェアがある場合、接続に使用されるUSBケーブルを介してモバイルデバイスとやり取りする可能性があります。それにより、デバイスがマルウェアの注入や感染したコンピュータによる操作を受ける可能性があります。
4. 使用していないときはBluetoothをオフにする
イヤーピースを使っ��たハンズフリー通話や、小さな電話のキーでの入力を避けるために外部キーボードを使うのが大好きな人の一人ですか？そのような便利さは素晴らしいです！しかし、Bluetoothが「オン」のまま使用していないときに完全に悪用される可能性があります。そのとき、ハッカーがあなたのBluetooth接続とペアリングし、個人情報を持ち去ることができます。
5. 旅行前にファイルを暗号化する
確かに、特定のファイルをモバイルデバイスにコピーするのは非常に便利です。もしかしたら、それはすべてのパスワードが入ったファイルか、あなたの参加が必要な潜在的に大きな顧客契約に関連するファイルのグループかもしれません。それが何であれ、完全に暗号化される前にモバイルデバイス（またはどのコンピュータでも）に保存されるべきではありません。そうすれば、電話がハッキングされたり紛失したりしても、犯罪者がその重要な情報を手に入れることはできません。
今年はホリデートラベルなし？
このホリデーシーズンに家にいる予定なら、ホームオフィスの防御を強化する時間が少しあるでしょう。その努力を容易にするために、最近の投稿をチェックしてください、安全なリモートワークのためのトップ10のヒント。
Splashtopチームからのハッピーホリデーと安全な旅行を！