Splashtopは、新年に向けて成長する中小企業やビジネスプロフェッショナルを、最高の価値、セキュアで信頼性の高いリモートアクセスでサポートする準備ができています。
See why Splashtop リモートアクセス can be a strategic technology choice to support your business' growth this year.
1. 予期しない状況に備える
チームメンバーが悪天候や病気の子供の世話のためにオフィスに来られない場合でも、Splashtopを使えば、自宅のコンピュータやモバイルデバイスから仕事用コンピュータに簡単にアクセスでき、重要なタスクを処理できます。
2. 他のリモートアクセスソリューションから切り替えると、ツールコストを最大80%削減
Splashtopに切り替える企業は、TeamViewerなどの他のリモートアクセスツールと比較して50%以上の節約が可能で、LogMeInと比較して最大80%の節約が可能です。
3. チームが成長するにつれて、いつでもメンバーを簡単に追加できます
When you choose Splashtop リモートアクセス, you can update your account at any time via your my.splashtop.com オンライン ダッシュボード. サブスクリプション期間中いつでもユーザーを追加でき、自動的に比例配分された料金が適用されます。アカウントに4人のユーザーが到達すると、20％の割引が自動的に適用されます*。新しいサブスクリプションには、45％の節約ができる10ユーザーパックもあります。
4. 移動時間と費用を節約
ビジネスプロフェッショナルやビジネスオーナーは、Splashtopの柔軟性を愛しています。オフィスのコンピュータにアク�セスしてX線を確認する必要がある歯科医や、クライアントのオフィスに行く手間を省いてQuickBooks情報を確認する会計士であれば、Splashtopは素晴らしいソリューションです。Splashtopは、2020年の東京夏季オリンピック中の交通渋滞を減らすための全国的な取り組みの一環として、日本でも広く展開されています。
5. Splashtopはここでお手伝いします
あなたのニーズに最適なリモートアクセスソリューションを選ぶのに助けが必要な場合や質問がある場合は、私たちの営業チームがサポートします。トライアルやサブスクリプション中にサポートが必要な場合は、サポートチームがすぐに対応します。そして、何百万人ものリモートアクセスユーザーと、主要なレビューサイトやアプリストアでの数千の5つ星評価で証明された安全なソリューションと技術を使用していることに安心できます。