新しい日常に適応する中で、信頼できるセキュアリモートアクセスソフトウェアを選ぶことは、従業員の働き方を標準化するための重要な要素です。オプションを評価する際に考慮すべき5つのポイントはこちら。
それはサウンドクリシェかもしれませんが、分散作業は新しい常識です。Splashtopの2022年の予測でCEOのMark Leeが最近言ったように、「仕事はもはや従業員（または学生）がどこで働いているか、学んでいるかによって区別されなくなるでしょう。どこからでも、どんなデバイスでも、単に「仕事」をすることになります。
多くの企業がまだ物理的なオフィスに戻るかどうかを模索している中、永遠に在宅勤務を続ける企業のリストは増え続けています。このリストには、PwC、Dropbox、Salesforce、Twitterのような企業が含まれています。
分散型の仕事は、場所に関係なく人々の働き方を標準化します。人がリモートであろうとオフィスにいようと、ログイン、ファイルへのアクセス、タスクの実行、コラボレーションの方法は同じであるべきです。
今日、組織が分散作業を標準化し始めるにはどうすればよいでしょうか？オフィスのワークステーションを使用する必要があるすべての従業員のために、セキュアで信頼性の高いリモートアクセスソリューションを採用してください。様々なデバイスをリモートでサポートする必要があるすべてのITお��よびヘルプデスクチームのために、ユニバーサルリモートサポートソリューションを採用してください。
リモートアクセスソリューションを選ぶ際に考慮すべきトップ5の要因は何ですか？
#1 セキュリティ
リストのトップはセキュリティです。パンデミックが始まって以来、多くの企業がリモートワークを可能にするためにVPNとRDPに頼っていますが、これを細心の注意を払って管理しないと、サイバー脅威の拡大にさらされる可能性があります。
近年、Gartnerや多くのセキュリティ専門家は、企業がネットワークレベルのVPNアクセスから離れ、ゼロトラストフレームワークを採用したアプリケーションレベルのアイデンティティベースのリモートアクセスソリューションに移行することを推奨しています。
最近の セキュリティ企業CrowdStrikeによる調査では、66%の組織が過去12ヶ月間にランサムウェア攻撃を経験したことが判明し、2020年の56%から増加しました。そして、2020年には、攻撃によるダウンタイムで企業は約210億ドルを失いました。平均して、影響を受けた企業はダウンタイムで9日を失い、�攻撃とその影響を調査するのに約2ヶ月半かかりました。
クラウドベースのリモートアクセスソフトウェアは、ハードウェアベースのVPNとは異なり、スケールし、高トラフィック量を処理するように構築されています。それは、企業ネットワークをロックダウンしながら、特定のリモートコンピュータのファイルやアプリケーションへのアクセスを提供します。リモートアクセスソフトウェアは、SSO、MFA、デバイス認証などの包括的なセキュリティ機能を複数レベルで備えているべきです。また、堅牢なセキュリティ姿勢を維持するためにセキュリティアップグレードを促すべきです。
決定を下す際にこれらのセキュリティ要因を考慮する必要があります：
迅速で自動化されたセキュリティアップデートとパッチ
任意のデバイスでユーザーがログインするたびに、マルチレベルの認証と承認ステップ
すべての接続のエンドツーエンド暗号化
最小権限の原則に従うために、ユーザーごとに権限を管理する能力
監査とコンプライアンスのための包括的なログとセッション録画
SSO統合により、オンボーディングとオフボーディングを自動化し、抜け穴を減らし、認証セキュリティを強化します。
Splashtopは、市場で最も安全なリモートアクセスソフトウェアオプションの1つを提供しています。すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAESでエンドツーエンドで暗号化されています。標準のHTTPSポート443を使用し、インバウンドポートを開く必要はありません。複数のレベルの認証と承認により、組織はセキュリティニーズに��合ったセキュリティポリシーを設定できます。コンピュータごとのアクセスを付与する性質により、VPNが開く企業ネットワークへの一括アクセスを回避します。これにより、より多くの従業員が管理されていないデバイスを仕事に使用することで、ランサムウェアの拡散を抑制するのに役立ちます。
#2 高速なパフォーマンスと一貫した信頼性
リモートアクセスソリューションは、ユーザーが自宅にいるかコーヒーショップにいるかに関係なく、どこからでも信頼性があり、一貫して動作する必要があります。ユーザーは、体験がスムーズでネイティブに近い場合にのみ生産性を維持できます。
今日の作業環境では、対面の体験を維持することが重要です。特に3Dモデリングやビデオ編集ソフトウェアのような高解像度でグラフィックス集約型のアプリを使用するクリエイティブにとっては。Splashtopはこのスピードの必要性を理解しており、4K解像度で60フレーム毎秒を実現し、遅延を最小限に抑えます。
リモートアクセスソリューションは次のことをすべきです:
リソース集約型のタスクでも、ビデオ編集や3Dレンダリングのようなタスクでも、どのデバイスでも応答性が高くスムーズなユーザー体験を維持
数秒以内に一貫した信頼性のある接続を提供
ユーザーの邪魔をしないシームレスで直感的なユーザーエクスペリエンスを提供します。
#3 ITのセットアップ、管理、スケールが簡単
�現状では、ITチームは複数のデバイスとオペレーティングシステムをサポートするために手一杯で、「デバイスの多様性」は在宅勤務者が増えるにつれて増加し続けています。
例えば、Mac、Chromebook、その他の非Windowsデバイスの使用は、BYODとパンデミックによって加速し続けています。IDCによると、パンデミックとリモートワークは企業の技術トレンドに変化をもたらし、従業員は主にAppleデバイスから働くことを選びました。2021年には、米国の企業ビジネスコンピュータの23％がMacであり、iPhoneはビジネススマートフォンの49％を占め、iPadは最も広く使用されている職場用タブレットでした。
ソリューションには、ITの仕事を簡単にする機能が必要です。これには次のものが含まれます：
ITが異なるユーザーデバイス（Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebook）にリモートアクセスするための単一のツール
ユーザー、デバイス、設定の管理を簡単にする使いやすい管理コンソール
SSO統合により、数千のユーザーとエンドポイントをサポートしながら、オンボーディングとオフボーディングをシームレスにスケールすることができます。
チケットやチャットなどの他のITSMツールとの統合により、ITワークフローのほとんどを自動化します
#4 簡単で直感的なユーザー体験
エンドユーザーは直感的で一貫性のある新しいソフトウェアを必要としています。そうでなければ、従業員の生産性が低下したり、独自のソリューションを採用したりする可能性があります。これは最終的にセキュリティとコンプライアンスのリスクを増大させます。
BYODは従業員の生産性と仕事の満足度の主要な貢献者です。従業員のためのリモートアクセスソリューションは、彼らが最も快適に使用できるデバイスを使用できるようにするべきです。その結果、ITチームは、管理されたコンピュータだけでなく、さまざまなエンドユーザーのBYODオプションにも対応するリモートサポートツールが必要です。
理想的なリモートソリューションは、使用するためのトレーニングを必要としないほどシンプルです。これは、オフィスのコンピュータにアクセスする従業員や、さまざまなデバイスをサポートする技術者を含むすべての人に当てはまります。
ベンダーに彼らのソリューションがサポートしているかどうかを必ず確認してください:
Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebooksを含む複数のオペレーティングシステムとデバイス
マルチモニターサポートとデスクトップの共有
デバイスのリダイレクト (USB, pen stylus, microphone, etc.), for an authentic in-person experience
リモート再起動、ユーザーの切り替え、UAC、およびその他の特権アクションにより、強力なリモートサポート機能を提供
#5 世界クラスのカスタマーサポート
リモートアクセスベンダーは、優れたリアルタイムサポートを提供する必要があります。Splashtopでは、優れたカスタマ�ーサービスがコアバリューです。当社のグローバルテクニカルサポートおよびカスタマーサクセスのディレクターであるStephen Ngは、最近のインタビューで「常にお客様の立場に立つことが重要です」と述べました。
ベンダーのカスタマーサービスを評価するためにこれらの質問を必ず尋ねてください：
すべてのタイムゾーンでライブ電話とチャットサポートを提供していますか？
顧客の好みに合わせて、メール、チケット、チャット、電話など複数のサポートチャネルを提供していますか？
小規模ビジネスでもライブサポートを受けられますか？
参照できる人はいますか？
G2やその他のレビューサイトでの顧客レビューは一貫してポジティブですか？
なぜSplashtopなのか？
ITリーダーは、ワークフローを簡素化し、購入の手間を減らし、セキュリティ体制を強化する方法として、環境内のツールを統合したいと考えています。私たちはそれを完全に理解しています。統合と簡素化は、Splashtop Enterpriseの成功の主な要因です。
Splashtop Enterpriseは1つのツール内で、従業員がリモートで働き、ヘルプデスクチームがクライアントの問題を解決し、ITが企業資産をリモートで管理することを可能にします。価値ある統合の長いリストと柔軟な価格設定を提供することで、ハイブリッドワークフォースをサポートするための明白な選択肢となり、シンプルさをさらに高めます。