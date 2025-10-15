"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è che si occupa automaticamente di tutto senza che io debba pensarci. La configurazione è stata sorprendentemente semplice e ora gestisce tutti gli aggiornamenti e le patch sui nostri dispositivi senza alcun intervento manuale da parte mia. Apprezzo molto la dashboard chiara che mi mostra lo stato di tutti gli elementi in un colpo d'occhio: non è disordinata o confusa come altri strumenti che ho provato. Il monitoraggio automatico rileva i problemi prima che diventino reali, il che ci ha risparmiato diversi potenziali grattacapi. Inoltre, da quando abbiamo iniziato a utilizzare questa soluzione, si è dimostrata estremamente affidabile e il costo è ragionevole rispetto ad altre soluzioni aziendali che abbiamo preso in considerazione. Nel complesso, funziona silenziosamente in background e mi permette di concentrarmi su altre cose invece di dover gestire costantemente gli aggiornamenti dei dispositivi e le patch di sicurezza."