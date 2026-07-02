Versione dimostrativa di Splashtop Remote Support
Tutto quello che c'è da sapere su Splashtop Remote Support
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Scopri come utilizzare Splashtop Remote Support per fornire assistenza remota supervisionata e con operatore a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, Linux, iOS e Android senza alcuna configurazione preliminare. Puoi anche impostare l'accesso remoto non supervisionato ai computer in qualsiasi momento. Splashtop Remote Support è il software di supporto remoto ideale per IT, assistenza e help desk.
Splashtop Remote Access: Demo del prodotto