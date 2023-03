Come installare il plug-in Splashtop SOS per l'Help Desk di Spiceworks

Se stai cercando un modo semplice per fornire assistenza on-demand dall'Help Desk di Spiceworks, Splashtop SOS e il Plug-in Splashtop SOS per Spiceworks sono un ottimo modo per farlo.

Che cos'è Splashtop SOS?

Con Splashtop SOS, puoi fornire un'assistenza rapida ai tuoi utenti finali sui loro computer (Windows o Mac) o dispositivi mobili (iOS o Android). L'utente finale scarica ed esegue una semplice applicazione e fornisce il codice a 9 cifre dal suo schermo. Inserendolo nell'app Splashtop, potrai accedere e visualizzare i loro dispositivi da remoto. Puoi anche controllare a distanza il loro computer Windows o Mac e molti dispositivi Android.

Puoi eseguire tutti i passaggi indicati di seguito e provarlo con una prova gratuita di di Splashtop SOS o utilizzare una licenza acquistata. Confronta SOS con la concorrenza e scoprirai che è il modo più conveniente per fornire assistenza remota a computer e dispositivi mobili.

Come si installa il plug-in Splashtop SOS per Spiceworks Help Desk?

Per prima cosa, assicurati di avere Spiceworks Help Desk. Se non ce l'hai, puoi ottenerlo gratuitamente.

Una volta installato e funzionante, clicca qui per andare direttamente alla pagina del plug-in: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918

In alternativa, quando sei collegato all'Help Desk di Spiceworks, seleziona "App Center" dal menu a tendina principale.

Poi cerca il plug-in Splashtop SOS.

Clicca sul pulsante «Installa» per installarlo.

Cosa succede se ricevo un errore?

Se viene visualizzato l'errore "Non riusciamo a vedere il tuo desktop Spiceworks e questo ti impedisce di installare questo plugin". Accedi all'applicazione Spiceworks Desktop e vai su Apps > App Center per connetterti e poi torna indietro per ottenere questo plugin", ci sono un paio di cose che puoi provare a risolvere.

Se stai utilizzando il browser Chrome, prova con un altro browser come Internet Explorer. Contatta l'assistenza di Spiceworks e ti spiegherà come risolvere altri problemi per assicurarti di poter installare i plug-in.

Se finisci per installare il plug-in con un altro browser, non preoccuparti. Una volta installato, il plug-in verrà visualizzato e funzionerà correttamente in Chrome.

Come faccio a sapere se il plug-in SOS per Spiceworks è stato installato correttamente?

Nella schermata Spiceworks "Manage Apps" vedrai un elenco di Splashtop SOS.

Vedrai queste due voci (cerchiate in rosso qui sotto) nella parte superiore dei tuoi biglietti.

Il prossimo articolo approfondirà l'avvio di una sessione di assistenza remota.

Inizia ora

Se stai cercando un'ottima combinazione tra un sistema di help desk e una soluzione di assistenza remota, puoi iniziare a utilizzarla gratuitamente con pochi semplici download e le istruzioni riportate in questa pagina.

