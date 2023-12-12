Pianifica una demo: soluzioni per l'istruzione

Remote Access
Per i singoli e i piccoli team che vogliono accedere ai loro computer di lavoro da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo.
Remote Support
Per permettere ai professionisti IT di supportare qualsiasi dispositivo da remoto. Gestione delle patch in tempo reale disponibile come componente aggiuntivo. Opzione on-premise disponibile.
Enterprise
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata. Opzione on-premise disponibile.
Autonomous Endpoint Management
Per i professionisti IT che vogliono monitorare, gestire e proteggere i dispositivi da remoto, con aggiornamenti in tempo reale, automazioni e piena visibilità e controllo.
Agentic Packr per Intune e SCCM
Per gli utenti Intune per automatizzare il packaging, la validazione e il deployment delle applicazioni.
Antivirus
Rilevamento degli endpoint e risposta
Accesso e controllo Wi-Fi Foxpass
Spazio di lavoro sicuro Zero Trust