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Branding personalizzato dell'app SOS Splashtop

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Una delle richieste più comuni che abbiamo avuto per Splashtop Remote Support è quella di consentire alle organizzazioni di supporto di personalizzare il branding dell'app Splashtop in modo che possano fornire un'app con il proprio nome aziendale, logo e colori per fornire un'esperienza ottimale per i loro clienti.

Splashtop è una soluzione popolare per fornire supporto remoto assistito e automatico.

La funzione di branding personalizzato è stata aggiunta a Splashtop a partire da novembre 2017 ed è disponibile in:

  • Licenze di Splashtop Remote Support: SOS (con 10 o 300 computer non supervisionati)

  • Splashtop Enterprise

Questa funzione NON è disponibile nella versione originale di Splashtop SOS venduta prima di maggio 2017 o nell'edizione gratuita/non commerciale di SOS (non più disponibile).

Se non disponi di una delle versioni precedenti, puoi provarla con una prova gratuita di Splashtop Remote Support.

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Branding personalizzato dell'app Splashtop SOS con il marchio aziendale o dell'organizzazione

Inizia scaricando l'ultima versione dell'app SOS dal link fornito nella tua app Splashtop.

Eseguire l'app.

Seleziona Impostazioni | Personalizza

SOS Custom Branding Customize

Accedi con il tuo account Splashtop che ha la tua licenza SOS.

SOS Custom Branding Login

(Se vedi il messaggio "Il tuo abbonamento SOS non supporta la personalizzazione. Contatta Splashtop per ricevere assistenza", controlla di aver effettuato il login con l'account corretto. Se hai effettuato l'accesso con l'account corretto, la tua edizione di SOS non supporta le funzioni di personalizzazione del marchio. Puoi contattare il nostro team di vendita per informazioni sul passaggio all'ultima versione di SOS).

Inizia a personalizzare l'app SOS Splashtop

È possibile personalizzare:

  • Didascalia (sostituisce Splashtop SOS come nome dell'app visualizzato nella parte superiore della finestra dell'app)

  • Banner (l'immagine nella parte superiore dell'applicazione; si noti che le dimensioni dell'immagine sono 320x160)

  • Colore di sfondo (per la parte inferiore dell'app)

  • Testo delle istruzioni

  • Colore del testo delle istruzioni (ad esempio se si desidera modificare il testo in bianco per essere visibile su uno sfondo personalizzato nero)

SOS Custom Branding Settings

Salva il tuo tema personalizzato e genera l'app

Al termine, fare clic sul pulsante Salva/Carica o scegliere l'opzione File | Salva dal menu.

Menu showing options to Load Theme

Seleziona "Salva il tema" per salvare il tuo tema personalizzato sul computer (viene salvato come file *.sostheme) in modo da poterlo ricaricare in seguito. In questo modo sarà facile applicare lo stesso tema alle versioni future/aggiornate dell'app.

Poi scegli "Generate SOS Agent" per generare l'app SOS con il tuo marchio personalizzato.

Verrà visualizzata una notifica relativa alla firma del codice dell'app. Ti consigliamo di firmare l'app in modo che i tuoi utenti abbiano una buona esperienza. Se si dispone di un certificato di firma, è possibile firmarlo utilizzando tale certificato. In caso contrario, consulta il nostro articolo di supporto per ulteriori informazioni su come ottenere la firma dell'app.

SOS Custom Branding Generate Agent

Salvare l'app personalizzata in una posizione sul computer.

Quando esegui quella versione personalizzata dell'app, verrà applicato il tuo marchio.

SOS Custom Branding Finished

Rendere disponibile l'app SOS personalizzata per gli utenti

Ora che si dispone di una versione personalizzata dell'app agente SOS, si desidera ospitare tale app sul sito Web e puntare gli utenti a tale percorso di download dell'app.

Questo prenderà il posto di riferirli al link standard di download SOS visualizzato nella tua app Splashtop.

Hai bisogno di Splashtop Remote Support per poterlo provare di persona?

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Ci piacerebbe conoscere il tuo feedback su questa funzione. Contattaci a per farci sapere cosa ne pensi.

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