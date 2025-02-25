Splashtop Business Access vs TeamViewer Business

Accesso remoto Splashtop e TeamViewer Business
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi
Accesso remoto Splashtop Pro
TeamViewer Business
Licenze e prezzi
90 € per utente/anno
(Possibilità di risparmiare ancora di più con gli sconti volume)
418,80 € all'anno
Solo licenza individuale
Accesso e controllo remoto dei computer
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Controlla in remoto da Windows, Mac, iOS, Android, app web e browser Chrome
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N. di sessioni contemporanee per utente/canale
10
3
Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione
Illimitato
3
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
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Chat (in sessione)
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Chat (al di fuori della sessione)
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Registrazione sessione
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Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza)
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Supporto multi-monitor (multi-to-multi)
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Stampa remota
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Riattivazione remota (Wake on LAN)
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Riavvio remoto
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Assegna l'accesso al computer per utente in un team multiutente
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Raggruppamento computer
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Crittografia AES a 256 bit
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Verifica in due fasi
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Blocca schermo remoto
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Schermata remota vuota
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Autenticazione dispositivo
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Condividi lo schermo tramite link web
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Leggi il nostro confronto completo per scoprire perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer. Inoltre, dai un'occhiata al nostro confronto prezzi di TeamViewer.