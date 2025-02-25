Splashtop Business Access vs TeamViewer Business

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Accesso remoto Splashtop e TeamViewer Business

Confronto delle caratteristiche e dei prezzi

Accesso remoto Splashtop Pro

TeamViewer Business

Licenze e prezzi

90 € per utente/anno

(Possibilità di risparmiare ancora di più con gli sconti volume)

418,80 € all'anno

Solo licenza individuale

Accesso e controllo remoto dei computer

Controlla in remoto da Windows, Mac, iOS, Android, app web e browser Chrome

N. di sessioni contemporanee per utente/canale

10

3

Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione

Illimitato

3

Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)

Chat (in sessione)

Chat (al di fuori della sessione)

Registrazione sessione

Più utenti (fino a 3) possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente (richiede un abbonamento multilicenza)

Supporto multi-monitor (multi-to-multi)

Stampa remota

Riattivazione remota (Wake on LAN)

Riavvio remoto

Assegna l'accesso al computer per utente in un team multiutente

Raggruppamento computer

Crittografia AES a 256 bit

Verifica in due fasi

Blocca schermo remoto

Schermata remota vuota

Autenticazione dispositivo

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Leggi il nostro confronto completo per scoprire perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer. Inoltre, dai un'occhiata al nostro confronto prezzi di TeamViewer.

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