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Work from home using Splashtop's secure remote access software

Lavora in sicurezza da qualsiasi luogo con il software per desktop remoto

Consenti al tuo team di lavorare da casa con un software di accesso remoto sicuro

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

Accedi in remoto ai computer di lavoro con facilità

Il software per desktop remoto Splashtop ti permette di accedere e controllare potenti computer di lavoro da qualsiasi dispositivo, inclusi laptop Windows o Mac, Chromebook, dispositivi iOS e Android.

Dopo la connessione, scoprirai un'interfaccia utente intuitiva e connessioni remote rapide e sicure. Ti sembrerà di essere alla tua postazione di lavoro in ufficio, anche quando non lo sei.

Splashtop è stato scelto dalle migliori aziende e istituzioni

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Per 1 utente con licenza

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Accesso a un massimo di 2 computer

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Per le aziende e gli utenti avanzati

Enterprise

Accedi a funzioni avanzate come il single sign-on, il controllo granulare delle funzioni, il reindirizzamento dei dispositivi USB e della stilo e molto altro ancora.

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Dai nostri clienti soddisfatti

Abbiamo preso in considerazione altri prodotti, ma Splashtop ha offerto una soluzione competitiva che permetteva la gestione a livello aziendale e l'autenticazione a più fattori. Splashtop ci ha permesso di sfruttare le potenti macchine già assemblate che avevamo a disposizione, con gli utenti che accedevano ai loro desktop abituali.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop offre prestazioni impareggiabili e funziona perfettamente su tutti i dispositivi su cui lo abbiamo utilizzato. Il software si avvale di rigorose procedure di sicurezza che mantengono al sicuro le nostre sessioni remote e i nostri dati. Inoltre, il team di assistenza clienti di Splashtop è stato assolutamente straordinario e ha fatto sì che questa soluzione diventasse il nostro software di accesso remoto preferito.

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

Dai nostri clienti soddisfatti

Il COVID-19 ha indotto molti di noi a riconsiderare tutti gli aspetti del modo in cui svolgiamo le nostre attività, con una maggiore enfasi sul lavoro da casa. E se sei un ingegnere di un'azienda, l'accesso alle macchine di tutta la tua organizzazione è fondamentale. Splashtop rende tutto questo non solo possibile, ma anche facile.

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

Dai nostri clienti soddisfatti

Il futuro consiste in un ambiente di lavoro ibrido. Anche dopo il COVID-19, continueremo a utilizzare Splashtop per offrire ai membri del personale la possibilità di lavorare da casa... Splashtop si è dimostrato compatibile con il sistema di autenticazione SAML che utilizziamo, e questo ci è piaciuto molto! Con l'unificazione dell'autenticazione, stiamo riducendo i costi operativi del sistema.

Sig. Shinnosuke Suzuki, Ufficio Centrale, Supervisore Tecnico, khara, Inc.

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

Dai nostri clienti soddisfatti

Cercavamo una soluzione di accesso remoto che ci permettesse di lavorare da casa accedendo ai nostri desktop da remoto... Abbiamo scoperto che Splashtop era lo strumento giusto perché aveva un prezzo competitivo, era semplice da usare e includeva tutte le funzioni per soddisfare le nostre esigenze specifiche.

Olivier Palatre, Architetto Capo e Preside, Olivier Palatre Architects

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Funzionalità principali di Splashtop

Performance icon

Prestazioni elevate

Alta velocità di streaming 4K fino a 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K con bassa latenza e la possibilità di regolare le impostazioni.

Devices icon

Ampio supporto per dispositivi

Accesso remoto non supervisionato a dispositivi Windows, Mac e Linux. Accesso da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Accesso a macchine virtuali e infrastrutture desktop virtuali (VDI) su VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e altri.

Deployment icon

Facile installazione

Distribuisci tramite pacchetti personalizzati, condividi link di installazione o esegui una distribuzione su scala con formati MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF o RMM.

Security lock icon

Sicurezza robusta

La sicurezza è l'essenza delle operazioni e dell'architettura di Splashtop. Tutti gli accessi sono sottoposti all'autenticazione obbligatoria del dispositivo e all'autenticazione a due fattori facoltativa. Le sessioni sono protette da TLS e dalla crittografia AES a 256 bit.

Secure remote access management icon

Accesso utenti e gestione dei gruppi

Assegna ruoli agli utenti, organizza gli endpoint in gruppi e imposta le autorizzazioni di accesso a livello individuale o di gruppo.

Domande frequenti

Cosa succede se ho bisogno di accedere a più di 10 computer?
A quanti computer posso accedere contemporaneamente?
Esiste la possibilità per più utenti di accedere agli stessi computer?
Come posso effettuare un upgrade o un'aggiunta a un abbonamento esistente?
Offrite una fatturazione mensile?
Che cos'è un utente?

Risorse

Guida introduttiva →

Elenco dettagliato delle funzionalità →

Scheda tecnica →

Iniziamo?

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