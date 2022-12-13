Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
City skyline with a graphical overlay that represents interconnected networks

Il successo dei clienti si basa su accessibilità e trasparenza

Un aiuto quando ne hai bisogno da parte di una persona reale, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda

Prova gratuitaScopri tutti i prodotti
Smiling woman using a tablet in a modern office, possibly with Splashtop for business

entrare in contatto con noi

Per noi, i clienti non rappresentano un numero in un sistema di ticketing: sono il motore di tutto ciò che facciamo. Il nostro responsabile del successo dei clienti, Stephen Ng, una volta ha detto: "Ogni giorno mi sveglio pensando a come possiamo fare in modo che i nostri clienti abbiano successo con le nostre soluzioni". Ecco perché è la nostra missione. Quando hai bisogno di aiuto, noi ci siamo.

Ci assicuriamo di essere disponibili quando qualcuno ci contatta. A differenza di altri fornitori di accesso remoto, abbiamo personale di supporto, vendita e successo clienti in tutto il mondo. I nostri team si trovano negli Stati Uniti, in Giappone, a Taiwan, in Cina, a Singapore e nei Paesi Bassi.

Contattaci
IT professional researching remote access support for MSPs

Entrare in contatto con noi è sempre facile e non comporta alcun problema. Tutti i clienti possono chiamare le linee telefoniche internazionali di Splashtop per parlare con un essere umano, e offriamo assistenza via chat con persone reali - non robot - durante i giorni lavorativi.

Dai un'occhiata alla nostra pagina Contatti per scoprire tutti i modi in cui possiamo comunicare.

Contattaci

30+ milioniUtenti

800+ milionisessioni

2000+ Recensioni a 5 stelle

Più di un miliardo di dollariValutazione

Dai nostri clienti soddisfatti

Il vostro supporto, la facilità d'uso e l'implementazione del prodotto mi hanno davvero stupito. Grazie per le risposte rapide e per il prodotto di alto livello. Per me, Splashtop è il numero 1, e ho avuto TeamViewer e LogMeIn.

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

WEDU PBS logo

Dai nostri clienti soddisfatti

Tutti i collaboratori di Splashtop sono stati eccezionali nel guidarmi durante la configurazione del sistema! Devo dire che l'assistenza clienti per questo prodotto è la migliore che abbia mai ricevuto.

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

Goldsmiths University logo

Vuoi iniziare?

Prova gratuitaContattaci