Il successo dei clienti si basa su accessibilità e trasparenza
Un aiuto quando ne hai bisogno da parte di una persona reale, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda
entrare in contatto con noi
Per noi, i clienti non rappresentano un numero in un sistema di ticketing: sono il motore di tutto ciò che facciamo. Il nostro responsabile del successo dei clienti, Stephen Ng, una volta ha detto: "Ogni giorno mi sveglio pensando a come possiamo fare in modo che i nostri clienti abbiano successo con le nostre soluzioni". Ecco perché è la nostra missione. Quando hai bisogno di aiuto, noi ci siamo.
Ci assicuriamo di essere disponibili quando qualcuno ci contatta. A differenza di altri fornitori di accesso remoto, abbiamo personale di supporto, vendita e successo clienti in tutto il mondo. I nostri team si trovano negli Stati Uniti, in Giappone, a Taiwan, in Cina, a Singapore e nei Paesi Bassi.
Entrare in contatto con noi è sempre facile e non comporta alcun problema. Tutti i clienti possono chiamare le linee telefoniche internazionali di Splashtop per parlare con un essere umano, e offriamo assistenza via chat con persone reali - non robot - durante i giorni lavorativi.
Dai un'occhiata alla nostra pagina Contatti per scoprire tutti i modi in cui possiamo comunicare.
30+ milioniUtenti
800+ milionisessioni
2000+ Recensioni a 5 stelle
Più di un miliardo di dollariValutazione
Dai nostri clienti soddisfatti
Il vostro supporto, la facilità d'uso e l'implementazione del prodotto mi hanno davvero stupito. Grazie per le risposte rapide e per il prodotto di alto livello. Per me, Splashtop è il numero 1, e ho avuto TeamViewer e LogMeIn.
Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV
Dai nostri clienti soddisfatti
Tutti i collaboratori di Splashtop sono stati eccezionali nel guidarmi durante la configurazione del sistema! Devo dire che l'assistenza clienti per questo prodotto è la migliore che abbia mai ricevuto.
Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London