Il successo dei clienti si basa su accessibilità e trasparenza

Per noi, i clienti non rappresentano un numero in un sistema di ticketing: sono il motore di tutto ciò che facciamo. Il nostro responsabile del successo dei clienti, Stephen Ng, una volta ha detto: "Ogni giorno mi sveglio pensando a come possiamo fare in modo che i nostri clienti abbiano successo con le nostre soluzioni". Ecco perché è la nostra missione. Quando hai bisogno di aiuto, noi ci siamo.

Ci assicuriamo di essere disponibili quando qualcuno ci contatta. A differenza di altri fornitori di accesso remoto, abbiamo personale di supporto, vendita e successo clienti in tutto il mondo. I nostri team si trovano negli Stati Uniti, in Giappone, a Taiwan, in Cina, a Singapore e nei Paesi Bassi.