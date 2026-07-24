Le piccole e medie imprese (PMI) si affidano in genere a una varietà di dispositivi. Ciascuno di questi dispositivi, a sua volta, dispone di più applicazioni di terze parti. Tuttavia, le PMI spesso non dispongono dei grandi team di sicurezza necessari per gestire tutti questi endpoint e applicazioni.
Di conseguenza, queste aziende devono affrontare molteplici rischi per gli endpoint, dovuti sia a minacce attive sia a lacune operative. Patch ritardate, controlli di accesso deboli, dispositivi non gestiti e visibilità limitata possono contribuire a vulnerabilità di sicurezza che mettono a rischio sistemi e dati.
I principali rischi per la sicurezza degli endpoint per le PMI includono phishing e credenziali rubate, software non aggiornato, malware e ransomware, dispositivi non gestiti, configurazioni deboli, privilegi di accesso eccessivi, accesso remoto non sicuro, visibilità limitata sugli endpoint, remediation lenta ed errore umano.
Con tutti questi rischi, è importante stabilire le priorità, ma quali rischi per la sicurezza degli endpoint sono i più critici e come si possono affrontare? Scopriamolo…
Che cos'è un rischio per la sicurezza degli endpoint?
I rischi per la sicurezza degli endpoint sono minacce, vulnerabilità e lacune nei controlli che potrebbero esporre un dispositivo aziendale o i dati e i sistemi a cui può accedere. Questi endpoint possono includere laptop dei dipendenti, desktop, server, dispositivi remoti e qualsiasi dispositivo personale approvato per l’uso aziendale.
Tieni presente che i rischi degli endpoint non sono gli stessi dei rischi per la sicurezza della rete o del cloud. Tuttavia, può esserci (e spesso c’è) una sovrapposizione tra loro.
Perché la sicurezza degli endpoint è particolarmente complessa per le PMI
Sebbene la sicurezza degli endpoint sia essenziale per le aziende di tutte le dimensioni, le PMI possono spesso avere difficoltà a mantenere gli elevati livelli di sicurezza di cui hanno bisogno. Ci sono diversi motivi per cui questo accade spesso, tra cui:
Le risorse IT e di sicurezza limitate fanno sì che non possano investire nella sicurezza degli endpoint quanto dovrebbero.
La gestione incoerente dei dispositivi tra team remoti e ibridi rende difficile supportare correttamente ogni endpoint.
Il ritardo nell'applicazione delle patch e negli aggiornamenti software lascia i dispositivi vulnerabili più a lungo di quanto sia sicuro.
L'affidamento a più strumenti scollegati tra loro porta a processi frammentati e eccessivamente complessi.
I dispositivi personali e lo shadow IT lasciano i dispositivi esposti senza che il team IT ne sia a conoscenza.
La visibilità limitata sullo stato di salute e sicurezza dei dispositivi rende difficile individuare quali dispositivi necessitano di aggiornamenti o supporto.
La difficoltà nel rispondere rapidamente quando viene rilevato un problema può causare danni diffusi e un aggravarsi dei problemi.
Tutti questi problemi possono rendere difficile prevenire e contenere anche i più comuni problemi degli endpoint. Per fortuna, si possono affrontare e superare con gli strumenti giusti.
I 10 principali rischi per la sicurezza degli endpoint per le PMI
Tenendo conto di questo, esploriamo alcuni dei principali rischi per la sicurezza degli endpoint. Capirli può aiutarci a difenderci meglio e a individuare dove si trovano i problemi.
1. Phishing e credenziali rubate
Il phishing, il furto di credenziali e altre truffe di social engineering possono consentire agli aggressori di accedere ad account ed endpoint. Questo è ancora più facile se i dipendenti riutilizzano le password o se l'azienda non dispone di strumenti di autenticazione, perché un account compromesso può così offrire un accesso più ampio.
Le aziende possono proteggersi da questi attacchi con pratiche efficaci per le password, restrizioni di accesso e autenticazione a più fattori (MFA). Tuttavia, anche la formazione per aumentare la consapevolezza degli utenti è preziosa per aiutare i dipendenti a identificare truffe e altri inganni, così da poter proteggere i propri account e le proprie password.
2. Sistemi operativi e applicazioni non aggiornati
Le patch sono fondamentali per risolvere le vulnerabilità note nei sistemi operativi e nelle applicazioni, ma programmi di aggiornamento incoerenti e una visibilità limitata sulle patch possono rendere difficile l'aggiornamento corretto degli endpoint per i piccoli team IT. Senza una corretta gestione delle patch, si rischia di lasciare i dispositivi esposti a vulnerabilità note che altrimenti potrebbero essere prevenute.
Questi rischi possono essere ridotti con una gestione automatizzata delle patch che identifica gli aggiornamenti mancanti e distribuisce le patch approvate in base a policy, pianificazioni e gruppi di dispositivi definiti. Una buona soluzione di gestione delle patch dovrebbe includere anche la prioritizzazione delle vulnerabilità, in modo che le minacce più critiche vengano affrontate per prime, insieme al monitoraggio continuo degli aggiornamenti riusciti e non riusciti per verificare i risultati della distribuzione e supportare la conformità agli audit.
3. Malware e ransomware
Malware e ransomware sono minacce comuni, che possono entrare nei dispositivi tramite download dannosi, phishing, siti web compromessi o vulnerabilità esposte. Questi attacchi possono causare danni significativi ai dispositivi, tra cui la crittografia dei file, l'interruzione delle operazioni, il furto di dati sensibili e la diffusione ai sistemi connessi.
Le aziende dovrebbero investire in una solida protezione degli endpoint per difendersi da queste minacce. Questo include mantenere i dispositivi correttamente aggiornati con le patch, conservare privilegi limitati, mantenere backup testati dei sistemi e dei dati critici e predisporre procedure di isolamento rapido per impedire la diffusione delle infezioni.
4. Dispositivi non gestiti e sconosciuti
Quando i dispositivi non sono gestiti, possono allontanarsi dalle configurazioni di sicurezza approvate e non ricevere gli aggiornamenti richiesti, diventando così obiettivi più facili per gli aggressori. Questo include dispositivi personali, sistemi dimenticati, endpoint di appaltatori e dispositivi non approvati, oltre a strumenti shadow IT che operano al di fuori della normale supervisione IT. Le aziende devono mantenere un inventario aggiornato di tutti i propri endpoint e definire requisiti chiari per l'accesso aziendale, per evitare che dispositivi sconosciuti creino nuovi rischi.
5. Configurazioni degli endpoint deboli
La sicurezza degli endpoint dipende da una configurazione coerente su ogni dispositivo gestito. Tuttavia, impostazioni non sicure (come firewall disattivati, requisiti per le password incoerenti e strumenti di sicurezza configurati in modo errato) possono rendere gli endpoint vulnerabili agli attacchi. Le aziende dovrebbero standardizzare le proprie policy per gli endpoint per garantire che ogni dispositivo rispetti i propri standard di sicurezza, con visibilità su ciascun endpoint e rimedio automatico ove possibile.
6. Privilegi di accesso eccessivi o obsoleti
Assicurati di sapere chi ha il privilegio di accedere a cosa. Account condivisi, autorizzazioni obsolete e ritardi nella disattivazione degli accessi possono tutti aprire l’accesso a utenti non autorizzati o ad ex dipendenti scontenti.
Privilegi eccessivi possono rendere i dispositivi vulnerabili a malware, modifiche non autorizzate e minacce simili, quindi si raccomanda alle aziende di utilizzare l'accesso con privilegi minimi e il controllo degli accessi basato sui ruoli per gestire l'accesso degli utenti, oltre ad account individuali e a una rapida revoca degli accessi per mantenere l'accesso limitato agli utenti che ne hanno bisogno.
7. Accesso remoto non sicuro
La sicurezza informatica non è facoltativa, soprattutto per l'accesso remoto. L'accesso non sicuro tramite servizi esposti, credenziali condivise, strumenti di accesso remoto non gestiti e autenticazione debole può lasciare i dispositivi vulnerabili.
L'accesso remoto, invece, dovrebbe essere gestito centralmente e limitato agli utenti autorizzati. L'uso di strumenti come l'autenticazione a più fattori, autorizzazioni granulari e la registrazione delle sessioni può aiutare a mantenere un accesso remoto sicuro senza comprometterne la facilità d'uso.
8. Visibilità limitata degli endpoint
Quando le aziende e i team IT non hanno visibilità sui propri endpoint, non possono individuare patch mancanti, software obsoleto o dispositivi non conformi. Questo rende difficile risolvere le vulnerabilità di sicurezza o identificare le minacce, ritardando ulteriormente la risposta a eventuali problemi che si verificano. Le organizzazioni hanno bisogno di una visibilità chiara sui propri endpoint, quindi è importante trovare una soluzione con dashboard centralizzate, inventario automatico di software e hardware, informazioni dettagliate sulle vulnerabilità, avvisi in tempo reale e report sullo stato.
9. Rilevamento e risoluzione lenti
Sebbene gli strumenti di sicurezza possano fornire avvisi tempestivi, il loro valore è limitato se gli avvisi non vengono esaminati e gestiti rapidamente. Quando il divario tra il momento in cui un rischio viene identificato e quello in cui viene corretto è troppo ampio, i dispositivi possono rimanere vulnerabili troppo a lungo, rendendo le minacce ancora più gravi. Le aziende dovrebbero disporre di flussi di risposta chiari, insieme ad azioni automatizzate e funzionalità di risoluzione dei problemi da remoto per gestire gli avvisi il più rapidamente possibile, oltre a procedure di escalation definite per i problemi che non possono essere risolti rapidamente.
10. Rischio interno ed errore umano
Per quanto tu possa difenderti da attacchi malevoli e minacce tecnologiche, il semplice errore umano resta sempre un rischio. I dipendenti possono esporre accidentalmente i dati, scaricare documenti non sicuri, configurare in modo errato gli endpoint o usare in modo improprio gli accessi privilegiati. Anche se questo può essere fatto con intento malevolo, è altrettanto probabile che avvenga del tutto per errore.
Ecco perché la formazione dei dipendenti è così importante. I dipendenti dovrebbero essere formati su come prevenire il phishing e su altre best practice di sicurezza, e dovrebbero esserci procedure chiare da seguire quando (non se) qualcosa va storto. Inoltre, utilizzare accessi con privilegi minimi, registrazione delle attività e strumenti di automazione che riducono la dipendenza da decisioni manuali può migliorare la sicurezza e l'efficienza.
Come le PMI possono dare priorità ai rischi per la sicurezza degli endpoint
Con un po’ di pianificazione e lungimiranza, è facile dare priorità ai rischi per la sicurezza degli endpoint e fare in modo che le minacce più pericolose siano le prime a essere affrontate.
Per prima cosa, identifica ogni endpoint che può accedere ai sistemi aziendali. Questo crea la base di riferimento per tutti i dispositivi che devono essere monitorati e gestiti.
Successivamente, individua eventuali patch mancanti, applicazioni obsolete e software non più supportati. Questi sono tutti i rischi che dovranno essere affrontati.
Dopo aver identificato i rischi, puoi iniziare dando priorità alle vulnerabilità attivamente sfruttate e ad alto impatto. Queste sono le minacce più critiche e in corso che stai affrontando in questo momento.
Assicurati di applicare un’autenticazione efficace e un accesso con privilegi minimi per proteggere gli account e verificare gli utenti.
Standardizza le policy di sicurezza e configurazione degli endpoint per garantire un'applicazione coerente su tutti gli endpoint.
Automatizza le attività ripetibili di patching e correzione per far risparmiare tempo ai team IT e mantenere gli endpoint adeguatamente protetti.
Monitora continuamente lo stato degli endpoint, invece di affidarti a revisioni periodiche, per identificare rapidamente nuove minacce non appena emergono.
Documenta le procedure di risposta per i dispositivi compromessi o non conformi, così avrai registrazioni chiare su come vengono gestiti.
Ricorda: la prioritizzazione deve iniziare dai rischi che hanno sia un'elevata probabilità di essere sfruttati sia il potenziale di causare danni o interruzioni significativi. Sebbene ogni rischio debba essere affrontato col tempo, sapere quali sono i più critici è essenziale per la prioritizzazione delle minacce.
Controlli essenziali di sicurezza degli endpoint per le PMI
Le PMI hanno bisogno di un insieme stratificato di controlli di sicurezza degli endpoint. Queste funzionalità possono derivare da più strumenti e processi integrati:
Autenticazione a più fattori per verificare gli utenti quando effettuano l'accesso.
Patch automatiche del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti per ridurre le lacune negli aggiornamenti nei sistemi e nelle applicazioni supportati.
Antivirus o rilevamento e risposta degli endpoint per identificare rapidamente le minacce e rispondere.
Inventario centralizzato degli endpoint così i team IT possono monitorare e gestire facilmente tutti i tuoi endpoint.
Visibilità delle vulnerabilità e definizione delle priorità per identificare le minacce e assicurarti che quelle più critiche vengano affrontate per prime.
Controlli di accesso con privilegi minimi per limitare l'accesso e tenere lontani gli utenti non autorizzati.
Accesso remoto sicuro così i dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo senza compromettere la cybersicurezza.
Policy standardizzate di configurazione degli endpoint per garantire che ogni endpoint segua le tue linee guida e policy di sicurezza.
Processi di backup e ripristino testati per ripristinare sistemi e dati critici dopo un incidente.
Avvisi sugli endpoint e flussi di lavoro documentati per la risposta agli incidenti per identificare rapidamente le potenziali minacce e rispondere in modo tempestivo.
Come Splashtop aiuta le PMI a ridurre il rischio per la sicurezza degli endpoint
La sicurezza e la gestione degli endpoint sono essenziali per le aziende di tutte le dimensioni, ma le PMI in particolare devono assicurarsi di trovare una piattaforma che offra i controlli e le funzionalità di cui hanno bisogno a un prezzo accessibile. È qui che entra in gioco Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), offrendo la visibilità, il patching, gli avvisi e l'automazione di cui i team IT hanno bisogno per ridurre l'esposizione degli endpoint e rispondere con maggiore coerenza.
Con Splashtop AEM, puoi:
1. Migliora la visibilità degli endpoint
Splashtop AEM offre ai team IT una visibilità chiara su ciascuno dei loro endpoint, inclusi stato generale, inventario software, stato delle patch e informazioni sulle vulnerabilità. Tutto questo è accessibile da una console centralizzata e intuitiva, che aiuta gli operatori a identificare e dare priorità alle minacce in modo più efficace, riducendo al contempo i dispositivi non gestiti.
2. Automatizza l'applicazione delle patch e la correzione dei problemi
Splashtop AEM offre una gestione automatizzata delle patch che supporta l'applicazione automatica delle patch per i sistemi operativi supportati e le applicazioni di terze parti. Con Splashtop AEM, i team IT possono automatizzare l'applicazione delle patch con azioni basate su policy, script, avvisi e flussi di remediation che possono aiutare i team IT ad applicare gli aggiornamenti in modo coerente e a ridurre il lavoro di remediation manuale.
3. Accesso remoto e supporto sicuri
Quando un problema richiede un'indagine pratica, i team IT possono utilizzare le funzionalità di accesso remoto e supporto di Splashtop per connettersi ai dispositivi gestiti e risolvere i problemi da remoto. Splashtop offre controlli di sicurezza e amministrativi come l'autenticazione a più fattori, autorizzazioni granulari e registrazione delle sessioni, così i team IT possono indagare e risolvere rapidamente i problemi mantenendo al contempo controlli centralizzati sugli accessi e supervisione delle sessioni.
4. Aggiungi protezione degli endpoint dove necessario
Splashtop Antivirus, basato su Bitdefender, è disponibile come componente aggiuntivo per le organizzazioni che desiderano una protezione antivirus gestita tramite la piattaforma Splashtop. Può integrare la gestione delle patch degli endpoint, la visibilità e i controlli di accesso, e aiutare a rilevare e bloccare il malware sugli endpoint protetti.
Crea un programma di sicurezza degli endpoint più gestibile
Le PMI non hanno certo carenza di minacce informatiche, che possono peggiorare con pratiche di sicurezza incoerenti, risposte ritardate e visibilità limitata sugli endpoint. Le PMI e i loro team IT hanno bisogno di un approccio a più livelli che copra identità, applicazione delle patch, protezione degli endpoint, accesso, risposta e altro ancora, per garantire una protezione adeguata della rete e dei dispositivi.
Con Splashtop AEM, aziende di tutte le dimensioni possono gestire senza problemi gli endpoint nel proprio ambiente, indipendentemente da dove lavorano. Splashtop AEM offre visibilità centralizzata sui dispositivi gestiti, inventario hardware e software, gestione automatizzata delle patch, avvisi configurabili, script e strumenti di remediation.
Vuoi portare nella tua azienda visibilità centralizzata sugli endpoint, patching automatico e una risoluzione più rapida dei problemi? Inizia oggi con una prova gratuita di Splashtop AEM.