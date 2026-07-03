Se sei una persona decisionale in una piccola impresa, devi valutare con attenzione in quali software investire. Le piccole imprese hanno bisogno di dispositivi affidabili, accesso sicuro, aggiornamenti software e della capacità di risolvere rapidamente i problemi, ma spesso non hanno il budget per un team IT dedicato o per piattaforme complesse di gestione IT.
Indipendentemente dalle dimensioni di un’azienda, questa continua a fare affidamento su laptop, desktop e un’ampia gamma di applicazioni che devono essere gestiti correttamente. Quindi, di quanti strumenti IT hanno bisogno le piccole imprese?
Il software di monitoraggio e gestione da remoto (RMM) può aiutare a gestire gli endpoint, ma una piattaforma completa può essere più di quanto serva alle aziende con meno di 20 dipendenti. Tenendo presente questo, vediamo cosa fa un RMM, quando ha senso usarlo e cosa possono cercare le aziende più piccole se è più di quanto serve loro.
Che cos'è un software RMM?
Il software di monitoraggio e gestione remota aiuta i team IT e gli MSPs a monitorare, mantenere e risolvere i problemi degli endpoint da remoto. Le piattaforme RMM tradizionali spesso includono una gamma più ampia di funzionalità per le operazioni IT, tra cui:
Monitoraggio dei dispositivi remoti
Avvisi sui problemi di integrità degli endpoint
Gestione delle patch
accesso remoto e supporto
Distribuzione del software sugli endpoint
Tracciamento di risorse e inventario
Script e automazione
Reportistica
Flussi di lavoro orientati agli MSP come fatturazione, ticketing o integrazioni PSA
Le piccole imprese con meno di 20 dipendenti hanno davvero bisogno di RMM?
Per molte aziende con meno di 20 dipendenti, una piattaforma RMM completa va oltre ciò di cui hanno bisogno. Questo non significa che la gestione IT possa essere ignorata. Anche i piccoli team hanno comunque bisogno di un modo affidabile per accedere ai dispositivi, supportare i dipendenti, applicare aggiornamenti, monitorare lo stato degli endpoint e tenere traccia dei computer e del software che utilizzano.
La domanda migliore è se la tua azienda ha bisogno dell’intera gamma di strumenti tipicamente inclusi in una piattaforma RMM tradizionale. Molte soluzioni RMM sono progettate per MSPs, team IT dedicati o organizzazioni che gestiscono ambienti più grandi e complessi. Se la tua azienda ha bisogno solo di visibilità di base sui dispositivi, assistenza remota, patching, inventario e automazione di base, una soluzione più leggera potrebbe essere più adatta.
Esigenze IT di base che le piccole imprese dovrebbero pianificare
Se sei un responsabile IT e stai cercando di capire se un RMM è la scelta giusta per te, è utile iniziare valutando le tue esigenze IT. Invece di considerare prima la soluzione, concentrati su ciò che devi pianificare e poi trova la piattaforma che soddisfa queste esigenze.
I team IT delle piccole imprese hanno bisogno di:
Supporto remoto rapido quando i dipendenti hanno problemi, così possono essere risolti rapidamente, anche quando lavorano in mobilità.
Visibilità sullo stato di salute e sullo stato dei dispositivi per identificare tempestivamente i problemi.
Aggiornamenti automatici per sistemi operativi e software di terze parti, per mantenere gli endpoint aggiornati e sicuri.
Inventario software e hardware per monitorare cosa è in uso e il relativo stato delle patch.
Avvisi per i problemi comuni degli endpoint.
Azioni di remediation come il riavvio, l'esecuzione di script o l'applicazione di aggiornamenti.
Controlli di accesso utente e autorizzazioni per gestire chi può accedere a cosa.
Registri attività per garantire responsabilità e risolvere i problemi.
Quando una piattaforma RMM completa può essere eccessiva
Detto questo, quali sono i segnali che indicano che una piattaforma RMM offre più di quanto ti serve? Gli strumenti di monitoraggio e gestione da remoto sono ottimi per le aziende che ne hanno bisogno, ma potrebbero non essere il punto di partenza giusto per le aziende più piccole.
Se ti riconosci in uno di questi casi, potresti non aver bisogno di una soluzione RMM:
Non hai un amministratore IT dedicato che configuri e mantenga la piattaforma.
Gestisci solo un numero limitato di computer.
Non ti servono PSA, fatturazione o flussi di lavoro per MSP.
Stai pagando per moduli avanzati di cui non hai bisogno o che usi raramente.
La configurazione, la formazione e la manutenzione richiedono più tempo di quanto lo strumento ne faccia risparmiare.
Le tue esigenze principali sono accesso remoto, supporto, patching, monitoraggio e inventario.
Cosa cercare in un'alternativa RMM conveniente
Se una soluzione RMM offre più di quanto ti serve, in cosa dovresti investire invece? Quando cerchi un'alternativa a un RMM, dovrai concentrarti sulle funzionalità essenziali di cui la tua azienda ha bisogno, che anche le soluzioni più leggere dovrebbero includere. Trovare una soluzione con queste capacità ti garantirà i principali vantaggi di un RMM completo, senza la complessità:
1. Accesso remoto e supporto semplici
Una delle funzionalità più importanti è la possibilità di accedere ai dispositivi in modo affidabile e supportare i dipendenti da remoto. Per questo, una piattaforma con solide funzionalità di accesso remoto e supporto è essenziale. Questa dovrebbe essere facile da configurare su tutti i dispositivi, così dipendenti e operatori IT possono connettersi rapidamente e comodamente ai dispositivi remoti, sia per il lavoro da remoto sia per il supporto IT.
Non sottovalutare il valore dell'accesso remoto sia presidiato che non presidiato. Mentre l'accesso presidiato è comunemente usato per il supporto remoto, anche l'accesso non presidiato è importante per gli endpoint remoti che necessitano di assistenza fuori orario o sono in genere difficili da raggiungere.
2. Visibilità degli endpoint senza amministrazione pesante
I piccoli team dovrebbero poter vedere quali dispositivi richiedono attenzione e supporto, quindi una buona soluzione dovrebbe offrire visibilità sugli endpoint, inclusi sistemi operativi, applicazioni e stato delle patch. Cerca una soluzione con dashboard, inventari aggiornati e viste complete sullo stato di salute dei dispositivi, anziché report eccessivamente complessi. Questo fornirà alle organizzazioni le informazioni di cui hanno bisogno per agire rapidamente sui potenziali problemi, invece di creare più lavoro amministrativo.
3. Automazione pratica per le attività IT di routine
L'automazione è uno strumento potente per ridurre il lavoro manuale ripetitivo, migliorando così l'efficienza di tutti i team. Cerca una soluzione con solide funzionalità di automazione, tra cui aggiornamenti pianificati, avvisi, riavvii, azioni basate su script e gestione delle patch. Con queste funzionalità, i team IT possono rimanere più agili ed efficienti, offrendo rapidamente supporto su tutti gli endpoint.
4. Prezzi adatti a un team molto piccolo
Se non stai ottenendo una soluzione RMM completa, non dovresti pagarne il prezzo pieno. Cerca prezzi prevedibili e convenienti, e assicurati di evitare pacchetti enterprise o funzionalità per MSP di cui non hai bisogno. La chiave è ottenere il massimo valore dalla tua soluzione, il che significa abbinare il piano al numero di utenti, dispositivi e tecnici che avrai.
5. Controlli di sicurezza facili da gestire
È meglio evitare complessità inutili, soprattutto per i controlli di cybersecurity. Cerca controlli di sicurezza affidabili e facili da gestire, come l'autenticazione a più fattori (MFA), i controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC), la registrazione e la gestione delle autorizzazioni. Queste funzionalità dovrebbero essere facili da gestire, anche con un team piccolo, e possono favorire un controllo degli accessi più solido, la preparazione agli audit e la responsabilità.
Come Splashtop aiuta le piccole imprese a gestire l’IT senza la complessità di un RMM completo
Se cerchi un modo più semplice per supportare gli utenti, accedere ai dispositivi e gestire gli endpoint senza la complessità di una piattaforma RMM completa, Splashtop può aiutarti. Splashtop offre alle piccole imprese un modo pratico per gestire le attività IT fondamentali da un'unica piattaforma.
Splashtop fornisce accesso remoto ai dipendenti che lavorano in movimento, oltre al supporto remoto per la risoluzione dei problemi quando necessario. In più, con Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), i team IT possono ottenere la visibilità sugli endpoint, l’automazione, l’inventario software, il patching, gli avvisi e la correzione di cui hanno bisogno per gestire gli endpoint nella loro rete da qualsiasi luogo.
Questo rende Splashtop una soluzione pratica per i team che hanno bisogno di controlli IT ma non vogliono il sovraccarico o la complessità degli RMM tradizionali. Con Splashtop, i piccoli team possono:
Accedi da remoto ai dispositivi dei dipendenti e fornisci assistenza in modo rapido ed efficiente.
Monitora lo stato di salute degli endpoint nella rete da una console centralizzata.
Visualizza l’inventario hardware e software con aggiornamenti in tempo reale.
Automatizza le attività di routine sugli endpoint per ridurre il lavoro manuale.
Applica gli aggiornamenti su tutti i dispositivi gestiti, mantenendo ogni endpoint aggiornato.
Migliora la visibilità senza aggiungere complessità IT non necessaria
Un modo pratico per dimensionare correttamente la gestione IT
Le piccole imprese devono avere un piano per gestire dispositivi, aggiornamenti, accessi e supporto in tutta l'organizzazione, ma questo non significa che abbiano bisogno subito di una soluzione RMM completa. Dovrebbero invece cercare uno strumento adatto alle dimensioni della loro azienda, incluso il numero di endpoint da gestire, le risorse IT disponibili e il livello di controllo necessario.
Con Splashtop, le piccole imprese hanno un modo più semplice per supportare gli utenti e gestire gli endpoint. Splashtop offre ai dipendenti gli strumenti di cui hanno bisogno per lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo, e consente ai team IT di supportare e gestire da remoto i dispositivi in tutta l'azienda.
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