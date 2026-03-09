10 Practical Tips for Employees to Prevent Phishing Attacks

Sai quali sono i pericoli associati agli attacchi di phishing? Secondo un recente rapporto di Verizon, l'82% delle violazioni informatiche sono state causate dall'uomo attraverso il furto di credenziali, attacchi di phishing, ingegneria sociale, impersonificazione, uso improprio o errore.
Che cos'è un attacco di phishing?
Il phishing è un attacco informatico in cui gli aggressori si fingono entità legittime per ingannare gli individui e indurli a divulgare informazioni sensibili. Questi attacchi si presentano spesso sotto forma di e-mail, messaggi di testo o telefonate che sembrano provenire da fonti affidabili, come banche, aziende o colleghi. L'obiettivo principale del phishing è quello di indurre i destinatari a rivelare dati personali come nomi utente, password o numeri di carte di credito.
Le principali tecniche di attacco di phishing
Gli attacchi di phishing possono variare notevolmente nel loro approccio, ma alcune tecniche comuni includono:
Spear Phishing: attacchi mirati rivolti a individui o organizzazioni specifici, spesso utilizzando informazioni personalizzate per apparire più convincenti.
Clone Phishing: un'e-mail legittima con un allegato o un link viene copiata e inviata di nuovo, ma con modifiche dannose al contenuto originale.
Whaling: attacchi di phishing di alto profilo rivolti a dirigenti senior o figure importanti all'interno di un'azienda, spesso con messaggi altamente personalizzati e persuasivi.
Smishing: tentativi di phishing condotti tramite SMS, in cui gli aggressori inviano messaggi di testo con link o richieste di informazioni personali.
Perché il phishing è una delle principali preoccupazioni per privati e aziende?
Il phishing è un fenomeno molto preoccupante a causa della sua capacità di causare danni significativi. Per i singoli individui, cadere vittima del phishing può portare a perdite finanziarie, furti di identità e violazioni dei dati personali. Per le aziende, gli attacchi di phishing possono causare la compromissione di informazioni sensibili, perdite finanziarie, danni alla reputazione e interruzioni operative.
10 consigli per evitare attacchi di phishing
1 - Formazione
Per rimanere al passo con le ultime tattiche di phishing, è importante partecipare alle sessioni di formazione sulla sicurezza e tenersi aggiornati sulle tendenze, le notizie, gli incidenti e le best practice della cybersecurity. Con la sofisticazione e la continua evoluzione dei vari tipi di phishing, è fondamentale essere informati sulle minacce attuali per proteggere se stessi e la propria attività.
2 - Vigilanza e cautela
Per proteggerti dalle truffe online, è importante che tu metta in dubbio la legittimità di ogni e-mail, SMS o telefonata che ricevi. In particolare, se ricevi un'e-mail inaspettata da un collega, un istituto finanziario, un'agenzia governativa o un fornitore, fai attenzione a eventuali segnali che potrebbero indicare un tentativo di phishing.
Errori ortografici o grammaticali: le e-mail di phishing spesso contengono errori ortografici e grammaticali intenzionali, al fine di ingannare le vittime che non sono attente o consapevoli, mentre evitano di essere rilevati da filtri di sicurezza. Tuttavia, è importante notare che gli errori di battitura possono anche verificarsi quando il mittente non è fluente nella lingua utilizzata nell'e-mail. In ogni caso, questi errori possono creare un senso di autenticità nel messaggio e aumentare la probabilità che la vittima cada nella trappola.
Richieste urgenti di informazioni sensibili: le e-mail che utilizzano un linguaggio con un senso di urgenza o di paura hanno lo scopo di indurre i destinatari ad agire rapidamente senza riflettere.
Link sospetti: Chiedendo informazioni personali o scaricando malware sul tuo dispositivo, i link di phishing possono portare a siti web sospetti.
Indirizzi e-mail contraffatti: anche se le e-mail di phishing sembrano provenire da una fonte legittima, passando il mouse sull'indirizzo e-mail del mittente è possibile verificare se corrisponde alla presunta organizzazione.
Allegati inaspettati: le e-mail di phishing possono essere pericolose per il tuo dispositivo e per la sicurezza delle tue informazioni personali. Spesso, queste e-mail includono allegati inaspettati che possono causare danni irreparabili.
3 - Usa password forti e l'autenticazione a due fattori
Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account creando password uniche e forti e attivando l'autenticazione a due fattori quando possibile. Crea password forti combinando lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli.
Scopri quanto è forte la tua password grazie all'infografica di Hive System e utilizza la Cassaforte di Splashtop per gestire le tue password. I tuoi account potrebbero essere compromessi senza che tu te ne accorga, quindi è consigliabile cambiare regolarmente le password e aggiungere una seconda forma di identificazione.
4 - Tieni aggiornati i tuoi software e gli strumenti di sicurezza
Per proteggerti dalle minacce più recenti, aggiorna regolarmente i sistemi operativi, gli antivirus, i firewall e i software antimalware su tutti i dispositivi. Questi aggiornamenti includono patch di sicurezza che risolvono le vulnerabilità note e ti proteggono dagli exploit di phishing.
5 - Non cliccare mai su link sospetti o scaricare allegati
Prima di cliccare su qualsiasi link o scaricare allegati da e-mail, SMS o messaggi istantanei di dubbia provenienza, è importante prendersi un momento per riflettere e passare il mouse sul link per esaminare l'URL. Cliccare su un link o un allegato di phishing può portare a conseguenze negative come l'installazione di malware, il furto di dati o perdite finanziarie.
Se ricevi un messaggio sospetto, controlla che l'indirizzo e-mail non presenti errori di ortografia o un saluto generico e verifica la legittimità dei messaggi con il mittente.
6 - Fai attenzione alle informazioni personali
Gli attacchi di phishing di solito ti inducono a fornire informazioni personali o finanziarie come il nome utente, la password o il numero di previdenza sociale. Fai attenzione quando condividi informazioni online: le aziende legittime non chiedono mai informazioni via e-mail o telefono.
7 - Diffida di chi si spaccia per te
Controlla eventuali differenze tra l'indirizzo e-mail e il nome del mittente. Gli indizi comuni di social engineering includono:
Richieste per ottenere informazioni sensibili
Richieste di trasferimenti di denaro
Richieste di acquisto insolite o improvvise
Modifiche improvvise al deposito diretto
8 - Fai attenzione ai Wi-Fi pubblici
Per proteggere i tuoi dati personali, evita di accedere a informazioni sensibili quando sei connesso a una rete Wi-Fi pubblica non protetta. Gli hacker possono facilmente intercettare e rubare i tuoi dati.
9 - Usa strumenti Anti-phishing
Scarica i componenti aggiuntivi anti-phishing che possono aiutarti a proteggerti dagli attacchi di phishing su ogni dispositivo. Questi strumenti bloccano l'accesso a siti web dannosi analizzando le e-mail e gli URL alla ricerca di modelli di phishing noti. Ecco alcuni popolari componenti aggiuntivi anti-phishing che puoi utilizzare:
Netcraft Extension: monitorando i siti web e avvisando quando vengono rilevati siti sospetti, il componente aggiuntivo anti-phishing li confronta con i database dei siti di phishing.
Avira Browser Safety: blocca i siti web dannosi come i siti di phishing, il componente aggiuntivo analizza i download alla ricerca di malware.
Web of Trust (WOT): basandosi su valutazioni sull'affidabilità e sulla reputazione, il componente aggiuntivo avverte gli utenti della cattiva reputazione dei siti web.
10 - Segnala sempre le attività sospette
Se sospetti di essere vittima di phishing, è importante segnalarlo immediatamente alle autorità competenti, come il tuo reparto IT o la Federal Trade Commission. La tua segnalazione può aiutare il reparto IT a identificare le potenziali minacce di phishing e prevenire ulteriori attacchi in futuro.
Perché i telelavoratori sono più suscettibili agli attacchi di phishing?
I lavoratori a distanza sono particolarmente vulnerabili agli attacchi di phishing a causa di diversi fattori chiave:
Supervisione limitata: i lavoratori a distanza spesso non hanno la supervisione diretta dei colleghi in ufficio e dei team IT, per cui è più difficile individuare e segnalare tempestivamente attività sospette.
Utilizzo di dispositivi personali: i dispositivi personali e le reti domestiche in genere hanno una sicurezza più debole rispetto ai sistemi aziendali, il che aumenta il rischio di phishing.
Forte dipendenza dalla comunicazione digitale: il lavoro da remoto dipende da e-mail, app di messaggistica e videochiamate, che sono canali comuni per i tentativi di phishing. L'elevato volume di comunicazioni digitali può rendere difficile l'identificazione di messaggi pericolosi.
Ridotta formazione sulla sicurezza: i dipendenti che lavorano in remoto possono avere meno possibilità di accedere a una formazione regolare sulla cybersecurity, e quindi sono meno preparati a riconoscere e gestire le minacce di phishing.
Aumento dei rischi di social engineering: le interazioni frequenti con partner e clienti esterni offrono maggiori opportunità per gli attacchi di social engineering, in cui i criminali informatici si presentano come contatti fidati.
Rispondere a queste vulnerabilità attraverso una formazione mirata e solide misure di sicurezza è essenziale per proteggere i dipendenti remoti dagli attacchi di phishing.
La prevenzione degli attacchi di phishing parte da te
Gli attacchi di phishing, che rappresentano una minaccia significativa per individui e organizzazioni, possono portare a perdite finanziarie, danni alla reputazione e accesso non autorizzato a informazioni private.
Tuttavia, per prevenire gli attacchi di phishing e proteggere noi stessi e le nostre organizzazioni, è importante che i dipendenti rimangano informati, vigilino e seguano le migliori pratiche e i consigli disponibili. Inoltre, educare se stessi e gli altri, essere cauti e segnalare eventuali attività sospette può essere di grande aiuto per prevenire ulteriori attacchi e proteggere la sicurezza dei nostri dati.
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