I moderni team IT gestiscono laptop, desktop, server, dispositivi mobili ed endpoint remoti in un numero di sedi più elevato che mai. Senza un processo chiaro per il ciclo di vita, questi dispositivi diventano più difficili da monitorare, aggiornare, proteggere, supportare e dismettere correttamente.
La gestione del ciclo di vita degli endpoint offre ai team IT un modo strutturato per gestire i dispositivi dall'acquisizione fino al ritiro. Aiuta a mantenere la visibilità, ridurre il lavoro manuale, supportare la preparazione agli audit e mantenere gli endpoint sicuri e produttivi per tutta la loro vita utile.
Questa guida spiega cosa include la gestione del ciclo di vita degli endpoint e come l'automazione aiuta i team IT a gestire gli endpoint in modo più efficiente.
Che cos'è la gestione del ciclo di vita degli endpoint?
La gestione del ciclo di vita degli endpoint è l'insieme di processi, policy e procedure utilizzati per gestire i dispositivi di un'organizzazione durante tutto il loro ciclo di vita. Questo include il monitoraggio, la manutenzione, l'aggiornamento, la protezione e la distribuzione dei dispositivi, dall'acquisizione fino allo smaltimento.
Perché la gestione del ciclo di vita degli endpoint è importante per i team IT?
Gli endpoint non gestiti e non protetti sono bersagli facili per i cyberattacchi, diventando i punti di partenza della maggior parte delle violazioni. Infatti, secondo i report, il 67% degli incidenti di sicurezza degli endpoint deriva da lacune come l'autenticazione a più fattori debole o assente, credenziali rubate e accessi tramite forza bruta.
Di conseguenza, lasciare gli endpoint non gestiti espone le organizzazioni a significativi rischi per la sicurezza e la conformità IT.
Sebbene le aziende possano cercare di colmare le lacune di sicurezza con un approccio ad hoc alla gestione dei dispositivi, un approccio così poco strutturato è inefficiente e inaffidabile. È invece essenziale un ciclo di vita strutturato. In questo modo il dispositivo sarà coperto dall'approvvigionamento fino al ritiro, con dati e statistiche pertinenti per monitorarne lo stato e le minacce.
Fasi del ciclo di vita degli endpoint: un framework pratico in 5 passaggi
Un pratico ciclo di vita degli endpoint comprende in genere cinque fasi:
Approvvigionamento e pianificazione: Il ciclo di vita inizia quando l'azienda acquisisce il dispositivo. Tuttavia, questo non avviene a caso; le aziende devono determinare quali dispositivi servono e predisporre un piano per distribuirli e utilizzarli.
Provisioning e distribuzione: Una volta ottenuto il dispositivo, può essere assegnato all’utente o al reparto appropriato. Questo include l’installazione di hardware e software, la configurazione del dispositivo, la registrazione nel software di gestione degli endpoint e la verifica che sia pronto per l’uso.
Manutenzione e monitoraggio: Durante il ciclo di vita del dispositivo, i team IT lo monitoreranno regolarmente per individuare eventuali problemi ed eseguiranno una manutenzione continua. Questo aiuta a garantire che il dispositivo duri il più a lungo possibile con il minor numero di problemi, massimizzandone il valore e la produttività.
Supporto e aggiornamenti: Insieme alla manutenzione continua, il dispositivo riceverà supporto e aggiornamenti non appena saranno disponibili. Mantenere un dispositivo completamente aggiornato è importante per la cybersecurity e la conformità IT, poiché include patch di sicurezza per affrontare minacce e vulnerabilità e può anche migliorare le prestazioni tramite aggiornamenti e correzioni di bug.
Dismissione e smaltimento: una volta che un dispositivo non è più necessario, perché è diventato obsoleto o non funziona più correttamente, viene dismesso e smaltito. A questo punto, il dispositivo viene completamente ripulito da tutti i dati e i software aziendali, garantendo che non vi siano informazioni sensibili reperibili al suo interno.
Quali sono le principali sfide della gestione del ciclo di vita degli endpoint?
La gestione del ciclo di vita degli endpoint è un processo continuo lungo tutto il periodo di utilizzo di un dispositivo, il che significa che lungo il percorso ci sono alcune sfide comuni. Questi problemi possono rendere difficile la gestione se non vengono affrontati correttamente, quindi i team IT dovrebbero esserne consapevoli.
Le sfide della gestione del ciclo di vita degli endpoint includono:
Proliferazione degli strumenti: troppi strumenti diversi possono trasformarsi in un pasticcio complesso e disordinato, difficile da gestire o da utilizzare correttamente. È meglio, ed è anche più conveniente, usare un'unica soluzione che gestisca più attività piuttosto che investire in più strumenti scollegati per fare la stessa cosa.
Nessuna unica fonte attendibile: quando le informazioni chiave sono distribuite tra dispositivi e strumenti e provengono da diverse fonti, è facile imbattersi in informazioni contrastanti e trovare i dettagli importanti può essere difficile. Senza un'unica fonte attendibile, i team IT possono perdere traccia della fase del ciclo di vita in cui si trovano i dispositivi, rendendo la gestione più complessa.
Lacune nel patching manuale: Applicare manualmente le patch a endpoint, sistemi operativi e applicazioni non è più sufficiente. Il patching manuale è lento e soggetto a errori, con il rischio di tralasciare dispositivi o patch, creare incoerenze nel patching e introdurre vulnerabilità di sicurezza. Una solida soluzione di patch management automatizzata è essenziale per mantenere la conformità delle patch su tutti i dispositivi.
Dispositivi dismessi non tracciati: quando un dispositivo viene dismesso, può ancora contenere dati sensibili. Tracciare i dispositivi dismessi aiuta a garantire che ogni dispositivo alla fine del suo ciclo di vita venga ripulito e smaltito correttamente, riducendo il rischio di fughe di dati.
Vantaggi di una gestione efficace dell'intero ciclo di vita degli endpoint
Considerate queste sfide, è lecito chiedersi: quali sono i vantaggi di concentrarsi su una gestione efficace del ciclo di vita degli endpoint? Ci sono diversi motivi per cui le organizzazioni e i team IT vorranno investire nella gestione del ciclo di vita, grazie ai miglioramenti che offre.
Questi vantaggi includono:
Maggiore sicurezza, grazie al monitoraggio e alla manutenzione continui che mantengono i dispositivi aggiornati e con le patch installate, mentre i team IT controllano eventuali minacce.
Riduci il costo totale di proprietà (TCO), poiché la gestione del ciclo di vita degli endpoint aiuta le aziende a sfruttare al massimo i propri dispositivi il più a lungo possibile, creando al contempo un flusso di lavoro semplificato per il deprovisioning e lo smaltimento dei dispositivi quando non sono più necessari.
Onboarding/offboarding più rapido, grazie a flussi di provisioning, configurazione e deprovisioning chiari, che aiutano a configurare rapidamente ed efficacemente i dispositivi per gli utenti.
Visibilità completa degli asset, poiché la gestione del ciclo di vita degli endpoint include il monitoraggio degli endpoint e il tracciamento dell'inventario. Questo garantisce che ogni dispositivo sia tracciato e supportato correttamente, così nulla viene trascurato.
Maggiore produttività e migliore esperienza utente, poiché mantenere i dispositivi durante tutto il loro ciclo di vita aiuta a ridurre al minimo problemi e interruzioni, così i team IT possono concentrarsi su altre attività e i dipendenti possono lavorare senza imbattersi continuamente in problemi.
Come l'automazione semplifica la gestione del ciclo di vita degli endpoint
L’attuale gestione del ciclo di vita degli endpoint può trarre grandi vantaggi dall’automazione. Le giuste funzionalità di automazione possono aiutare a semplificare e gestire la distribuzione delle patch, pianificare i flussi di lavoro di manutenzione e risolvere i problemi in tempo reale, contribuendo così a mantenere i dispositivi e la sicurezza informatica.
Quando i team IT automatizzano attività di base, come l'installazione di patch e il monitoraggio di eventuali problemi, assicurano che tali attività vengano eseguite in modo coerente su tutti i dispositivi, indipendentemente da dove si trovino. Nel frattempo, questo fa risparmiare tempo agli operatori IT, che possono così concentrarsi su questioni più complesse o critiche.
Ad esempio, l'automazione delle patch può rilevare quando sono disponibili nuovi aggiornamenti, assegnare loro una priorità in base alla policy aziendale, pianificarne la distribuzione e monitorare lo stato delle patch sui vari dispositivi. Questo aiuta a mantenere gli endpoint aggiornati in modo più costante senza richiedere ai team IT di gestire manualmente ogni dispositivo.
Allo stesso modo, i flussi di lavoro automatizzati di monitoraggio e correzione possono aiutare i team IT a identificare i problemi degli endpoint, ricevere avvisi e intervenire più rapidamente. Per i problemi noti o ricorrenti, l'automazione può attivare passaggi di risoluzione predefiniti in base alle policy.
Di conseguenza, gli endpoint restano in buono stato mentre il carico di lavoro per i team IT si riduce.
Come Splashtop AEM supporta la gestione del ciclo di vita degli endpoint
Una solida gestione del ciclo di vita degli endpoint dipende da una visibilità continua e da flussi di lavoro ripetibili. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) aiuta i team IT a gestire il ciclo di vita attivo degli endpoint centralizzando la visibilità degli endpoint, il patching, il monitoraggio, l'automazione e i flussi di lavoro di assistenza remota.
Con Splashtop AEM, i team IT possono visualizzare l'inventario degli endpoint, monitorare lo stato dei dispositivi, automatizzare l'applicazione di patch per il sistema operativo e software di terze parti, esaminare gli insight CVE, configurare avvisi ed eseguire script o azioni in background sugli endpoint gestiti. Questo aiuta i team a mantenere il controllo in ambienti remoti, ibridi e distribuiti.
Splashtop AEM fornisce anche informazioni sui CVE basate sull'AI per aiutare i team IT a identificare, comprendere e dare priorità alle vulnerabilità. Smart Actions può attivare risposte automatiche per i flussi di lavoro di correzione più comuni, aiutando i team a rispondere più rapidamente quando un endpoint richiede attenzione.
Quando sono disponibili aggiornamenti, Splashtop AEM può aiutare i team IT a distribuire patch in base alle policy e a monitorarne lo stato sugli endpoint. Questo aiuta a mantenere i dispositivi aggiornati con maggiore continuità senza dover fare affidamento sull'applicazione manuale delle patch su ogni macchina.
Splashtop AEM funziona insieme all'accesso remoto e all'assistenza remota di Splashtop, così i tecnici possono passare dalla visibilità all'azione quando un endpoint richiede la risoluzione di un problema. Invece di affidarsi a strumenti scollegati per il monitoraggio, il patching e l'assistenza remota, i team IT possono gestire le operazioni chiave degli endpoint da un'unica piattaforma.
Questo rende più facile mantenere gli endpoint aggiornati, individuare i problemi in anticipo, supportare gli utenti più rapidamente e mantenere il controllo negli ambienti distribuiti. Per i team IT che desiderano semplificare la gestione del ciclo di vita degli endpoint, Splashtop AEM offre la visibilità e l'automazione necessarie per gestire i dispositivi in modo più efficiente durante tutto il loro utilizzo attivo.
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