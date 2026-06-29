Le piccole imprese possono comunque avere grandi esigenze IT, soprattutto quando devono gestire più endpoint. Quando possono contare solo su piccoli team IT o su un generalista IT, è facile che i problemi degli endpoint si accumulino rapidamente, inclusi aggiornamenti mancati, più ticket di assistenza e altro ancora.
Una volta aggiunti i dispositivi remoti, ibridi e personali usati per lavoro, può diventare ancora più difficile mantenere visibilità e controllo coerenti. Questo può portare a dispositivi non gestiti, applicazioni obsolete e lacune nella sicurezza se l'IT non ha un modo chiaro per monitorare e supportare gli endpoint.
Fortunatamente, questi problemi possono essere superati. Con la giusta soluzione di gestione degli endpoint, aziende di tutte le dimensioni possono ridurre il lavoro manuale, migliorare la visibilità e consentire ai team IT di agire rapidamente su tutti i dispositivi. Quindi, vediamo i vantaggi della gestione degli endpoint per le piccole imprese e le funzionalità più importanti per i team IT.
Che cos'è la gestione degli endpoint per una piccola impresa?
La gestione degli endpoint è il processo di monitoraggio, aggiornamento, protezione e supporto dei dispositivi in tutta l'azienda da una posizione centralizzata. Questo include vari tipi di dispositivi, tra cui laptop, computer desktop, endpoint remoti, tablet, postazioni di lavoro condivise e altri sistemi gestiti.
La gestione degli endpoint comprende più elementi, tra cui la gestione delle patch, la visibilità dei dispositivi, l'applicazione dei criteri di sicurezza, il monitoraggio dell'inventario e la risoluzione dei problemi.
Perché le piccole imprese hanno bisogno di una soluzione pratica per la gestione degli endpoint
Per le piccole imprese, la gestione degli endpoint spesso ricade su un piccolo team IT o su una singola persona. Quel team deve comunque mantenere i dispositivi aggiornati, risolvere i problemi degli utenti, tenere traccia del software e gestire i controlli di sicurezza di base negli ambienti sia in ufficio che remoti.
Una buona soluzione di gestione degli endpoint aiuta a ridurre quel carico di lavoro centralizzando la visibilità, automatizzando le attività di routine e offrendo all’IT un modo più rapido per intervenire quando qualcosa richiede attenzione.
1. Un personale IT limitato significa meno margine per il lavoro manuale
I team IT hanno già il loro bel da fare nel supportare gli utenti e risolvere i problemi dei dispositivi. Se poi aggiungi il tempo necessario per l'applicazione manuale delle patch, i controlli dei dispositivi e la gestione dei dispositivi remoti, il poco tempo a loro disposizione si riduce ancora di più. Il software di gestione degli endpoint aiuta automatizzando il lavoro manuale e liberando tempo per le questioni più urgenti.
2. I problemi degli endpoint possono interrompere le operazioni quotidiane
Gestire gli endpoint è essenziale, che si trovino in ufficio o da remoto. Software obsoleti, aggiornamenti non riusciti, dispositivi lenti e problemi irrisolti possono interrompere il lavoro, causare rallentamenti e aumentare il carico di lavoro dei team IT. Tuttavia, una gestione efficace degli endpoint può risolvere rapidamente questi problemi, riducendo così al minimo le interruzioni e il lavoro di supporto non necessario.
3. La visibilità conta prima che l’automazione possa funzionare
La gestione degli endpoint aiuta a fornire visibilità su ambienti e reti IT. Le piccole imprese devono sapere quali dispositivi hanno, quale software è installato su tali dispositivi, cosa richiede attenzione e quali sistemi sono a rischio. Con una corretta gestione degli endpoint, tutte queste informazioni sono disponibili da una posizione centralizzata.
Caratteristiche chiave da cercare in una soluzione di gestione degli endpoint
Non tutte le soluzioni offrono le stesse funzionalità, quindi è importante trovarne una che abbia tutte le funzioni più essenziali per le piccole imprese, tra cui:
1. Visibilità centralizzata dei dispositivi
I team IT devono poter visualizzare dispositivi gestiti, sistemi operativi, versioni del software, stato di salute dei dispositivi e stato degli aggiornamenti da un unico posto. Una buona soluzione di endpoint management dovrebbe includere una visibilità centralizzata su tutti gli endpoint, così da poter vedere e gestire chiaramente tutti i dispositivi e le applicazioni. Questo aiuta i piccoli team a gestire gli endpoint senza affidarsi a fogli di calcolo, controlli una tantum o problemi segnalati dagli utenti, facendo così risparmiare tempo e migliorando l'efficienza.
2. Gestione automatizzata delle patch
La gestione automatizzata delle patch è una delle funzionalità più importanti per la gestione degli endpoint, soprattutto per le piccole imprese con team IT limitati. La gestione automatizzata delle patch consente ai team di mantenere aggiornati i dispositivi della propria rete senza dover aggiornare manualmente ogni endpoint e applicazione.
Una buona gestione automatizzata delle patch dovrebbe rilevare e distribuire le patch di sicurezza e altri aggiornamenti sugli endpoint, insieme a pianificazione e controlli dei criteri, monitoraggio dello stato delle patch e visibilità sugli aggiornamenti non riusciti.
3. Patching delle applicazioni di terze parti
L'applicazione delle patch non dovrebbe limitarsi ai soli sistemi operativi. La gestione degli endpoint dovrebbe includere sia il patching del sistema operativo sia quello delle applicazioni di terze parti, poiché molti problemi di supporto e rischi aziendali derivano da app di terze parti obsolete con vulnerabilità non corrette. Includere le applicazioni di terze parti nell'automazione delle patch offre il doppio vantaggio di affrontare queste minacce alla sicurezza e ridurre il lavoro manuale ripetitivo.
4. Accesso remoto e risoluzione dei problemi
La gestione degli endpoint e il supporto remoto vanno di pari passo. Con una corretta gestione degli endpoint, i team IT possono rilevare e identificare i problemi sugli endpoint remoti e, con il supporto remoto, gli operatori possono connettersi al dispositivo remoto e risolvere il problema senza accesso fisico. Questo può migliorare notevolmente l'efficienza nel supportare i dipendenti remoti, affrontare i problemi fuori orario e aiutare gli utenti senza interromperli durante il lavoro.
5. Avvisi in tempo reale e monitoraggio proattivo
Gli avvisi in tempo reale possono aiutare i team IT a identificare i problemi prima che creino altro lavoro di supporto, ma i team non hanno nemmeno bisogno di dashboard piene di rumore. Una buona soluzione di gestione degli endpoint dovrebbe mostrare avvisi utili e concreti per i problemi che richiedono attenzione.
Questi problemi possono includere errori nell'applicazione delle patch, dubbi sullo stato di salute dei dispositivi, vulnerabilità note o endpoint che non rispettano più le policy. Quando i team IT vengono avvisati rapidamente, possono analizzare il dispositivo e intraprendere l'azione successiva più adatta.
6. Automazione basata su criteri
Le aziende hanno policy proprie su come gestire le attività di routine, come la distribuzione delle patch, la pianificazione degli aggiornamenti e i flussi di lavoro di remediation. Una buona soluzione di gestione degli endpoint dovrebbe includere strumenti di automazione che seguano tali policy.
L'automazione basata su policy aiuta a standardizzare il lavoro tra i dispositivi, supportando al contempo le linee guida aziendali e i requisiti di sicurezza. Questo fa risparmiare tempo e aiuta l'IT ad applicare controlli coerenti su tutti gli endpoint gestiti.
7. Inventario hardware e software
Mantenere un inventario aggiornato aiuta l’IT a determinare rapidamente quali dispositivi sono in uso, quali app sono installate, quali sistemi necessitano di aggiornamenti e se c’è software non supportato da gestire. Una buona soluzione di gestione degli endpoint dovrebbe includere inventari hardware e software aggiornati automaticamente quando i dispositivi si connettono, garantendo che le informazioni siano mantenute il più possibile aggiornate.
8. Reportistica e preparazione agli audit
Una reportistica efficace può aiutare le piccole imprese a monitorare la cronologia degli aggiornamenti, lo stato delle patch, l'inventario e le attività di risoluzione. Questo è particolarmente utile per essere pronti in caso di audit, perché l'IT può mostrare prove di cosa è stato aggiornato, quando sono state intraprese azioni e quali endpoint richiedono ancora attenzione.
9. Facilità di configurazione e di gestione continua
Le piccole imprese non vogliono avere a che fare con configurazioni complesse e soluzioni difficili da gestire. Un buon strumento di endpoint management dovrebbe essere facile da implementare, capire e gestire, senza richiedere amministrazione enterprise specializzata o competenze specifiche. Dopotutto, se uno strumento di endpoint management richiede più tempo per essere usato di quanto ne faccia risparmiare, difficilmente vale la pena usarlo.
Funzionalità di cui le piccole imprese potrebbero non aver bisogno subito
Detto questo, molte soluzioni di gestione degli endpoint offrono più strumenti di quanti ne servano alle piccole imprese. Il fatto che una soluzione offra più funzionalità non significa necessariamente che sia migliore; le piccole imprese, in particolare, dovrebbero fare attenzione a non spendere troppo per funzionalità di cui non hanno bisogno.
Ad esempio, le piccole imprese probabilmente non hanno bisogno di:
Flussi di lavoro aziendali complessi
Funzionalità di fatturazione PSA progettate principalmente per gli MSP
Rilevamento avanzato della rete
Framework di scripting altamente personalizzati
Suite avanzate per la gestione della conformità
Amministrazione multi-tenant complessa, a meno che tu non gestisca più clienti o sedi
Queste funzionalità in genere non sono necessarie per esigenze IT di base. Cerca invece una soluzione con funzionalità in linea con il carico di lavoro e le esigenze del tuo team IT.
Come valutare un software di gestione degli endpoint per una piccola impresa
Allora, come puoi capire se una soluzione di gestione degli endpoint è adatta alla tua azienda? È importante valutare attentamente le opzioni per capire quale offre le funzionalità di cui hai bisogno a un prezzo che puoi permetterti, quindi avere una metodologia chiara può aiutarti.
Quando valuti un software di endpoint management, assicurati di fare quanto segue:
Identifica i dispositivi e i sistemi operativi che devi gestire per assicurarti di scegliere una piattaforma che li supporti.
Valuta come gestisci attualmente il patching e gli aggiornamenti software per trovare una piattaforma in linea con le tue policy.
Determina quali attività assorbono più tempo al team IT e assicurati che la piattaforma possa automatizzarle.
Verifica se lo strumento supporta la risoluzione dei problemi da remoto.
Controlla quanto chiaramente lo strumento segnala lo stato delle patch e lo stato di salute dei dispositivi.
Valuta il tempo di configurazione e la facilità d'uso quotidiana.
Confronta il costo con le funzionalità che il tuo team utilizzerà davvero per assicurarti di ottenere il massimo valore.
Assicurati che la soluzione possa adattarsi alla crescita della tua azienda.
Come Splashtop AEM aiuta i piccoli team IT a gestire gli endpoint
Per i piccoli team IT, Splashtop AEM aiuta a centralizzare la visibilità degli endpoint, automatizzare il patching, monitorare lo stato dei dispositivi e intervenire dalla piattaforma Splashtop.
Splashtop AEM è progettato per aiutare i team IT a ridurre il lavoro manuale di gestione degli endpoint senza aggiungere complessità non necessaria. I team possono usarlo per gestire gli aggiornamenti, visualizzare lo stato degli endpoint, monitorare l'inventario e rispondere ai problemi su dispositivi distribuiti.
Splashtop AEM include:
Patch in tempo reale del sistema operativo e di terze parti per aiutare a mantenere aggiornati dispositivi e app.
Informazioni sulle vulnerabilità basate su CVE per aiutarti a identificare e dare priorità ai rischi software noti.
Inventario hardware e software per una migliore visibilità degli endpoint.
Automazione basata su criteri per standardizzare le azioni IT ripetibili.
Avvisi e monitoraggio degli endpoint per far emergere i problemi che richiedono attenzione.
Assistenza remota e remediation tramite la piattaforma Splashtop.
Cosa dare priorità quando le risorse IT sono limitate
Naturalmente, i team IT hanno spesso budget limitati, ancora di più quando fanno parte di una piccola impresa. Di conseguenza, i team dovranno spesso essere selettivi nella valutazione del software per trovare il giusto equilibrio tra costo e funzionalità.
Se ti trovi in una situazione del genere, è importante sapere a cosa dare priorità. Sapere quali funzionalità sono essenziali e quali sono semplicemente utili può fare una grande differenza nella scelta di una soluzione, quindi avere un elenco di priorità può essere d’aiuto.
Cerca una soluzione che consenta al tuo team di:
Visualizza chiaramente ogni endpoint gestito, così ciascuno può essere monitorato e gestito.
Applica in modo efficiente le patch sia ai sistemi operativi sia alle app di terze parti per garantire una copertura completa.
Intervieni rapidamente sui problemi urgenti, in modo che possano essere affrontati prima che si aggravino.
Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo e migliorare l'efficienza.
Supporta gli utenti da remoto per assistere i dipendenti ibridi e i team che lavorano da qualsiasi luogo.
Monitora i risultati senza richiedere report manuali.
Evita di pagare per funzionalità di cui non hai bisogno.
Scegli una gestione degli endpoint in linea con la realtà del tuo IT
Splashtop AEM aiuta i piccoli team IT a supportare endpoint distribuiti con patching in tempo reale, visibilità degli endpoint, automazione basata su policy, avvisi e supporto remoto dalla piattaforma Splashtop. Invece di affidarsi a controlli manuali o a strumenti scollegati, l'IT può gestire gli aggiornamenti, monitorare lo stato degli endpoint e rispondere ai problemi da un unico posto.
Inizia una prova gratuita di Splashtop AEM per vedere come può aiutarti a semplificare la gestione degli endpoint per la tua azienda.