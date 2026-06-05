Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

Con l'aumento del lavoro da remoto, le aziende cercano soluzioni sicure, affidabili e performanti per accedere ai propri desktop remoti e alle applicazioni in modo ininterrotto. Sebbene Remote Desktop Services (RDS) sia stata una scelta comune, oggi ci sono molte alternative tra cui scegliere e Splashtop si è dimostrata la migliore opzione disponibile.
Ecco i motivi per cui Splashtop è la migliore alternativa a Microsoft Remote Desktop Services.
5 motivi per cui Splashtop è la migliore alternativa per i servizi di desktop remoto
1 - Connessioni remote ad alte prestazioni
Uno dei fattori più importanti per l'accesso al desktop remoto sono le prestazioni. Splashtop è noto per le sue capacità di streaming ad alte prestazioni, che consentono un accesso fluido e senza ritardi a desktop e applicazioni, anche in presenza di connessioni a Internet più lente.
I protocolli proprietari di Splashtop consentono uno streaming a bassa latenza, ideale per applicazioni come l'editing video e grafico. Puoi modificare video e utilizzare altre applicazioni che richiedono molte risorse, come gli strumenti CAD, come se stessi usando il desktop remoto di persona.
D'altra parte, RDS può avere problemi di latenza e altri problemi di prestazioni quando viene utilizzato su connessioni di rete più lente.
2 – Supporto multipiattaforma
Splashtop è compatibile con una gamma più ampia di dispositivi e sistemi operativi rispetto a RDS, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. Con Splashtop puoi accedere ai tuoi desktop da qualsiasi computer, tablet o smartphone. Non è necessario affidarsi solo ai dispositivi Windows.
3 - Facilità d'uso
Splashtop è più facile da configurare e utilizzare rispetto a RDS, che richiede maggiori competenze tecniche per l'installazione e la configurazione. Scopri com'è facile configurare il software di desktop remoto con Splashtop.
Per configurare Splashtop bastano pochi minuti. Inoltre, la sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di prendere facilmente il controllo dei computer remoti e di lavorare in modo efficiente, senza bisogno di alcuna formazione.
4 - Sicurezza
Quando si tratta di accedere ai computer da remoto, la sicurezza del desktop remoto è una delle principali preoccupazioni delle aziende. Splashtop offre una serie di funzioni di sicurezza per proteggere dagli accessi non autorizzati e dalle violazioni dei dati, tra cui la crittografia SSL/AES 256-bit, l'autenticazione a due fattori e l'autenticazione dei dispositivi. Splashtop supporta anche la conformità HIPAA e RGPD per le aziende che lo richiedono.
5 - Funzionalità
Splashtop offre una gamma di funzionalità per aiutarti a lavorare in modo più produttivo mentre accedi a un computer tramite accesso remoto, come stampa a distanza, trasferimento di file, supporto multi-monitor, riattivazione remota e altro ancora. Splashtop è dotato di tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe in un software per desktop remoto.
Prova subito Splashtop - L'alternativa migliore ai servizi di desktop remoto
Splashtop è la migliore alternativa ai servizi di desktop remoto grazie alle sue elevate prestazioni di streaming, alla compatibilità multipiattaforma, alla facilità d'uso, alle solide caratteristiche di sicurezza e all'ampio elenco di funzionalità.
Se stai cercando una soluzione affidabile ed efficiente per l'accesso al desktop remoto, prova Splashtop.