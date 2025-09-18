Secure Remote Desktop Software

Software per desktop remoto sicuro
Le soluzioni di desktop remoto sicuro forniscono un accesso sicuro ai dispositivi remoti da qualsiasi luogo, garantendo la protezione dei dati grazie alla crittografia e all'autenticazione avanzate.
Accesso al desktop remoto sicuro e protetto
In un mondo di lavoro remoto, la sicurezza deve essere al primo posto. Collegati ai tuoi computer senza mettere a rischio la sicurezza, la privacy o i dati del tuo dispositivo. Splashtop offre l'accesso di cui hai bisogno con il massimo livello di sicurezza.
Singoli, team e persino intere organizzazioni possono affidarsi al software per desktop remoto Splashtop per offrire agli utenti un accesso remoto altamente sicuro ai loro computer.
Le principali caratteristiche di sicurezza del software per desktop remoto Splashtop
Gli amministratori degli account possono sfruttare le funzioni di sicurezza di Splashtop per garantire che gli utenti, i dispositivi e le intere organizzazioni siano conformi ai criteri di sicurezza.
Le grandi aziende possono utilizzare Splashtop Enterprise per ottenere le funzioni di sicurezza aggiuntive di cui l'IT ha bisogno per proteggere utenti, dispositivi e dati su scala. Le caratteristiche esclusive di Enterprise includono provisioning automatico degli utenti, permessi granulari, integrazione SSO, permessi di accesso basati su gruppi e accesso remoto programmato.
Le funzioni del desktop remoto sicuro di Splashtop includono:
Autenticazione dispositivo
Timeout di inattività sessione
Blocca la configurazione dello streamer
Protezione password multilivello
Notificazione di connessione remota
Autenticazione server proxy
Verifica in due passi/autenticazione a due fattori
Controllo copia/incolla
Applicazioni con firma digitale
Schermo vuoto
Blocco automatico dello schermo
Controllo della stampa a distanza
... e altro ancora!
Splashtop per desktop remoto: conformità e certificazioni
Splashtop è progettato con sicurezza di livello aziendale ed è scelto da organizzazioni che richiedono una conformità rigorosa. Il nostro software per desktop remoto soddisfa gli standard e le normative del settore, consentendo alla tua azienda di rimanere sicura e pronta per eventuali controlli.
Le certificazioni chiave e i framework di conformità includono:
ISO 27001 – Certificazione di gestione della sicurezza delle informazioni che dimostra l'impegno di Splashtop nella salvaguardia dei dati dei clienti.
SOC 2 Type 2 – Audit indipendente che conferma i controlli di Splashtop in materia di sicurezza, disponibilità e riservatezza.
Conformità RGPD e CCPA – Garantisce la protezione dei dati e la privacy per gli utenti nell'UE e in California.
Conformità HIPAA e HITECH – Accesso remoto sicuro per le organizzazioni sanitarie che gestiscono informazioni sanitarie protette (PHI).
Conformità FERPA – Protegge la privacy dei dati degli studenti per scuole e università.
Conformità PCI DSS – Protegge le informazioni sulle carte di pagamento per le organizzazioni che elaborano dati finanziari.
FedRAMP Ready – Disponibile per le agenzie federali degli Stati Uniti che richiedono una soluzione di accesso remoto sicura e basata su cloud.
Grazie a Splashtop, è possibile fornire accesso remoto a dipendenti, collaboratori esterni e team IT, nel rispetto dei più rigorosi requisiti di sicurezza e conformità.
Perché Splashtop è più sicuro del protocollo RDP?
RDP (remote desktop protocol) rappresenta una minaccia per le aziende e le organizzazioni che lo utilizzano. L'utilizzo delle sole connessioni RDP al di fuori di un firewall espone il traffico a rischi di sicurezza e può rendere i computer host vulnerabili ai cyberattacchi, come ad esempio un attacco ransomware. L'aggiunta di livelli di sicurezza all'accesso RDP, come firewall o gateway VPN, è difficile da configurare, mantenere e scalare.
Splashtop si basa su una tecnologia proprietaria che utilizza protocolli di sicurezza standard del settore come HTTPS e TLS. Tutti i dispositivi sono autenticati e le connessioni sono crittografate. A differenza di RDP, Splashtop si aggiorna automaticamente, il che significa che potrai sempre disporre delle ultime funzionalità di sicurezza. Per questo motivo, Splashtop è molto più facile e sicuro da gestire su larga scala. Leggi il nostro confronto completo tra Splashtop desktop remoto e RDP.