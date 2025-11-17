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Nuove funzionalità di Splashtop in arrivo nel 2018

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Grazie per un grande 2017

L'anno scorso è stato un anno fantastico per Splashtop. Abbiamo accelerato il nostro programma di rilascio di Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support e abbiamo realizzato le nuove funzionalità più richieste. Ecco alcuni punti salienti:

Altre novità in arrivo nel 2018

  • Abbiamo in programma altre entusiasmanti novità per il primo trimestre del 2018 e oltre:

  • Applicazione portatile Splashtop Business

  • Più tecnici possono collegarsi alla stessa macchina

  • Da multi-monitor a multi-monitor

  • Riavvio + riconnessione per SOS

  • Nuova edizione premium

  • E altro ancora...

Clicca qui per vedere altre cose su cui stiamo lavorando per il 2018!

Grazie ancora per il tuo supporto e non vediamo l'ora di vivere un fantastico 2018.
- Il team Splashtop

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