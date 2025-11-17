Nuove funzionalità di Splashtop in arrivo nel 2018

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Grazie per un grande 2017
L'anno scorso è stato un anno fantastico per Splashtop. Abbiamo accelerato il nostro programma di rilascio di Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support e abbiamo realizzato le nuove funzionalità più richieste. Ecco alcuni punti salienti:
Accedi ai dispositivi mobili (Android + iOS) con Splashtop Remote Support
Miglioramento dell'interfaccia utente e dell'usabilità, barra degli strumenti in sessione (per il blank-screen, il blocco della tastiera/mouse e altro ancora)
Altre novità in arrivo nel 2018
Abbiamo in programma altre entusiasmanti novità per il primo trimestre del 2018 e oltre:
Applicazione portatile Splashtop Business
Più tecnici possono collegarsi alla stessa macchina
Da multi-monitor a multi-monitor
Riavvio + riconnessione per SOS
Nuova edizione premium
E altro ancora...
Clicca qui per vedere altre cose su cui stiamo lavorando per il 2018!
Grazie ancora per il tuo supporto e non vediamo l'ora di vivere un fantastico 2018.
- Il team Splashtop