Splashtop condivide un aggiornamento relativo a un incidente di sicurezza che ha coinvolto Klue, un fornitore terzo di market intelligence che Splashtop utilizza per i servizi di competitive intelligence.
L'incidente si è verificato all'interno dell'ambiente di Klue. È importante sottolineare che questo incidente non ha avuto alcun impatto sui prodotti o servizi Splashtop né sulla nostra capacità di supportare i nostri clienti.
Che cosa è successo?
Una parte non autorizzata ha ottenuto accesso all'ambiente di integrazione di Klue tra l'11 giugno e il 16 giugno 2026 e ha ottenuto token OAuth che collegano Klue ad altre piattaforme aziendali. Tali token sono stati usati per accedere a determinati dati Salesforce.
Quali azioni sono state intraprese?
Dopo essere venuta a conoscenza dell'incidente, Splashtop ha immediatamente disattivato l'integrazione di Klue con Salesforce e revocato il relativo accesso dal nostro lato.
Stiamo continuando le indagini per determinare l'esatta portata di eventuali dati coinvolti.
Che cosa significa per i clienti?
Mentre questa indagine è ancora in corso, riteniamo che l'impatto sia stato principalmente limitato ai campi dei dati aziendali all'interno dell'ambiente Salesforce.
Ti assicuriamo che stiamo affrontando questo incidente con la massima serietà e attenzione e che abbiamo dedicato le competenze, il tempo e le risorse necessarie alla nostra indagine.
Cosa consigliamo?
Al momento non è richiesta alcuna azione da parte dei nostri clienti, oltre alla normale vigilanza.
Informazioni di questo tipo possono essere utilizzate per rendere più convincenti i tentativi di phishing, quindi ti invitiamo a prestare attenzione a email, chiamate o messaggi imprevisti che dichiarano di provenire da Splashtop, in particolare a quelli che richiedono informazioni sensibili.
Splashtop non ti chiederà mai la tua password né di installare software tramite contatti non richiesti.
Come contattare Splashtop
Forniremo tempestivamente aggiornamenti in caso di sviluppi. Per qualsiasi domanda, contatta il nostro Data Protection Officer/Privacy Team all’indirizzo privacy@splashtop.com o il nostro team di sicurezza all’indirizzo security@splashtop.com.
- Team Security di Splashtop