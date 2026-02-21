I team IT moderni gestiscono più endpoint, supportano più utenti e rispondono a un numero maggiore di rischi per la sicurezza che mai. Il lavoro ibrido, gli ambienti BYOD (portare il dispositivo) e le infrastrutture distribuite hanno reso più difficile mantenere la visibilità, rispondere rapidamente ai problemi e applicare controlli coerenti su tutti i dispositivi.
Molte organizzazioni si affidano ancora a stack di strumenti frammentati in cui la gestione degli endpoint, il supporto remoto, l'accesso remoto e la sicurezza sono gestiti in sistemi separati con diversi workflow, console e limitazioni.
Quello di cui l'IT moderno ha bisogno non è più software, ma un approccio operativo più unificato che unisca visibilità, automazione, accesso e supporto in un unico ambiente.
L'evoluzione della piattaforma di Splashtop è costruita attorno a questa realtà, unificando la gestione autonoma degli endpoint, il supporto remoto e l'accesso remoto ad alte prestazioni in una piattaforma cloud-native che aiuta i team IT a gestire, supportare e proteggere i loro ambienti senza dover passare a strumenti disconnessi.
Perché l'IT moderno ha bisogno di una piattaforma unificata
Quando la gestione degli endpoint, l'accesso, il supporto e la sicurezza vivono in sistemi separati, i team IT perdono il contesto. Gli agenti devono passare tra le console per capire la salute dei dispositivi, verificare lo stato delle patch, indagare sui problemi o rispondere alle richieste degli utenti. Anche le attività di routine possono richiedere più strumenti, rallentando i tempi di risposta e aumentando la probabilità di perdere dettagli.
Le sfide comuni create da strumenti IT frammentati includono:
Dispersione degli strumenti tra gestione degli endpoint, supporto, accesso e sicurezza.
Cambi di contesto che rallentano la risposta e la risoluzione dei problemi
Patching ritardato e applicazione incoerente.
Visibilità limitata in tempo reale sulla salute e il rischio degli endpoint
Flussi di lavoro manuali che non si adattano al lavoro ibrido e remoto
Una nuova era per Splashtop, costruita su 20 anni di fiducia
Da oltre 20 anni, Splashtop ha aiutato i team IT e i dipendenti a lavorare efficacemente da qualsiasi luogo. Questa base è stata costruita su performance affidabili, flussi di lavoro semplici e sicurezza su cui i team IT fanno affidamento negli ambienti reali.
Con l'evoluzione delle operazioni IT, anche Splashtop è cambiato.
Ciò che ha avuto inizio come accesso remoto ad alte prestazioni si è espanso per includere il supporto remoto e ora si estende in una piattaforma unificata e nativa del cloud che offre gestione autonoma degli endpoint con Splashtop AEM, insieme ad accesso e supporto.
Questa evoluzione riflette un cambiamento deliberato verso la semplificazione delle operazioni IT unificando gli strumenti che i team usano ogni giorno, continuando a dare priorità alla semplicità, affidabilità e valore a lungo termine.
Come Splashtop riunisce le operazioni IT.
1. Gestione autonoma degli endpoint come nucleo operativo
Al centro della piattaforma c'è la gestione autonoma degli endpoint. Splashtop AEM fornisce visibilità continua e controllo basato su policy in ambienti distribuiti, fungendo da base operativa per i moderni workflow IT.
Piuttosto che funzionare come uno strumento indipendente, Splashtop AEM si integra direttamente con i flussi di lavoro di accesso e supporto, consentendo di intraprendere azioni con il pieno contesto. I team IT definiscono le politiche che governano la gestione delle patch, la rimedializione e l'applicazione della configurazione, e tali politiche vengono eseguite in modo coerente su tutti gli endpoint.
Con Splashtop AEM, i team IT possono:
Mantieni la visibilità continua sulle vulnerabilità del sistema operativo e del software di terze parti utilizzando le intuizioni basate su CVE.
Distribuisci patching in tempo reale su Windows e macOS senza attendere le registrazioni programmate
Applica la risoluzione dei problemi basata su regole definite, non su interventi manuali
Automatizza l'applicazione delle patch e la configurazione mantenendo il pieno controllo.
2. Supporto e Accesso Remoto con Contesto Endpoint Condiviso
I flussi di lavoro di supporto e accesso sono più efficaci quando informati da dati endpoint live. Splashtop integra l'assistenza remota direttamente nelle operazioni endpoint, fornendo ai team IT un contesto in tempo reale sulla salute dei dispositivi, lo stato delle patch e la configurazione prima e durante le sessioni.
L'accesso remoto nativo funziona sullo stesso agente leggero, fornendo connettività sicura e ad alte prestazioni sia per la validazione IT che per la produttività dei dipendenti. Poiché la gestione, il supporto e l'accesso operano all'interno dello stesso ambiente, i team possono risolvere problemi, rimediare e verificare correzioni senza cambiare strumenti.
Questo approccio unificato consente ai team IT di:
Diagnostica i problemi più rapidamente utilizzando i dati sulla salute degli endpoint in tempo reale
Applica script e rimedi in background senza interrompere gli utenti
Avviare sessioni di assistenza supervisionata e sicura quando è richiesta assistenza diretta
Convalidare modifiche di configurazione e correzioni da remoto
Fornisci accesso sicuro e ad alte prestazioni attraverso dispositivi e sistemi operativi
3. Sicurezza e governance integrate che crescono con te
La sicurezza è più efficace quando si allinea alle operazioni IT quotidiane. Splashtop considera la sicurezza degli endpoint come un'estensione integrata della piattaforma, permettendo ai team di espandere le capacità di protezione e rilevamento senza introdurre sistemi separati.
Le opzioni disponibili includono:
Antivirus per una protezione di base contro le minacce conosciute
Rilevamento e Risposta degli Endpoint (EDR) e Rilevamento e Risposta Gestiti (MDR) per visibilità e indagine comportamentale, e per supporto di monitoraggio e risposta pratico
Per le organizzazioni con requisiti di governance più avanzati, Splashtop Enterprise aggiunge l'integrazione del Single sign-on, controlli di accesso avanzati e una gestione amministrativa più approfondita, estendendo la piattaforma senza cambiare il modo in cui i team IT gestiscono gli endpoint o supportano gli utenti.
Accesso Remoto unificato, Supporto e Gestione degli Endpoint, ovunque
Le operazioni IT moderne dipendono dalla chiarezza e dalla coordinazione, non da una collezione sempre crescente di strumenti. Splashtop unisce accesso remoto, supporto remoto, gestione autonoma degli endpoint e sicurezza integrata in una singola piattaforma progettata per come lavorano realmente i team IT.
Con un contesto condiviso tra queste capacità, le organizzazioni ottengono:
Meno strumenti e console da gestire
Risposta più veloce supportata da un contesto operativo condiviso
Maggiore chiarezza e visibilit�à sugli endpoint da un'unica visualizzazione
Operazioni più semplici che si scalano senza complessità aggiunta
Basato su 20 anni di prestazioni affidabili e modellato per le operazioni IT moderne, Splashtop offre un percorso pratico verso una gestione e un supporto degli endpoint più semplici ed efficienti.
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