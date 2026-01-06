Nel 2025, Splashtop ha continuato ad espandere la sua piattaforma per aiutare i team IT a gestire una complessità crescente con maggiore efficienza e controllo. Nel corso dell'anno, abbiamo fornito miglioramenti all'interno di Gestione autonoma degli endpoint (AEM), assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e on-premises, con un costante focus sull'abilitazione degli utenti a ridurre i costi operativi, consolidare gli strumenti e rafforzare la sicurezza degli endpoint.
Il continuo slancio di Splashtop è stato riconosciuto dai principali analisti del settore. Durante l'anno, Splashtop è stata nominata un Vendor rappresentativo sia nei rapporti di Gartner che di Forrester, riflettendo il suo ruolo crescente nell'accesso remoto, Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e gestione degli endpoint.
Gestione delle Patch
La gestione delle patch è stata un obiettivo principale nel 2025, con un'espansione continua sui sistemi operativi e software.
Gestione Basata su Policy: Il supporto per il patching basato su policy ora copre sia Windows che macOS, consentendo ai team IT di automatizzare le scansioni, gli aggiornamenti e i flussi di lavoro di approvazione utilizzando regole coerenti, migliorando affidabilità e conformità.
Espansione delle Patch per Software di Terze Parti e Personalizzate: La copertura delle patch software è stata estesa a oltre 100 applicazioni su Windows e macOS, contribuendo a ridurre le lacune di sicurezza causate dal software di terze parti non patchato. Il supporto per pacchetti software personalizzati consente inoltre ai team di gestire applicazioni non standard o sviluppate internamente all'interno dello stesso framework di patching.
Gestione degli Aggiornamenti Maggiori del Sistema Operativo Windows: Splashtop ha aggiunto il supporto per la gestione degli aggiornamenti maggiori del sistema operativo Windows, comprese le migrazioni da Windows 10 a 11, offrendo ai team IT un maggiore controllo sulle transizioni su larga scala.
Inventario, Vulnerabilità e Visibilità della Sicurezza
Splashtop ha rafforzato il modo in cui i team IT ottengono visibilità sui rischi software e di sicurezza e agiscono più rapidamente quando si presentano problemi.
Inventario Software: Un inventario software centralizzato facilita il monitoraggio dei software installati sui dispositivi, l'identificazione delle applicazioni obsolete o non autorizzate e supporta gli audit riducendo il rischio per la sicurezza e migliorando la conformità.
Approfondimenti sulle vulnerabilità potenziati dall'AI: Una pagina dedicata alle vulnerabilità mostra i CVE a livello di sistema operativo in tutto l'ambiente, evidenziando la gravità, i dispositivi impattati e le problematiche sfruttate attivamente basandosi sul catalogo CISA delle Vulnerabilità Note Sfruttate. I riepiloghi potenziati dall'AI aiutano i team a valutare rapidamente il rischio e rendere più facile la consultazione delle informazioni sulle vulnerabilità in ambienti globali.
Integrazione CrowdStrike EDR: Splashtop ha introdotto un'integrazione EDR con CrowdStrike, unificando la visibilità degli endpoint e consentendo ai clienti di acquistare, distribuire e gestire CrowdStrike direttamente tramite Splashtop, contribuendo a semplificare le operazioni di sicurezza e a ridurre la dispersione degli strumenti.
Automazione, Dashboard e Controlli Amministrativi
Splashtop ha continuato a migliorare il modo in cui i team IT automatizzano le attività e gestiscono gli ambienti su larga scala.
Gestione della configurazione degli endpoint (Anteprima): Una nuova funzionalità di Gestione della configurazione automatizza la gestione delle principali impostazioni di sicurezza e rete su Windows e macOS. I team IT possono gestire controlli come password, blocco schermo, Wi-Fi, firewall, crittografia del disco e altro per rafforzare la governance e ridurre la deriva della configurazione.
Miglioramenti negli Script e nelle Attività: Gli Script e le Attività sono stati migliorati per funzionare in modo affidabile sia su dispositivi online che offline, garantendo che i lavori programmati vengano completati in modo coerente senza intervento manuale.
Dashboard e Controlli dell'account: Widget del dashboard migliorati forniscono una visibilità immediata su patching, postura di sicurezza e coerenza dell'implementazione, mentre i controlli di scadenza dell'account aiutano a ridurre il rischio di accesso inattivo.
Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza, mobilità, e User Experience
Durante tutto il 2025, Splashtop ha continuato a perfezionare l'esperienza di supporto remoto, accesso remoto e teleassistenza per i team IT e gli utenti finali.
Miglioramenti dei comandi remoti: Il Comando remoto è stato completamente modernizzato con un'esperienza terminale più interattiva, rendendo le attività diagnostiche e amministrative più veloci e intuitive.
Miglioramenti del Service Desk e SOS: I miglioramenti nei flussi di lavoro del Service Desk, inclusa la comunicazione in-sessione, i perfezionamenti della pianificazione e la personalizzazione di SOS, hanno aiutato i team a risolvere i problemi in modo più efficiente, offrendo un’esperienza più professionale e brandizzata.
Supporto per dispositivi mobili e device: Nuove funzionalità per ambienti iOS e Android hanno migliorato il supporto per gli utenti mobili mentre consentono ai team IT un maggiore controllo sul comportamento dei dispositivi e sui tempi di rollout.
Esperienza di Trasferimento File Migliorata: Il trasferimento di file durante le sessioni di assistenza supervisionata è stato riprogettato per allinearsi meglio con i flussi di lavoro del supporto dal vivo, migliorando chiarezza e facilità d'uso.
Miglioramenti On-Premises
Per le organizzazioni che utilizzano Splashtop in ambienti on-premises, gli investimenti continui si concentrano su affidabilità, conformità e controllo operativo.
Monitoraggio della Salute del Sistema: Il monitoraggio proattivo offre visibilità sulle prestazioni del gateway e sulla salute del sistema, aiutando i team a identificare i problemi precocemente e ridurre i tempi di inattività.
Prestazioni e Alta Disponibilità: Il supporto relay zonato (regionale) migliora le prestazioni delle sessioni per i team distribuiti, mentre la replicazione di PostgreSQL rafforza l’alta disponibilità e la resilienza in implementazioni clusterizzate.
Capacità di Audit, Conformità e Service Desk: Le trascrizioni delle sessioni tra chat, comando remoto e supporto SSH soddisfano le esigenze di audit e conformità. I miglioramenti al service desk, inclusa la personalizzazione di SOS e i flussi di chiamata, migliorano la reattività mantenendo la tracciabilità. I continui miglioramenti degli strumenti di sistema consentono diagnosi più approfondite senza interrompere gli utenti finali.
Organizzazioni di settori come educazione, sanità, manifatturiero, media, vendita al dettaglio e governo si affidano a questi miglioramenti per rafforzare la sicurezza degli endpoint, semplificare le operazioni e supportare gli utenti su larga scala.
Riepilogo 2025 e prospettive future
Il 2025 è stato un anno di progresso costante e significativo per Splashtop. Espandendo l'automazione, rafforzando la visibilità della sicurezza e continuando a investire nelle capacità aziendali e on-premises, abbiamo aiutato i team IT a gestire la complessità con maggiore fiducia ed efficienza.
Guardando avanti al 2026, la nostra roadmap si basa su questa fondazione con una maggiore automazione, capacità di gestione degli endpoint ampliate e ulteriori miglioramenti in sicurezza, scalabilità e intuizione operativa per supportare le esigenze IT in evoluzione.
Pronto a vedere queste capacità in azione?
Scopri di più su Splashtop AEM e Assistenza computerizzata a distanza, accesso remoto, soluzioni di teleassistenza oppure inizia una prova gratuita per scoprire come Splashtop aiuta i team IT a semplificare le operazioni e rafforzare la sicurezza.