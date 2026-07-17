Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Mentre Splashtop celebra il suo 20° anniversario quest’anno, continuiamo a portare avanti la stessa missione che ci guida fin dall’inizio: aiutare i team ad accedere, gestire, supportare e proteggere il proprio ambiente in modo più semplice. Nella prima metà del 2026, abbiamo introdotto nuovi aggiornamenti in endpoint management, endpoint security, supporto remoto e Foxpass Cloud Radius e PKI, per aiutare i team IT a ottenere maggiore visibilità, ridurre i rischi più rapidamente, rafforzare i controlli di accesso e automatizzare una parte maggiore del lavoro quotidiano. Man mano che gli ambienti IT diventano sempre più distribuiti e le aspettative in materia di sicurezza continuano a crescere, i team hanno bisogno di strumenti che li aiutino a muoversi rapidamente senza aggiungere ulteriore complessità.
Sessioni di accesso remoto più veloci
Sperimenta una qualità e prestazioni delle sessioni remote migliorate con un nuovo codec ottimizzato con AI, per sessioni remote più fluide e un minore utilizzo della larghezza di banda.
Miglioramenti per patching, visibilità degli endpoint e remediation
Splashtop continua a rendere la gestione degli endpoint più concreta aiutando i team IT a collegare visibilità, risoluzione, patching e accesso remoto in un unico flusso di lavoro.
Riepilogo stato dei dispositivi: valuta rapidamente lo stato di salute degli endpoint tra versioni del sistema operativo, crittografia del disco, sicurezza degli endpoint, stato del firewall e altro ancora, così da individuare più facilmente le lacune e dare priorità agli interventi (rilascio graduale).
Guida alla remediation delle vulnerabilità: Ottieni visibilità sui KB di Windows o sulle versioni di macOS necessari per risolvere le vulnerabilità, aiutando i team a individuare il giusto percorso di remediation e ad agire più rapidamente.
Riepiloghi AI delle patch: comprendi facilmente l'importanza delle patch, i problemi noti, i rischi potenziali e i segnali di implementazione nel mondo reale, così i team possono prendere decisioni di distribuzione più intelligenti con meno supposizioni.
Patching esteso per software di terze parti e personalizzati: la copertura delle patch software è stata ampliata a oltre 200 applicazioni su Windows e macOS, contribuendo a ridurre le lacune di sicurezza causate da software di terze parti non aggiornato. Il supporto per pacchetti software personalizzati consente inoltre ai team di gestire applicazioni non standard o sviluppate internamente all'interno dello stesso framework di patching
Miglioramenti a script e attività: esegui script e attività dall'app Splashtop Business, inclusi aggiornamenti del sistema operativo e script di routine, per risparmiare tempo nella gestione degli endpoint.
Miglioramenti all'interfaccia utente e alla gestione dei computer
Man mano che gli ambienti endpoint crescono, i team IT hanno bisogno di modi più semplici per automatizzare le azioni, organizzare i dispositivi e gestire i flussi di lavoro quotidiani.
Nuova navigazione a sinistra: spostati più facilmente nella console web con una navigazione aggiornata che aiuta i team ad accedere più rapidamente ai flussi di lavoro chiave.
Tag personalizzati: organizza i computer in sottogruppi flessibili per una migliore struttura e un maggiore controllo in tutto l'ambiente.
Sicurezza degli endpoint estesa con AV ed EDR
Splashtop continua ad ampliare le opzioni di sicurezza degli endpoint per aiutare i clienti a rafforzare la protezione e avvicinare i flussi di lavoro di sicurezza alle operazioni IT quotidiane.
CrowdStrike e SentinelOne integrazioni: porta la visibilità della protezione degli endpoint nella console Splashtop, aiutando i team a monitorare lo stato degli agenti, visualizzare i rilevamenti di sicurezza e intervenire più rapidamente dallo stesso posto in cui gestiscono e supportano gli endpoint.
Acquisto online di SentinelOne: un'esperienza di acquisto online più fluida permette ai clienti idonei di aggiungere più facilmente la protezione AV/EDR di SentinelOne man mano che le loro esigenze crescono.
Miglioramenti di Foxpass per l'accesso sicuro e il PKI cloud
Foxpass è la soluzione di Splashtop per l’accesso sicuro a Wi-Fi e rete. I recenti miglioramenti di Foxpass offrono alle organizzazioni più modi per rafforzare l’autenticazione, migliorare l’accesso basato sul dispositivo e semplificare la gestione dei certificati.
Controllo dell'accesso basato sulla postura del dispositivo: aggiungi l'affidabilità del dispositivo a Foxpass RADIUS, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni di accesso basate sia sull'identità dell'utente sia sulla postura del dispositivo.
Integrazioni MDM ampliate: il supporto esteso per Addigy e Iru Device Sync, insieme alle integrazioni esistenti come Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle e altre soluzioni compatibili con SCEP, aiuta i team ad allineare l'accesso sicuro con i dati di gestione dei dispositivi.
Opzioni Cloud PKI ampliate: supporto per entrambi i flussi di lavoro Advanced RADIUS di Foxpass e un modello Enterprise PKI standalone, offrendo alle organizzazioni maggiore flessibilità per l'autenticazione basata su certificati e una gestione dei certificati più estesa.
Miglioramenti a sicurezza, automazione e controllo per Splashtop On-Prem
Gli aggiornamenti di Splashtop On-Prem aiutano i team a rafforzare i controlli di accesso, automatizzare più azioni sugli endpoint, gestire le patch con maggiore visibilità e semplificare l'amministrazione quotidiana.
Controllo dell'accesso condizionale: applica controlli sullo stato di integrità dei dispositivi prima delle sessioni remote, così i team possono controllare meglio quali dispositivi sono autorizzati a connettersi.
Miglioramenti a script e attività di macOS: esegui script e attività su più endpoint Mac per ridurre il lavoro manuale ripetitivo e supportare la manutenzione su larga scala.
Gestione delle patch del sistema operativo: scansiona, approva e distribuisci le patch del sistema operativo Windows con maggiore visibilità e controllo negli ambienti on-premises.
Ruolo di Super Admin: centralizza il controllo degli amministratori con autorizzazioni di ruolo avanzate per supportare una governance più solida.
Concedi e revoca la gestione del sistema: gestisci più facilmente i privilegi a livello di sistema e riduci gli accessi non necessari.
Comando remoto migliorato: esegui i comandi in modo più affidabile per la risoluzione dei problemi, la diagnostica e le attività amministrative, mantenendo al contempo la compatibilità con le versioni precedenti.
Trasferimento file tramite SSH: gestisci i file su macchine SSH direttamente dal client per semplificare i flussi di lavoro per i sistemi basati su SSH.
Ulteriori aggiornamenti di On-Prem: configura l'archiviazione per la registrazione centralizzata delle sessioni, sfrutta l'esperienza migliorata dell'app web e dell'interfaccia utente, personalizza SOS per Android, accedi ai log di stampa remota e completa più facilmente la configurazione iniziale di Gateway.
Prossimamente
Questi aggiornamenti sono pensati per aiutare i team IT a lavorare più velocemente, ridurre i rischi e gestire gli endpoint con maggiore sicurezza. Dalle informazioni sullo stato di integrità e la gestione delle patch ai riepiloghi basati sull'AI, alle integrazioni per la sicurezza degli endpoint, ai miglioramenti dell'accesso sicuro di Foxpass e agli aggiornamenti di Splashtop On-Prem, Splashtop continua a portare più visibilità, automazione e controllo in un'unica piattaforma. E non ci fermiamo qui: nel nostro prossimo ciclo di rilascio sono in arrivo ancora più innovazioni.
Dai un’occhiata alla nostra roadmap pubblica per vedere cosa arriverà prossimamente.
Scopri i prodotti Splashtop
Scopri come Splashtop aiuta i team IT a risparmiare tempo, rafforzare il livello di sicurezza e semplificare la gestione degli endpoint. Scopri di più qui.