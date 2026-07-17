Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Tejas Madhu
7 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Mentre Splashtop celebra il suo 20° anniversario quest’anno, continuiamo a portare avanti la stessa missione che ci guida fin dall’inizio: aiutare i team ad accedere, gestire, supportare e proteggere il proprio ambiente in modo più semplice. Nella prima metà del 2026, abbiamo introdotto nuovi aggiornamenti in endpoint management, endpoint security, supporto remoto e Foxpass Cloud Radius e PKI, per aiutare i team IT a ottenere maggiore visibilità, ridurre i rischi più rapidamente, rafforzare i controlli di accesso e automatizzare una parte maggiore del lavoro quotidiano. Man mano che gli ambienti IT diventano sempre più distribuiti e le aspettative in materia di sicurezza continuano a crescere, i team hanno bisogno di strumenti che li aiutino a muoversi rapidamente senza aggiungere ulteriore complessità.

Sessioni di accesso remoto più veloci

Sperimenta una qualità e prestazioni delle sessioni remote migliorate con un nuovo codec ottimizzato con AI, per sessioni remote più fluide e un minore utilizzo della larghezza di banda.

Miglioramenti per patching, visibilità degli endpoint e remediation

Splashtop continua a rendere la gestione degli endpoint più concreta aiutando i team IT a collegare visibilità, risoluzione, patching e accesso remoto in un unico flusso di lavoro.

  • Riepilogo stato dei dispositivi: valuta rapidamente lo stato di salute degli endpoint tra versioni del sistema operativo, crittografia del disco, sicurezza degli endpoint, stato del firewall e altro ancora, così da individuare più facilmente le lacune e dare priorità agli interventi (rilascio graduale).

  • Guida alla remediation delle vulnerabilità: Ottieni visibilità sui KB di Windows o sulle versioni di macOS necessari per risolvere le vulnerabilità, aiutando i team a individuare il giusto percorso di remediation e ad agire più rapidamente.

  • Riepiloghi AI delle patch: comprendi facilmente l'importanza delle patch, i problemi noti, i rischi potenziali e i segnali di implementazione nel mondo reale, così i team possono prendere decisioni di distribuzione più intelligenti con meno supposizioni.

  • Patching esteso per software di terze parti e personalizzati: la copertura delle patch software è stata ampliata a oltre 200 applicazioni su Windows e macOS, contribuendo a ridurre le lacune di sicurezza causate da software di terze parti non aggiornato. Il supporto per pacchetti software personalizzati consente inoltre ai team di gestire applicazioni non standard o sviluppate internamente all'interno dello stesso framework di patching

  • Miglioramenti a script e attività: esegui script e attività dall'app Splashtop Business, inclusi aggiornamenti del sistema operativo e script di routine, per risparmiare tempo nella gestione degli endpoint.

Miglioramenti all'interfaccia utente e alla gestione dei computer

Man mano che gli ambienti endpoint crescono, i team IT hanno bisogno di modi più semplici per automatizzare le azioni, organizzare i dispositivi e gestire i flussi di lavoro quotidiani.

  • Nuova navigazione a sinistra: spostati più facilmente nella console web con una navigazione aggiornata che aiuta i team ad accedere più rapidamente ai flussi di lavoro chiave.

  • Tag personalizzati: organizza i computer in sottogruppi flessibili per una migliore struttura e un maggiore controllo in tutto l'ambiente.

Sicurezza degli endpoint estesa con AV ed EDR

Splashtop continua ad ampliare le opzioni di sicurezza degli endpoint per aiutare i clienti a rafforzare la protezione e avvicinare i flussi di lavoro di sicurezza alle operazioni IT quotidiane.

  • CrowdStrike e SentinelOne integrazioni: porta la visibilità della protezione degli endpoint nella console Splashtop, aiutando i team a monitorare lo stato degli agenti, visualizzare i rilevamenti di sicurezza e intervenire più rapidamente dallo stesso posto in cui gestiscono e supportano gli endpoint.

  • Acquisto online di SentinelOne: un'esperienza di acquisto online più fluida permette ai clienti idonei di aggiungere più facilmente la protezione AV/EDR di SentinelOne man mano che le loro esigenze crescono.

Miglioramenti di Foxpass per l'accesso sicuro e il PKI cloud

Foxpass è la soluzione di Splashtop per l’accesso sicuro a Wi-Fi e rete. I recenti miglioramenti di Foxpass offrono alle organizzazioni più modi per rafforzare l’autenticazione, migliorare l’accesso basato sul dispositivo e semplificare la gestione dei certificati.

  • Controllo dell'accesso basato sulla postura del dispositivo: aggiungi l'affidabilità del dispositivo a Foxpass RADIUS, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni di accesso basate sia sull'identità dell'utente sia sulla postura del dispositivo.

  • Integrazioni MDM ampliate: il supporto esteso per Addigy e Iru Device Sync, insieme alle integrazioni esistenti come Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle e altre soluzioni compatibili con SCEP, aiuta i team ad allineare l'accesso sicuro con i dati di gestione dei dispositivi.

  • Opzioni Cloud PKI ampliate: supporto per entrambi i flussi di lavoro Advanced RADIUS di Foxpass e un modello Enterprise PKI standalone, offrendo alle organizzazioni maggiore flessibilità per l'autenticazione basata su certificati e una gestione dei certificati più estesa.

Miglioramenti a sicurezza, automazione e controllo per Splashtop On-Prem

Gli aggiornamenti di Splashtop On-Prem aiutano i team a rafforzare i controlli di accesso, automatizzare più azioni sugli endpoint, gestire le patch con maggiore visibilità e semplificare l'amministrazione quotidiana.

  • Controllo dell'accesso condizionale: applica controlli sullo stato di integrità dei dispositivi prima delle sessioni remote, così i team possono controllare meglio quali dispositivi sono autorizzati a connettersi.

  • Miglioramenti a script e attività di macOS: esegui script e attività su più endpoint Mac per ridurre il lavoro manuale ripetitivo e supportare la manutenzione su larga scala.

  • Gestione delle patch del sistema operativo: scansiona, approva e distribuisci le patch del sistema operativo Windows con maggiore visibilità e controllo negli ambienti on-premises.

  • Ruolo di Super Admin: centralizza il controllo degli amministratori con autorizzazioni di ruolo avanzate per supportare una governance più solida.

  • Concedi e revoca la gestione del sistema: gestisci più facilmente i privilegi a livello di sistema e riduci gli accessi non necessari.

  • Comando remoto migliorato: esegui i comandi in modo più affidabile per la risoluzione dei problemi, la diagnostica e le attività amministrative, mantenendo al contempo la compatibilità con le versioni precedenti.

  • Trasferimento file tramite SSH: gestisci i file su macchine SSH direttamente dal client per semplificare i flussi di lavoro per i sistemi basati su SSH.

  • Ulteriori aggiornamenti di On-Prem: configura l'archiviazione per la registrazione centralizzata delle sessioni, sfrutta l'esperienza migliorata dell'app web e dell'interfaccia utente, personalizza SOS per Android, accedi ai log di stampa remota e completa più facilmente la configurazione iniziale di Gateway.

Prossimamente

Questi aggiornamenti sono pensati per aiutare i team IT a lavorare più velocemente, ridurre i rischi e gestire gli endpoint con maggiore sicurezza. Dalle informazioni sullo stato di integrità e la gestione delle patch ai riepiloghi basati sull'AI, alle integrazioni per la sicurezza degli endpoint, ai miglioramenti dell'accesso sicuro di Foxpass e agli aggiornamenti di Splashtop On-Prem, Splashtop continua a portare più visibilità, automazione e controllo in un'unica piattaforma. E non ci fermiamo qui: nel nostro prossimo ciclo di rilascio sono in arrivo ancora più innovazioni.

Dai un’occhiata alla nostra roadmap pubblica per vedere cosa arriverà prossimamente.

Scopri i prodotti Splashtop

Scopri come Splashtop aiuta i team IT a risparmiare tempo, rafforzare il livello di sicurezza e semplificare la gestione degli endpoint. Scopri di più qui.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
A computer on a desk.
Sicurezza

Aggiornamento sulla sicurezza relativo all'incidente Klue di terze parti

Ulteriori informazioni
Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog