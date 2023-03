Perché Splashtop è lo strumento per desktop remoto per macOS leader nel settore

Le analisi di mercato hanno dimostrato che i computer Mac di stanno guadagnando quote di mercato. A questo proposito, le proiezioni mostrano che il mercato globale dei software per desktop remoti sta registrando una crescita straordinaria.

Il software per desktop remoto consente di connettersi a un computer "host" (ospite) specifico tramite Internet e di controllarlo con un dispositivo separato. In questo modo, potrai utilizzare qualsiasi applicazione e accedere a qualsiasi dato presente sul computer host.

Tuttavia, molte applicazioni per desktop remoto non supportano i computer Apple o non offrono agli utenti Mac le stesse funzionalità disponibili per gli utenti di PC Windows.

Dato che sempre più persone utilizzano i MacBook e i software per l'accesso remoto, la necessità di disporre di strumenti per il desktop remoto, che offrano prestazioni di alta qualità ai Mac, è in aumento. Qual è quindi il miglior software per desktop remoto per Mac?

Splashtop è lo strumento per il desktop remoto su macOS più indicato grazie alle sue funzionalità, alle sue prestazioni, alla sua sicurezza e al suo rapporto qualità-prezzo. Continua a leggere per scoprire tutti i motivi.

Desktop remoto con audio

Si tratta di un aspetto importante per coloro che hanno utilizzato altri strumenti per controllare a distanza i Mac. Molti software non consentono di ascoltare l'audio del desktop remoto del Mac.

Sebbene sia possibile scegliere tra numerosi software per desktop remoto, ognuno di essi presenta funzioni e caratteristiche diverse. Molti di questi sono compatibili con i Mac, ma pochi sono in grado di trasmettere l'audio dal computer host al computer client.

Ciò significa che quando si tenterà di accedere a file audio e video, non si sentirà alcun suono. Per gli utenti interessati ad attività di editing audio o video, il problema può essere molto serio. Anche molti dei prodotti in grado di trasmettere l'audio soffrono di problemi di sincronizzazione, il che non è certo il massimo.

Splashtop assicura una trasmissione dell'audio fluida tra i vari dispositivi, anche da computer Mac remoti al tuo dispositivo locale. In base agli usi del caso, questa caratteristica può renderlo più adatto rispetto alla maggior parte delle altre opzioni disponibili.

Uso personale, aziendale e didattico

Molte applicazioni per il desktop remoto rispondono principalmente alle esigenze di un target specifico. In genere, le ragioni per utilizzare un software per desktop remoto sono tre:

A titolo individuale

Per scopi lavorativi

Per l'istruzione

Uno dei principali vantaggi di Splashtop è che è adatto a tutti questi.

Puoi utilizzare Splashtop in tutta l'organizzazione per consentire ai tuoi dipendenti di accedere da remoto ai computer dell'ufficio. Potranno quindi lavorare a distanza o accedere a dati specifici anche quando non si trovano in ufficio. I telelavoratori possono accedere ai loro computer Mac da qualsiasi luogo grazie a Splashtop.

I team del supporto IT possono sfruttare Splashtop per fornire assistenza remota ai computer Mac. Questo include l'accesso non presidiato per i Mac gestiti e l'assistenza presenziata on-demand per i servizi break-fix.

Negli ultimi anni, i software per desktop remoto sono diventati sempre più popolari nelle scuole e nelle università. Gli studenti li usano per accedere alle risorse didattiche e ai software educativi comodamente da casa.

Il lavoro e l'istruzione a distanza sono diventati molto più comuni dopo la pandemia causata dal COVID-19. Per questo motivo, diverse scuole e aziende hanno trovato questi strumenti molto utili.

Talvolta, le persone necessitano semplicemente di un software per desktop remoto ad uso personale. Splashtop è la soluzione ideale anche in questo caso: puoi accedere al tuo computer di casa quando sei in viaggio o anche in vacanza.

Velocità

Quando si sceglie un software per il desktop remoto, la qualità della connessione remota è sempre un fattore importante. Gli utenti desiderano disporre della migliore connessione possibile e Splashtop risponde in modo eccellente a questa esigenza.

Splashtop supporta lo streaming 4k a 40 fps e può contare su una velocità elevata, che consente di seguire gli eventi in tempo reale. Anche la latenza è ridotta, per cui non si verificano ritardi nelle interazioni. Pertanto, è possibile utilizzare senza problemi software di editing video/audio mentre si lavora in remoto sul proprio Mac.

Supporto cross-platform

I computer Windows sono più diffusi rispetto ai Mac, quindi sono generalmente disponibili più programmi per il desktop remoto dedicati a Windows. Forse, però, questi strumenti non sono adatti se si cerca una soluzione per il desktop remoto su Mac.

Splashtop non solo funziona con MacOS, ma supporta anche una serie di altri sistemi operativi. È possibile utilizzarlo con dispositivi Windows, Linux, iOS, Android e Chromebook. Per questo motivo, funziona alla perfezione su tutte le piattaforme, in modo da garantirti la massima flessibilità in termini di dispositivi con cui puoi usarlo, con la possibilità di adoperare anche tablet e smartphone.

Sicurezza

Ci sono diversi modi per aumentare la tua sicurezza online ed è importante rimanere sempre al sicuro. Splashtop offre un livello di sicurezza superiore rispetto ad altri programmi. Puoi usare Splashtop e avere la certezza che la tua connessione sia sicura.

Splashtop si avvale di un'infrastruttura e di una funzione di prevenzione delle intrusioni all'avanguardia. Inoltre, per garantire la tua sicurezza, si attiene a diversi regolamenti e standard del settore. Tra questi, SOC 2, HIPAA, FERPA e RGPD.

Alcune delle altre caratteristiche di sicurezza di includono:

Protezione password multilivello

Autenticazione a due fattori

Blocco automatico dello schermo

Timeout di inattività sessione

Per garantire la riservatezza dei tuoi dati, Splashtop non elabora né memorizza alcun dato proveniente dai dispositivi che utilizzi. Inoltre non memorizza il flusso di cattura dello schermo, che è crittografato end-to-end.

Strumenti e caratteristiche

La maggior parte degli strumenti per il desktop remoto non offre le stesse funzionalità disponibili su Windows e Mac, ma consente semplicemente di accedere a un altro computer da remoto. Gli utenti di Splashtop hanno accesso a tutte le funzioni, anche quando si collegano da e verso Mac. Tra queste funzioni troviamo:

Trasferimento file Trascina e rilascia

Chatta

Riattivazione remota

Audio

Stampa remota

Potrai così migliorare la qualità delle tue interazioni a distanza e superare i problemi che si presentano con le altre applicazioni per desktop remoto.

Valore

Non è necessario spendere cifre esorbitanti per avere il miglior software per desktop remoto disponibile sul mercato.

Con Splashtop puoi ottenere lo strumento perfetto a un prezzo ragionevole. Splashtop offre una serie di piani tariffari a seconda delle tue esigenze. Puoi anche provarlo gratuitamente per 14 giorni, in modo da vedere quanto è utile prima di impegnarti in un piano.

Splashtop macOS Remote Desktop

Il software per desktop remoto può essere estremamente utile, ma con tutte le alternative disponibili sul mercato, occorre valutare bene le proprie esigenze per capire quale sia l'opzione migliore da adottare. Splashtop è una delle migliori soluzioni per desktop remoto a disposizione per Mac.

La soluzione offre connessioni stabili e veloci, accompagnate da un elevato livello di sicurezza. Offre inoltre assistenza multipiattaforma per diversi sistemi operativi e numerose funzioni extra per migliorare la propria esperienza. Per maggiori informazioni su Splashtop e per scoprire come può esserti d'aiuto, richiedi subito una prova gratuita.