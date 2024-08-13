Il software di accesso e di supporto remoto preferito dall'help desk IT

Accesso remoto e software di assistenza per l'Help Desk IT
Una soluzione di accesso e supporto remoto sicura e conveniente per i team IT, che consente di gestire, controllare e supportare in modo efficiente gli endpoint.
Semplifica il flusso di lavoro dell'help desk con Splashtop
Splashtop offre le prestazioni elevate, la flessibilità e il controllo di cui hai bisogno per supportare efficacemente la tua organizzazione.
Semplifica il flusso di lavoro dell'helpdesk con l'accesso remoto on-demand ai dispositivi degli utenti finali grazie a Splashtop Remote Support.
Inoltre, con Splashtop Enterprise avrai una soluzione di assistenza remota completa per i team IT e helpdesk di oggi. Permette ai tecnici di collaborare, aumentare l'efficienza e risolvere rapidamente le richieste degli utenti finali.
Perché scegliere Splashtop per l'assistenza dell'help desk IT remoto
- Sicurezza solida con solidi requisiti di autenticazione, controlli di autorizzazione, registrazione completa e molto altro ancora.
- Supporto helpdesk su richiesta per accedere da remoto ai computer non supervisionati in qualsiasi momento e consentire agli utenti finali di lavorare da casa.
- Sessioni remote ad alte prestazioni con un'interfaccia utente intuitiva.
- Console tecnica centralizzata per gestire utenti, gruppi, dispositivi, autorizzazioni di accesso e molto altro.
- Una soluzione di accesso remoto conveniente che si integra perfettamente nell'ambiente IT esistente, nei sistemi di ticketing e nei flussi di lavoro dei tecnici.
- Un servizio clienti leader nel settore.
Gestione ininterrotta dell'help desk IT con Splashtop
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Vantaggi del software di accesso e supporto remoto di Splashtop
Funzionalità di accesso e supporto remoto all-in-one
Assistenza rapida e su richiesta per tutti i computer e i dispositivi mobili supervisionati (non gestiti)
Supporto remoto non supervisionato
Monitoraggio e gestione degli endpoint *
Accesso non supervisionato su Android *
Possibilità per gli utenti finali di accedere in remoto ai loro computer di lavoro da qualsiasi dispositivo*
Flussi di lavoro semplificati per l'assistenza remota on-demand*
Supporta le code, il raggruppamento dei tecnici e le funzionalità di collaborazione*
Sicurezza, audit e conformità
Funzionalità e pratiche di sicurezza solide, tra cui lo standard di settore TLS 1.2 con crittografia AES a 256 bit, autenticazione dei dispositivi, autenticazione a due fattori e molto altro ancora
Le attività vengono registrate e rese disponibili per i rapporti
Splashtop mantiene la conformità ai requisiti SOC 2 Type 2, SOC 3 e RGPD
Le funzioni di sicurezza di Splashtop aiutano le organizzazioni a soddisfare i propri standard HIPAA, PCI, ISO 27001 e altri standard e regolamenti governativi e di settore.
Acquista, distribuisci e gestisci Bitdefender sui tuoi computer gestiti direttamente da Splashtop
Semplicità d'uso ed efficienza
Console tecnica centralizzata per gestire utenti, gruppi, dispositivi, permessi di accesso e molto altro.
Un'interfaccia facile da usare, intuitiva e con una curva di apprendimento praticamente assente.
Funzioni in sessione per incrementare la produttività.
Usa l'app Splashtop su qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chrome per avviare la sessione remota.
Controllo e flessibilità
Maggiore controllo con l'accesso remoto programmato, autorizzazioni granulari per le funzioni, accesso basato su gruppi e molto altro ancora *
Personalizza l'app di assistenza SOS on-demand che i tuoi clienti scaricheranno con il logo, il colore, le istruzioni e il nome della tua azienda
Scegli la distribuzione in cloud o on-premises
Funzione esclusiva per le aziende
Single Sign-On (SSO)
Integra con il tuo provider di identità SSO per gestire gli utenti Splashtop attraverso la tua directory aziendale attuale
Sfrutta l'accesso tramite SSO per evitare che i dipendenti debbano creare un'altra password
Automatizza l'onboarding e l'offboarding dei dipendenti tramite SSO con SCIM
Integrazione con i sistemi di ticketing
Integrati con sistemi di ticketing come ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk e altri ancora, per avviare una sessione di assistenza remota direttamente dalla richiesta di assistenza
Registra automaticamente tutti i dettagli della sessione nel ticket
* disponibile solo con Enterprise
Splashtop offre ottime funzionalità al miglior prezzo
Risparmia dal 50% all'80% se scegli Splashtop invece di altre soluzioni per l'accesso remoto.
Dai nostri clienti soddisfatti
Prima di scaricarlo, ho fatto una rapida chiamata a supporto vendite per valutare se Splashtop mi avrebbe fornito quello di cui avevo bisogno. Il rappresentante di supporto era eccellente. Non ho nemmeno dovuto aspettare fino alla fine del periodo di prova... entro il terzo giorno sapevo che sarebbe stata una soluzione meravigliosa.
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Dai nostri clienti soddisfatti
Avendo usato altri; LogMeIn, TeamViewer, ecc.; Ho trovato Splashtop per essere il più veloce e affidabile. Le persone che supportiamo trovano anche loro che il software di supporto è tra i più facili da usare e funziona solo.
Michael Tott - Fore Computers
Dai nostri clienti soddisfatti
Funziona alla grande per la mia azienda e il prezzo è il motivo per cui l'ho scelto rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili.
Scott Evans - Digital Wave LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Prima usavo LogMeIn e Splashtop è molto più economico, anche facile da configurare utenti che possono accedere in modo controllato alle macchine. Mi piace avere i registri di sessione e la cronologia. Queste caratteristiche sono state estremamente utili.
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Integra perfettamente il tuo software di help desk con Splashtop
Avvia una sessione di assistenza remota direttamente da un ticket. Quando ottieni Splashtop SOS con l'integrazione PSA ticketing e ITSM, potrai integrare Splashtop con molte delle piattaforme PSA e ITSM più diffuse e utilizzate del momento.
Ulteriori informazioni sui nostri partner di integrazione.