Il software di accesso e di supporto remoto preferito dall'help desk IT

Splashtop offre le prestazioni elevate, la flessibilità e il controllo di cui hai bisogno per fornire un supporto efficace alla tua organizzazione.

Semplifica il flusso di lavoro dell'helpdesk con l'accesso remoto on-demand ai dispositivi degli utenti finali grazie a Splashtop SOS.

Inoltre, con Splashtop Enterprise avrai una soluzione di assistenza remota completa per i team IT e helpdesk di oggi. Permette ai tecnici di collaborare, aumentare l'efficienza e risolvere rapidamente le richieste degli utenti finali.