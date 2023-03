Usa il tuo Mac per controllare in remoto un PC Windows da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, con Splashtop. Ti sembrerà di essere davanti al PC remoto.

Devi accedere al tuo PC ma non lo hai con te? Nessun problema! Con il software per desktop remoto Splashtop, puoi controllare senza problemi il tuo PC da qualsiasi dispositivo, incluso un Mac.

Splashtop ti permette di connetterti al tuo PC in qualsiasi momento. E una volta connesso, vedrai lo schermo del tuo PC remoto dallo schermo del Mac in tempo reale. Puoi quindi utilizzare la tastiera e il mouse del tuo Mac per controllare a distanza il PC come se lo stessi usando di persona.

Non importa se stai accedendo a un computer Windows da macOS. Splashtop funziona su tutti i sistemi operativi.

Ecco una guida dettagliata per configurare Splashtop in pochi minuti in modo che tu possa avere la libertà e la flessibilità di controllare il tuo PC da un Mac.

Come accedere in remoto a un PC da un Mac

Step 1 - Crea il tuo account gratuito su Splashtop

Crea il tuo account Splashtop per ottenere una versione di prova gratuita di Splashtop Business Access. Non è richiesta alcuna carta di credito né alcun obbligo. Splashtop Business Access è la soluzione di desktop remoto ideale per accedere ai tuoi computer da qualsiasi luogo.

Passaggio 2: scarica Splashtop Streamer sul tuo PC

L'app Streamer ti consente di accedere in remoto al tuo PC da un altro dispositivo. Installa l'app streamer sul tuo computer.

Passaggio 3: scarica l'app Splashtop Business sul tuo Mac

L'app Splashtop Business può essere installata su qualsiasi dispositivo, tra cui il tuo Mac, e consente di accedere in remoto ai tuoi PC. Installa l'app sul tuo Mac.

Passaggio 4: avvia la connessione remota

È sufficiente eseguire l'app Splashtop Business sul Mac e selezionare il PC per avviare la sessione remota ogni volta che si desidera connettersi. È facilissimo!

Passaggio 5: controlla a distanza il tuo PC con estrema facilità

Usando il tuo Mac, puoi iniziare a controllare in remoto il tuo PC, aprire qualsiasi file e utilizzare qualsiasi applicazione sul tuo PC. La connessione ad alta velocità di Splashtop insieme alla qualità e al suono HD ti regaleranno un'esperienza davvero intuitiva.

Perché provare Splashtop

Splashtop rappresenta la migliore soluzione di accesso remoto, sia per il lavoro a distanza, l'istruzione o il supporto IT.