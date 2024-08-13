The #1 Remote Desktop App - Splashtop

L'app per desktop remoto leader nel settore - Splashtop
Per qualsiasi computer, tablet e dispositivo mobile
Scopri l'app di desktop remoto definitiva
Connessioni remote veloci, affidabili e sicure
Splashtop è la migliore app per desktop remoto perché offre connessioni remote veloci, affidabili e sicure da qualsiasi dispositivo ai computer remoti. Con Splashtop i tuoi computer saranno sempre accessibili.
Accedi ai tuoi computer sempre e ovunque
Prova la migliore connessione a un desktop remoto da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, quasi come se stessi usando il computer remoto di persona.
Configurazione semplice e interfaccia intuitiva
Semplicità di configurazione e un'interfaccia intuitiva che rende il controllo remoto del desktop un gioco da ragazzi. Splashtop ha migliaia di recensioni a 5 stelle!
Massimizza l'efficienza con l'app per desktop remoto Splashtop
È come se fossi seduto davanti al computer remoto ma lo controlli in tempo reale da un altro dispositivo. Non solo: avrai anche a disposizione tutte le funzionalità migliori per migliorare la produttività mentre lavori su una connessione desktop remoto.
Scelta dagli utenti di tutto il mondo: l'app per desktop remoto a 5 stelle di Splashtop
Oltre 30 milioni di utenti stanno utilizzando i pluripremiati prodotti desktop remoti e ad alte prestazioni di Splashtop. Splashtop Business ha ottenuto le valutazioni più alte dall'App Store di Apple (4.8 stelle) e dal Google Play Store (4.7 stelle).
Oltre che per i singoli utenti, Splashtop è anche la soluzione di desktop remoto affidabile perfetta per le organizzazioni di tutto il mondo, come AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global e oltre 200.000 aziende e agenzie governative.
Scarica l'app su tutti i tuoi dispositivi
Splashtop è multipiattaforma ed è disponibile sui sistemi operativi che utilizzi. Scarica l'app Splashtop Remote Desktop su qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile che desideri utilizzare per accedere ai tuoi computer remoti.
Non dovrai più preoccuparti di portare con te i tuoi computer o di assicurarti che i tuoi dispositivi personali abbiano il sistema operativo giusto: Splashtop supporta qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
Semplifica il lavoro a distanza con un'app di desktop remoto facile da usare
Accedi a tutte le tue app e file, sempre e ovunque
Lavorare da remoto è molto più facile grazie a Splashtop. Potrai accedere a tutti i file e alle applicazioni sul tuo computer remoto. Eseguire qualsiasi app, inclusi programmi Microsoft Office come Word ed Excel, strumenti Adobe Creative Suite come Photoshop, software di editing video, CAD/CAM e altro ancora.
Caratteristiche chiave per l'efficienza
Le funzioni principali, tra cui il trasferimento di file con drag-and-drop, la stampa remota, il supporto multi-monitor, il riavvio remoto, la registrazione di sessione e altro ancora ti aiuteranno a rimanere produttivo durante l'accesso al desktop remoto.