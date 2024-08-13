The #1 Remote Desktop App - Splashtop

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A computer, laptop, mobile device, and tablet all with the Splashtop remote desktop app.

L'app per desktop remoto leader nel settore - Splashtop

Per qualsiasi computer, tablet e dispositivo mobile

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Scopri l'app di desktop remoto definitiva

  • Connessioni remote veloci, affidabili e sicure

    Splashtop è la migliore app per desktop remoto perché offre connessioni remote veloci, affidabili e sicure da qualsiasi dispositivo ai computer remoti. Con Splashtop i tuoi computer saranno sempre accessibili.

  • Accedi ai tuoi computer sempre e ovunque

    Prova la migliore connessione a un desktop remoto da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, quasi come se stessi usando il computer remoto di persona.

  • Configurazione semplice e interfaccia intuitiva

    Semplicità di configurazione e un'interfaccia intuitiva che rende il controllo remoto del desktop un gioco da ragazzi. Splashtop ha migliaia di recensioni a 5 stelle!

The Splashtop remote desktop app being using on a tablet, mobile device, and computer.

Massimizza l'efficienza con l'app per desktop remoto Splashtop

È come se fossi seduto davanti al computer remoto ma lo controlli in tempo reale da un altro dispositivo. Non solo: avrai anche a disposizione tutte le funzionalità migliori per migliorare la produttività mentre lavori su una connessione desktop remoto.

IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Scelta dagli utenti di tutto il mondo: l'app per desktop remoto a 5 stelle di Splashtop

Oltre 30 milioni di utenti stanno utilizzando i pluripremiati prodotti desktop remoti e ad alte prestazioni di Splashtop. Splashtop Business ha ottenuto le valutazioni più alte dall'App Store di Apple (4.8 stelle) e dal Google Play Store (4.7 stelle).

Oltre che per i singoli utenti, Splashtop è anche la soluzione di desktop remoto affidabile perfetta per le organizzazioni di tutto il mondo, come AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global e oltre 200.000 aziende e agenzie governative.

Scarica l'app su tutti i tuoi dispositivi

Splashtop è multipiattaforma ed è disponibile sui sistemi operativi che utilizzi. Scarica l'app Splashtop Remote Desktop su qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile che desideri utilizzare per accedere ai tuoi computer remoti.

Non dovrai più preoccuparti di portare con te i tuoi computer o di assicurarti che i tuoi dispositivi personali abbiano il sistema operativo giusto: Splashtop supporta qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Semplifica il lavoro a distanza con un'app di desktop remoto facile da usare

Accedi a tutte le tue app e file, sempre e ovunque

Lavorare da remoto è molto più facile grazie a Splashtop. Potrai accedere a tutti i file e alle applicazioni sul tuo computer remoto. Eseguire qualsiasi app, inclusi programmi Microsoft Office come Word ed Excel, strumenti Adobe Creative Suite come Photoshop, software di editing video, CAD/CAM e altro ancora.

Caratteristiche chiave per l'efficienza

Le funzioni principali, tra cui il trasferimento di file con drag-and-drop, la stampa remota, il supporto multi-monitor, il riavvio remoto, la registrazione di sessione e altro ancora ti aiuteranno a rimanere produttivo durante l'accesso al desktop remoto.

Recensioni dei clienti di TrustRadius: l'app Splashtop per il desktop remoto è la numero 1


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Risorse

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Domande frequenti

Come si ottiene l'app per la connessione al desktop remoto?
È possibile utilizzare un'app per il desktop remoto per accedere al PC dal telefono?
Un'app per la gestione del PC da remoto è sicura da usare?
Come si attiva l'app Splashtop desktop remoto?
È sicuro utilizzare un'app per il desktop remoto tramite Wi-Fi?