Desktop remoto Mac con suono/audio

Goditi connessioni desktop remoto ad alte prestazioni ai computer Mac con streaming HD e audio. Prova Splashtop gratis oggi stesso!

Mentre diversi strumenti di desktop remoto offrono l'accesso remoto ai Mac, molti non riescono a trasferire correttamente l'audio da un computer Mac remoto al dispositivo locale.

Questo può essere un problema importante per gli utenti, in particolare per i lavoratori remoti e gli studenti che hanno bisogno di ascoltare l'audio proveniente dal computer Mac remoto. Ad esempio, gli editor video e audio si affidano alla possibilità di ascoltare l'audio in tempo reale per la sincronizzazione delle labbra.

Se sei un singolo utente o fai parte di un'organizzazione con più utenti che hanno bisogno di accedere in remoto ai computer Mac, allora hai bisogno di uno strumento che ti dia accesso sia ai Mac che ti consenta di ascoltare l'audio.

Miglior supporto audio desktop remoto Mac — Splashtop

Con Splashtop, otterrai connessioni desktop remoto rapide ai tuoi computer Mac. Goditi lo streaming ad alta definizione con audio.

Splashtop ti consente di controllare in remoto il tuo computer Mac da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Non solo sarai in grado di accedere a qualsiasi file e applicazione sul tuo computer Mac, ma sentirai anche il suono proveniente dal Mac in tempo reale.

Ti sentirai come se fossi seduto proprio di fronte al computer Mac mentre controllandolo da remoto da un altro dispositivo.

«Ci sono molte opzioni [desktop remoto] là fuori. Ne avevamo uno, ma non ci ha soddisfatti perché il suono non funzionava. Alcuni funzionavano solo se ti stavi connettendo a un Mac da un altro Mac. Ho trovato Splashtop, l'ho installato su alcuni Mac e l'ho testato dal mio computer, e il suono funzionava, quindi ero molto entusiasta!» — Mats Holm, Lenawee Intermediate School District «Abbiamo ottenuto in particolare Splashtop perché era la soluzione migliore per i Mac.» — Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District

Iniziare con Splashtop gratis

Inizia la tua versione di prova gratuita di Splashtop Business Access per ottenere il miglior suono del desktop remoto dal tuo Mac.

Splashtop Business Access consente l'accesso remoto a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Nessuna carta di credito o impegno richiesto per iniziare la prova gratuita

Prova gratuita

Se sei un'organizzazione aziendale che ha bisogno di software desktop remoto per consentire agli utenti di lavorare in remoto, consulta gli sconti sui volumi di Splashtop per lavorare da casa.

Se sei un distretto scolastico, un college o un altro istituto scolastico che ha bisogno di dare ai docenti e/o agli studenti l'accesso remoto ai computer di laboratorio della scuola, dai un'occhiata a Splashtop per i laboratori remoti.