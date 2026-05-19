Desktop remoto Mac con suono/audio

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Mentre diversi strumenti di desktop remoto offrono l'accesso remoto ai Mac, molti non riescono a trasferire correttamente l'audio da un computer Mac remoto al dispositivo locale.
Questo può essere un problema importante per gli utenti, in particolare per i lavoratori remoti e gli studenti che hanno bisogno di ascoltare l'audio proveniente dal computer Mac remoto. Ad esempio, gli editor video e audio si affidano alla possibilità di ascoltare l'audio in tempo reale per la sincronizzazione delle labbra.
Se sei un singolo utente o fai parte di un'organizzazione con più utenti che hanno bisogno di accedere in remoto ai computer Mac, allora hai bisogno di uno strumento che ti dia accesso sia ai Mac che ti consenta di ascoltare l'audio.
Miglior supporto audio desktop remoto Mac — Splashtop
Con Splashtop, otterrai connessioni remote veloci ai tuoi desktop remoti Mac. Potrai approfittare di una trasmissione in streaming ad alta definizione con audio.
Splashtop ti consente di controllare in remoto il tuo computer Mac da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Non solo sarai in grado di accedere a qualsiasi file e applicazione sul tuo computer Mac, ma sentirai anche il suono proveniente dal Mac in tempo reale.
Ti sentirai come se fossi seduto proprio di fronte al computer Mac mentre controllandolo da remoto da un altro dispositivo.
«Ci sono molte opzioni [desktop remoto] là fuori. Ne avevamo uno, ma non ci ha soddisfatti perché il suono non funzionava. Alcuni funzionavano solo se ti stavi connettendo a un Mac da un altro Mac. Ho trovato Splashtop, l'ho installato su alcuni Mac e l'ho testato dal mio computer, e il suono funzionava, quindi ero molto entusiasta!» — Mats Holm, Lenawee Intermediate School District
«Abbiamo ottenuto in particolare Splashtop perché era la soluzione migliore per i Mac.» — Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District
Prova Splashtop per sperimentare l'audio del desktop remoto del Mac
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop per ottenere il miglior suono da desktop remoto dal tuo Mac.
Splashtop consente l'accesso remoto a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Per iniziare la prova gratuita non è richiesta alcuna carta di credito né alcun impegno.
Se rappresenti un'organizzazione aziendale che ha bisogno di un software per desktop remoto per consentire ai tuoi utenti di lavorare a distanza, dai un'occhiata agli sconti sui volumi per il lavoro da casa offerti da Splashtop.
Se sei un distretto scolastico, un college o un altro istituto scolastico che ha bisogno di dare ai docenti e/o agli studenti l'accesso remoto ai computer di laboratorio della scuola, dai un'occhiata a Splashtop per i laboratori remoti.
«Gli studenti non hanno un computer abbastanza potente per gestire tutte le cose che gli stiamo lanciando. Ad esempio, con l'editing video, gli studenti stanno facendo 4k, anche fino a 8k, e i loro MacBook Pro non saranno in grado di gestirlo. Abbiamo iMac Pro nei laboratori a scuola e gli studenti sono in grado di entrare in remoto e tutto funziona per loro.» — Chris Gilbert, Wayne State University
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