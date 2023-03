Le connessioni di accesso remoto multipiattaforma Splashtop ti consentono di accedere a un Mac da un PC e controllarlo in remoto come se fossi seduto di fronte a esso.

Anche se i computer Mac e i PC Windows utilizzano sistemi operativi diversi, puoi comunque utilizzare il tuo PC per accedere da remoto al tuo computer MacOS con Splashtop.

Con Splashtop, non ti sentirai mai disconnesso dal tuo Mac. Potrai accedervi in remoto da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, non hai bisogno di un altro Mac o dispositivo Apple per accedere al tuo Mac. Puoi utilizzare qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per accedere in remoto al tuo Mac.

A differenza di altri strumenti di accesso remoto, Splashtop è completamente multipiattaforma e offre le stesse caratteristiche, connessioni ad alte prestazioni e sicurezza anche quando si accede a un computer Mac.

Ecco come puoi iniziare a utilizzare Splashtop gratuitamente, configurarlo in pochi minuti e utilizzarlo in qualsiasi momento per accedere da remoto al tuo Mac dal PC.

Come accedere da remoto a un Mac da PC

Step 1 - Crea il tuo account gratuito su Splashtop

Crea il tuo account per ottenere una versione di prova gratuita di Splashtop Business Access. Non è richiesta alcuna carta di credito né alcun obbligo. Splashtop Business Access è la soluzione di desktop remoto ideale per accedere ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo.

Step 2 - Scarica lo Streamer Splashtop sul tuo Mac

L'app Streamer ti consente di accedere in remoto al tuo Mac da un altro dispositivo. Installa l'app streamer sul tuo computer Mac.

Step 3 - Scarica l'applicazione Splashtop Business sul tuo PC

Utilizzerai l'app Splashtop Business per connetterti in remoto al tuo Mac dal tuo PC. Installa l'app sul tuo PC.

Passaggio 4: avvia la connessione remota dall'app Splashtop Business

A questo punto, la configurazione è terminata! Ogni volta che vuoi connetterti da remoto al tuo Mac, apri l'app Splashtop Business sul tuo PC e scegli il computer Mac a cui vuoi accedere da remoto per stabilire la connessione.

In questo modo, potrai visualizzare lo schermo del tuo computer Mac e controllarlo in tempo reale.

Perché Splashtop per l'accesso remoto da PC Windows a Mac

A prescindere dal fatto che tu stia effettuando una connessione remota da un PC, grazie a Splashtop, potrai sfruttare tutte le caratteristiche e le funzionalità del sistema operativo MacOS anche durante una connessione remota. In questo modo, potrai accedere a tutti i file e potrai eseguire qualsiasi applicazione sul tuo Mac da remoto.

Come già accennato, molti prodotti per l'accesso remoto non garantiscono le stesse funzionalità per quanto riguarda l'accesso ai computer Mac. Tuttavia, con Splashtop potrai approfittare di tutte le più importanti funzioni durante l'accesso remoto al tuo Mac, incluso il trasferimento di file con drag-and-drop, la stampa remota, la registrazione della sessione e altro ancora.

Potrai inoltre sentire l'audio del computer Mac remoto sui tuoi altoparlanti locali. Splashtop è una delle poche piattaforme di accesso remoto che consente di ascoltare l'audio del computer Mac remoto.

Splashtop riscuote regolarmente i migliori punteggi nelle recensioni degli utenti grazie alla sua sicurezza, alla facilità d'uso e alle connessioni remote ad alte prestazioni.